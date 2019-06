Nga trao hợp đồng 5G cho Huawei nhân chuyến thăm của ông Tập

Huawei vừa ký được hợp đồng 5G ở Nga nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moscow, hãng tin BBC cho hay.

Đây là hợp đồng được ký giữa "gã khổng lồ" thiết bị viễn thông Trung Quốc với nhà mạng MTS để phát triển công nghệ 5G ở Nga. Theo đó, Huawei và MTS sẽ cùng phát triển mạng viễn thông thế hệ tiếp theo 5G tại Nga trong thời gian tới.

Ông Tập Cận Bình hiện đang có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Nga.

Hội đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc tại điện Kremlin ngày 5/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng mối quan hệ Nga-Trung đang ở "mức cao chưa từng thấy". Ông Tập đáp lại rằng mối quan hệ giữa hai nước theo năm tháng đã vượt qua nhiều gian nan, thử thách và hiện đang ở thời kỳ tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Việc Nga ký hợp đồng 5G với Huawei diễn ra trong bối cảnh Mỹ triển khai một chiến dịch toàn cầu kêu gọi các nước đồng minh "cấm cửa" Huawei, với lý do rằng các thiết bị do công ty này cung cấp đặt ra nguy cơ an ninh quốc gia - một cáo buộc mà Huawei phủ nhận.

Một tuyên bố của MTS nói rằng thỏa thuận với Huawei là cơ sở để "phát triển công nghệ 5G và thử nghiệm mạng 5G ở Nga trong 2019 và 2020".

Hợp đồng 5G với Nga là một tin tốt đối với Huawei trong lúc công ty này đối mặt nhiều thách thức từ phía Mỹ và một số quốc gia phương Tây khác. Không chỉ cấm thiết bị Huawei, Chính phủ Mỹ mới đây còn cấm Huawei mua linh kiện và công nghệ Mỹ.

Trước đó, một số quốc gia gồm Australia và New Zealand đã ra quy định không cho phép các nhà mạng viễn thông sử dụng thiết bị 5G Huawei.