Nam Long động thổ khu đô thị Waterpoint

Ngày 25/6/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) đã chính thức khởi công khu đô thị Waterpoint tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đây là một trong những dự án trọng điểm của Nam Long trong 10 năm sắp tới, đồng thời khẳng định tầm vóc và khả năng phát triển bất động sản của chủ đầu tư trong việc kiến tạo một hệ sinh thái bất động sản hoàn chỉnh.

Với quy mô 355 ha, Waterpoint tọa lạc ngay mặt tiền Tỉnh lộ 830 kéo dài từ thị trấn Đức Hòa đến cao tốc Sài Gòn - Trung Lương và quốc lộ 1, trung tâm thị trấn Bến Lức; ba mặt còn lại được bao quanh bởi sông Vàm Cỏ Đông. Đây được xem "tọa độ vàng" bởi sở hữu đầu mối giao thông cả về đường bộ, đường thủy lẫn đường sắt kết nối trực tiếp giữa Tp.HCM và Đồng bằng Sông Cửu Long.

Theo đó, từ Waterpoint di chuyển vào trung tâm Tp.HCM hoặc Phú Mỹ Hưng chỉ mất từ 30-45 phút đi ô tô theo đại lộ Võ Văn Kiệt - quốc lộ 1 hoặc đại lộ Nguyễn Văn Linh. Và cũng mất khoảng thời gian tương tự để di chuyển bằng đường thủy theo sông Bến Lức, sông Chợ Đệm đến bến Bạch Đằng (quận 1) và cảng Tân Thuận (quận 7).

Bên cạnh đó, từ Waterpoint đến depot tuyến monorail 3A tại Tân Kiên (Bình Chánh) để vào trung tâm thành phố cũng chỉ mất khoảng 5 phút.

Đặc biệt, từ Waterpoint rất thuận lợi tiếp cận cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Vành đai 4 - hai tuyến giao thông huyết mạch kết nối xuyên suốt các tỉnh, thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà Long An là địa phương được đánh giá nắm giữ lợi thế cạnh tranh rất lớn khi được xem là cầu nối quan trọng giữa Tp.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long.

Bởi hệ thống hạ tầng này sẽ tạo động lực mạnh mẽ giúp Long An thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng mạnh tỷ trọng thương mại - dịch vụ, thu hút mạnh vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Waterpoint sẽ bao gồm các khu nhà ở thấp tầng (nhà phố, biệt thự) và cao tầng (căn hộ chung cư); khu phức hợp văn phòng; khu mua sắm, dịch vụ và giải trí; bệnh viện; khu giáo dục mầm non - tiểu học; trường đại học; khu phức hợp thể thao…

Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết: "Hiện nay, đời sống và thu nhập của người dân Long An ngày càng nâng cao. Nhu cầu về nhà ở chất lượng cao, hài hòa giữa thiên nhiên, môi trường sống an lành đòi hỏi các chủ đầu tư, doanh nghiệp không ngừng cải thiện các tiêu chuẩn trong xây dựng. Chính quyền tỉnh Long An luôn ủng hộ doanh nghiệp làm ăn chân chính, đảm bảo cuộc sống "an cư lạc nghiệp" của người dân. Qua đây, tôi cũng đề nghị chủ đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ với chất lượng tốt nhất."

Theo ông Steven Chu Chee Kwang, Tổng giám đốc Nam Long, định hướng phát triển của Waterpoint là trở thành một khu đô thị sở hữu môi trường sống gần gũi thiên nhiên, sông nước với các tiện ích sống đa dạng để cư dân không những có thể an cư mà còn có thể học tập, làm việc, giải trí như mô hình các khu đô thị vệ tinh của thế giới.

Ở giai đoạn 1 với diện tích 165 hecta, Waterpoint sở hữu công viên trung tâm rộng trên 20 ha. Giai đoạn này cũng được thiết kế để khuyến khích hoạt động thể chất với đường chạy bộ, đi xe đạp riêng, có khu sinh hoạt cộng đồng 2,5 ha, có hồ bơi chuẩn thi đấu quốc tế. Nam Long cũng sẽ dành 17 ha xây dựng trường đại học và trường quốc tế, đồng thời triển khai 8 ha dành cho khu thương mại- dịch vụ, 3 ha cho y tế…

Tại đây cư dân sẽ được tận hưởng đầy đủ tiện ích cao cấp với các dãy phố thương mại dịch vụ, phố ẩm thực, phố giáo dục hay không gian văn phòng làm việc hiện đại mà không cần phải mất thời gian di chuyển ra bên ngoài.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của Waterpoint sẽ được Nam Long triển khai trong vòng 5 năm tới. Tham gia phát triển dự án là các đối tác nhiều kinh nghiệm đến từ Úc, Hà Lan…

Vốn đầu tư của giai đoạn 1 là 6.900 tỉ đồng và dự kiến mang lại doanh thu cho Nam Long khoảng 10.700 tỉ đồng. Bên cạnh nguồn vốn tự có, dự án Waterpoint còn nhận được sự quan tâm của nhiều nhà phát triển bất động sản quốc tế. Trong đó có những tập đoàn bất động sản lớn đến từ Nhật Bản (Hankyu Hanshin, Nishi Nippon Railroad) và Malaysia (tập đoàn Gamuda).