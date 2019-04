Ngân hàng Bản Việt tăng trưởng ổn định trong quý 1/2019

Tổng huy động vốn và tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Bản Việt trong quý 1/2019 tăng 25% so với cùng kỳ năm 2018, đạt gần 80% so với kế hoạch đặt ra.



Theo báo cáo tài chính quý 1/2019, tính đến 31/03/2019, tổng tài sản của Ngân hàng Bản Việt đạt 46.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ 2018; tổng huy động đạt gần 42.000 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành gần 80% so với kế hoạch đặt ra.



Bên cạnh đó, tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng trong quý 1/2019 cũng tăng trưởng tốt, đạt hơn 30.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2018 và hoàn thành gần 90% kế hoạch 2019.

Hoạt động kinh doanh quý 1/2019 của ngân hàng Bản Việt đang đi theo đúng định hướng đặt ra trong năm 2019 và lộ trình chiến lược 5 năm (2016 - 2020), đặc biệt trong việc nâng cấp, phát triển các tiện ích, dịch vụ mang đến cho khách hàng như: các tính năng thanh toán, chuyển tiền 24/7, liên kết ví điện tử,.. của ngân hàng điện tử,… cùng hàng loạt các chương trình ưu đãi tiền gửi, vay, thẻ dành cho khách hàng.

Cũng trong quý 1, Ngân hàng khai trương liên tiếp 2 trụ sở mới tại Tiền Giang, Cà Mau và 3 phòng giao dịch tại Cai Lậy (Tiền Giang), Hòa Thành (Tây Ninh), Vĩnh Hải (Nha Trang).

Trước đó năm 2018, Ngân hàng Bản Việt cũng đã có một năm kinh doanh tích cực khi lợi nhuận tăng 145% so với kế hoạch đặt ra, mở mới 23 điểm giao dịch, bao gồm 4 chi nhánh và 19 Phòng giao dịch, tổng số đơn vị cải tạo theo nhận diện thương hiệu mới 60 đơn vị. Việc phát triển mạng lưới nhanh trong thời gian ngắn, đặc biệt là từ cuối quý 4/2018 chính là tiền đề cho việc tăng trưởng trong thời gian tới.

Được biết, Bản Việt đang đẩy mạnh phát triển ngân hàng số. Ngân hàng vừa triển khai giải pháp bảo mật 3D Secure cho tất cả chủ thẻ tín dụng Visa Bản Việt khi thực hiện các giao dịch thanh toán trực tuyến. Đây là giải pháp bảo mật giao dịch thanh toán trực tuyến an toàn hàng đầu hiện nay, giúp khách hàng hạn chế tối đa các rủi ro như giả mạo, đánh cắp thông tin thẻ… .



Giải pháp này có tên gọi khác nhau đối với mỗi Tổ chức thẻ quốc tế như Safe Key (Amex), Verified by Visa (Visa), Mastercard SecureCode hoặc Master ID check (Mastercard), J-Secure (JCB). Những website thương mại điện tử hỗ trợ dịch vụ xác thực 3D Secure sẽ có logo của các tổ chức thẻ quốc tế tương ứng.

Theo đó, khi thực hiện các giao dịch thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng Visa Bản Việt trên các website thương mại điện tử, khách hàng sẽ thực hiện thêm bước xác thực giao dịch bằng mật khẩu OTP (One Time Password) được gửi đến số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng Bản Việt để hoàn tất giao dịch. Đại diện Ngân hàng Bản Việt cho biết: "Với giải pháp này, khi bạn mất hoặc để lộ thông tin trên thẻ, kẻ gian vẫn không thể sử dụng này để thanh toán online".

Ngân hàng còn miễn phí dịch vụ Ngân hàng điện tử dành cho doanh nghiệp trong 3 tháng, kéo dài từ nay đến hết 31/12/2019. Trong thời gian ưu đãi, khách hàng sẽ được miễn phí hoàn toàn các dịch vụ thanh toán hóa đơn, quản lý dòng tiền ra vào và in sao kê. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng đang triển khai chương trình "gói vay ưu đãi đến 1.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ 8,5% dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.