Ngân hàng Nhà nước bơm ròng gần 47.000 tỷ đồng

Báo cáo thị trường tiền tệ mới đây của Công ty Chứng khoán SSI cho thấy, trong tuần cuối tháng 6/2019, Ngân hàng Nhà nước đã đẩy mạnh mạnh khối lượng chào thầu trên kênh cầm cố.



Cụ thể, riêng phiên ngày 28/6, mức chào thầu trên kênh này đã lên tới 12.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4,75% và các tổ chức tín dụng hấp thụ được toàn bộ. Trong khi, thời gian dài trước đó, quy mô chào thầu chỉ duy trì đều đặn ở mức 1.000 tỷ đồng và ít có tổ chức tín dụng dùng đến.

Bên cạnh diễn biến tại kênh cầm cố, trong tuần qua cũng ghi nhận Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh chào thầu tín phiếu xuống mức 33.000 tỷ đồng. Các tổ chức tín dụng hấp thụ được 32.999 tỷ đồng.

Với 67.999 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn, khối lượng tín phiếu lưu hành trên thị trường giảm xuống còn 32.999 tỷ đồng, tức có 35.000 tỷ đồng vốn được bơm trở lại thị trường.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng mạnh 46.979 tỷ đồng ra thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở trong tuần cuối tháng 6.

Hành động bơm ròng này diễn ra sau khi thị trường tiền tệ liên ngân hàng đang có xu hướng tăng nhanh. Cụ thể, thời điểm cuối quý 2 nguồn cung VND trên liên ngân hàng thường kém dồi dào nên lãi suất tuần cuối cùng của tháng 6 tăng lên 70-91 điểm cơ bản so với cuối tuần trước, ở mức 4.014%/năm với kỳ hạn qua đêm và 4.043%/năm với kỳ hạn 1 tuần.

Lãi suất huy động thị trường 1 vẫn duy trì ổn định ở mức 4,1%-5,5% với kỳ hạn dưới 6 tháng; 5,5-7,45% với kỳ hạn 6 đến dưới 12 tháng; 6,4-7,9%/năm với kỳ hạn 12,13 tháng trừ một số ngân hàng có thị phần huy động nhỏ đưa ra mức lãi suất trên 8%/năm.

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, tính đến 18/6/2019, tăng trưởng tín dụng là 6.22%, cao hơn so với cùng kỳ 2018 là 6.1% nhưng tăng trưởng huy động chỉ là 6.09%, thấp hơn rất nhiều so với mức 7.76% của cùng kỳ 2018.

Do đó, các chuyên gia SSI cho rằng, số liệu chốt tháng 6 do Ngân hàng Nhà nước công bố sẽ lớn hơn so với số liệu của tổng cục thống kê do các tổ chức tín dụng sẽ đẩy mạnh huy động và cho vay trong những ngày cuối tháng.

"Tuy vậy, rõ ràng là huy động vốn đang tăng trưởng chậm lại trong khi các yêu cầu về chỉ tiêu an toàn, thanh khoản cao hơn nên lãi suất huy động vẫn đứng ở mức cao", SSI nhận định.