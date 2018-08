Năm lý do tạo nên sức hút của căn hộ chung cư Areca Garden

Với cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, vị trí đắc địa tại cửa ngõ trung tâm Thành phố Bắc Giang, không gian sống xanh, tiện ích "All In One" và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín Tập đoàn Bách Việt,… chung cư Areca Garden được kỳ vọng sẽ thu hút khách hàng và giới đầu tư.

Ngay từ những ngày đầu tiên ra mắt tại thị trường Bắc Giang, chung cư cao cấp Areca Garden đã đón nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo khách hàng muốn sở hữu một chốn an cư, đầu tư. Sở dĩ các căn hộ Areca Garden có sức hút đến như vậy cũng là nhờ 5 lý do trọng yếu dưới đây.

Lý do đầu tiên cần nhắc đến là dự án sở hữu vị trí đắc địa, ngay cửa ngõ trung tâm thành phố Bắc Giang - đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố hay lên cao tốc đi thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận khác.

Cũng từ Dự án, cư dân rất thuận tiện khi kết nối với hệ thống hạ tầng tiện ích hoàn chỉnh sẵn có của Tp.Bắc Giang như Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội - Bắc Giang, Bệnh viện Mắt quốc tế, Bệnh viện sản nhi Bắc Giang, Trường THPT Chuyên Bắc Giang, Trường Tiểu học và THCS Dĩnh Kế, Siêu thị Big C, Chợ Kế, Công viên Hoàng Hoa Thám …

Đặc biệt, nằm tại vị trí trung tâm Khu đô thị mới Bách Việt Lake Garden, Areca Garden là chung cư cao cấp được quy hoạch bài bản, với mật độ xây dựng thấp, trong một không gian xanh, cảnh quan đẹp.

Yếu tố thứ hai làm nên cơn sốt mang tên Areca Garden chính là chủ đầu tư uy tín, chuyên nghiệp. Dự án Areca Garden được kiến tạo bởi chủ đầu tư là Tập đoàn Bách Việt - với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng - bất động sản, đã và đang triển khai thành công nhiều dự án quy mô lớn và chất lượng.

Điển hình tại Hà Nội như Rivera Park 69 Vũ Trọng Phụng, Horizon City 87 Lĩnh Nam,chuỗi dự án trường học mang thương hiệu Vietschool, các trụ sở, nhà máy cho các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, các tuyến đường cao tốc như Hà Nội - Thái Nguyên, đường Hồ Chí Minh…

Lý do thứ 3 làm nên sức hút của dự án, đó là tiến độ và chất lượng. Areca Garden được các cơ quan chính quyền đánh giá là dự án có tiến độ thi công phần thô nhanh nhất tại Bắc Giang hiện nay, chỉ từ 5-7 ngày/sàn.

Hiện tại, dự án đang được thi công đến tầng 14 với tiến độ, chỉ trong 1 thời gian ngắn nữa khách mua căn hộ sẽ được dọn về sinh sống. Bên cạnh đó, tổng thể dự án cho tới từng căn hộ được thiết kế rất hợp lý, đa dạng với diện tích từ 56m2 đến 78m2, 2-3 phòng ngủ, có thể phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng từ các các cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn đến các gia đình nhiều thế hệ.

Đặc biệt, các căn hộ Areca Garden có tầm nhìn đẹp, ôm trọn không gian xanh của khu đô thị mới Bách Việt Lake Garden với hồ điều hòa và công viên trung tâm rộng tới 4,5ha

Lý do thứ 4 chính là việc dự án có mức giá cạnh tranh và hợp lý nhất trên thị trường địa ốc Bắc Giang hiện nay. Chỉ từ 800 triệu (đã bao gồm VAT, nội thất cơ bản), khách hàng đã có cơ hội sở hữu căn hộ đẳng cấp, tiện ích đầy đủ ngay ngưỡng cửa với nhiều ưu đãi đặc biệt.

Bên cạnh hệ thống cảnh quan xanh mát rộng lớn, thì hệ thống tiện ích nội khu "All in one" là điểm cộng thứ 5 và quan trọng hàng đầu cho dự án Areca Garden. Được kiến tạo như một Singapore thu nhỏ giữa lòng Tp.Bắc Giang, Areca Garden được hưởng trọn hệ thống tiện ích sẵn có trong Khu đô thị mới Bách Việt Lake Garden như Clubhouse, Bể bơi, phòng tập Gym & Spa, Quảng trường ánh sáng, Quảng trường nghệ thuật, Công viên trung tâm, Cầu Tình yêu, Hồ Bách Việt, Nhà hàng và café, Trung tâm Hội nghị, Trường học chất lượng cao, Khu vui chơi trẻ em, đường dạo cây xanh…và các trường học, bệnh viện ngay bên cạnh.

