Nâng cấp dự án thành đô thị thông minh, khách mua Vinhomes Smart City được hưởng lợi

Được mệnh danh là trái tim hội tụ của dự án Vinhomes Smart City, tòa S1.05 do Newstarland phân phối độc quyền, sở hữu nhiều lợi thế, hứa hẹn mang đến cho cư dân một cuộc sống trọn vẹn về mọi mặt.

Khi cuộc sống xanh hội tụ phong cách sống thông minh nhờ công nghệ hiện đại

Sau hơn 6 tháng ra mắt, dự án Vinhomes Smart City cho thấy sự phản hồi và đón nhận tích cực từ thị trường. Dự án thu hút khách hàng bởi thiết kế hiện đại, ưu tiên không gian xanh cùng hệ thống tiện ích với các công viên, hồ nước, vườn Nhật, sân thể thao liên hoàn quy mô lớn, hệ sinh thái Vingroup, nổi bật với trung tâm thương mại lớn nhất hệ thống Vincom Mega Mall…

Nơi đây hứa hẹn mang đến cho cộng đồng cư dân một môi trường sống xanh đúng nghĩa, có không gian rộng lớn để con trẻ tự do phát triển, để cha mẹ an dưỡng tuổi già. Vinhomes Smart City là dự án đầu tiên tại khu vực phía Tây Hà Nội cung cấp hệ thống tiện ích khổng lồ đạt chuẩn, không chỉ đáp ứng yêu cầu cuộc sống ngày nay mà còn đón đầu xu hướng phát triển về nhu cầu sống trong tương lai.

Không chỉ có vậy, chủ đầu tư còn quyết định nâng cấp Vinhomes Smart City trở thành một đại đô thị thông minh mang tiêu chuẩn quốc tế. Dự án đã giữ vững vị trí tiên phong, khi thành công đưa mô hình đô thị thông minh về Việt Nam.

Xoay quanh bốn trục chính: Vận hành thông minh, an ninh – an toàn thông minh, cộng đồng thông minh và căn hộ thông minh, hệ thống tiện ích thông minh tại Vinhomes Smart City đa dạng và trải dài ở mọi khu vực. Bằng việc ứng dụng công nghệ 4.0, Vinhomes Smart City mong muốn đảm bảo một cuộc sống an ninh, an toàn cao cho mọi thành viên cư dân.

Điều đó đồng nghĩa với việc, cư dân tại tòa S1.05 sẽ trút bỏ được những nỗi lo thường ngày như: chật vật tìm chỗ để xe, loay hoay tránh đường tắc giờ cao điểm, nơm nớp lo sợ khi để con trẻ vui chơi ở một công viên rộng lớn.., vì đã có app theo dõi điều khiển trên smart phone của bạn. Hay thậm chí vấn đề "an toàn thang máy" cũng trở nên dễ dàng kiểm soát khi hệ thống camera đa lớp tích hợp trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn mặt, biển số xe, tự động cảnh báo đối tượng lạ.

Tòa S1.05 - Trái tim hội tụ

Tòa S1.05 được thiết kế cao 34 tầng, là tòa có mật độ xây dựng rất tốt với chỉ 19 căn mỗi sàn trong khi các tòa khác duy trì mật độ 30 căn/sàn. Tuy nhiên, khách hàng vẫn có đa dạng các lựa chọn về loại căn hộ, với tỷ lệ mỗi sàn gồm có: 3 căn studio, 4 căn 1PN+1, 6 căn 2PN + 1 (1WC), 5 căn 2PN + 1 (2WC) và 1 căn 3PN tại vị trí góc.

Tòa căn hộ S1.05 sở hữu vị trí trung tâm của phân khu The Sapphire, là điểm kết nối Sapphire 1 và Sapphire 2. S1.05 có 4 mặt thoáng, sở hữu tầm nhìn bể bơi, tiện ích nội khu quy mô và shop thương mại vô cùng sầm uất.

Đặc biệt, tòa S1.05 là một trong những tòa hiếm hoi của dự án sở hữu shop khối đế, tương lai sẽ hình thành trung tâm thương mại sầm uất, mang đến cho cư dân cuộc sống tiện nghi nhất, một bước mua sắm dễ dàng.

Sau hành trình hơn 10 năm kinh nghiệm phân phối các dự án bất động sản thuộc Tập đoàn Vingroup, với hệ thống hơn 10 văn phòng đại diện khắp các tỉnh thành, đội ngũ hơn 1.000 nhân sự chuyên nghiệp, Newstarland đã và đang tạo được nhiều dấu ấn.

Một số giải thưởng tiêu biểu như: Đại lý quy mô nhất 2015, Đại lý phân phối xuất sắc dự án Vinhomes Green Bay, "Giải thưởng thương hiệu sản phẩm chất lượng dịch vụ tiêu biểu ASEAN 2017" ; Giải Nhà môi giới Bất động sản tốt nhất Hà Nội 2017; Giải "Top 10 thương hiệu tiêu biểu, uy tín APEC 2017"... Và gần đây nhất ngày 29/6/2019, Newstarland đã vinh dự nhận được giải thưởng "TOP 10 sàn giao dịch BĐS Tiêu Biểu Việt Nam - Khu vực miền Bắc 2018".

Đối với dự án Vinhomes Smart City nói riêng, Newstarland đã đạt được nhiều kết quả, luôn đứng top đầu những đại lý có doanh số cao nhất. Tất cả là nhờ uy tín thương hiệu đã được khách hàng lựa chọn và đặt niềm tin.

Gần 600 khách hàng, nhà đầu tư đã được Newstarland hỗ trợ, tìm được những căn hộ ưng ý, trở thành những chủ nhân tương lai của tòa S1.05. Cơ hội không còn nhiều và chỉ dành cho những người biết chớp cơ hội và cân nhắc chính xác.

