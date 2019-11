Ngân hàng tăng tốc cùng doanh nghiệp về đích cuối năm

Quý 4 là thời điểm các doanh nghiệp đang chạy nước rút để hoàn thành kế hoạch của năm, đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp khát vốn nhất để phục vụ nhu cầu nhập hàng hóa, nguyên liệu, thanh toán công nợ…

Thấu hiểu được nhu cầu của khách hàng, một số ngân hàng đã nhanh chóng đưa những giải pháp tài chính phù hợp với nhiều ưu đãi hấp dẫn để hỗ trợ khách hàng tăng tốc về đích thành công.

Gỡ bài toán khó cho doanh nghiệp nhỏ

Với nhiều doanh nghiệp, quý 4 là thời kỳ quan trọng có ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của cả năm. Nhu cầu vốn của doanh nghiệp giai đoạn này cũng tăng mạnh, song không phải doanh nghiệp nào cũng dư giả tài chính, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ. Có được sự trợ lực của ngân hàng sẽ giúp doanh nghiệp không bỏ lỡ cơ hội làm ăn cuối năm.

Anh Nguyễn Đình Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đồng Tâm (Hà Nội) cho hay, do công nợ thường dồn vào cuối năm mới thanh toán nên trước đây, cứ vào cuối năm, lãnh đạo công ty "bạc cả tóc" để xoay sở vay vốn. "Công ty nhỏ nên khó vay vốn ngân hàng, chúng tôi phải chấp nhận vay với lãi suất cao. Chưa kể, thanh toán các đơn hàng tập trung vào cuối năm nên công ty cũng mất một khoản phí không nhỏ", anh Hòa chia sẻ.

Cũng giống như anh Hòa, chị Trần Thị Bạch Tuyết - Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Sông Tiền chia sẻ: "Doanh nghiệp sẽ mất đi những cơ hội kinh doanh tốt và gặp khó khăn trong khâu vận hành khi không được tiếp cận nguồn vốn kịp thời. Điều đó dẫn đến việc tốc độ phát triển của cả công ty bị kìm hãm do gặp nhiều khó khăn khi mở rộng quy mô và thị trường hoạt động".

Nắm được nhu cầu đó, một số ngân hàng điển hình như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã chủ động đưa ra rất nhiều giải pháp trợ lực cho doanh nghiệp, trong đó nổi bật phải kể đến Gói tín dụng toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ.

Cụ thể, với các doanh nghiệp có quy mô từ 3-20 tỷ đồng, thời gian hoạt động chưa nhiều, rất khó tiếp cận vốn sẽ được MSB áp dụng gói tín dụng này, theo đó doanh nghiệp sẽ đuợc cấp tín dụng với hạn mức cao, lên tới 10 tỷ đồng, mà hồ sơ vay được phê duyệt nhanh (chỉ trong 3 ngày). Quan trọng nhất là tỷ lệ cho vay lên đến 112% giá trị tài sản. Đặc biệt khi cần vốn, doanh nghiệp chỉ cần có hóa đơn mua hàng và MSB sẽ giải ngân ngay trong ngày.

Anh Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Công ty TNHH trang trí nội thất Tân Thành Lộc tâm sự: "Trước đây, doanh nghiệp tôi thường gặp vướng mắc về thủ tục vay vốn do chưa có bộ phận chuyên trách về tài chính, không hiểu rõ, nắm bắt kịp thời các quy định của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên từ khi biết đến giải pháp Tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ của MSB, doanh nghiệp của tôi chủ động hơn và có giải pháp dự phòng về tài chính. Giải pháp này không những giúp doanh nghiệp của tôi gia tăng khả năng cạnh tranh, đảm bảo an toàn trong giao dịch mà còn phát triển năng lực nội tại của doanh nghiệp, giảm bớt chi phí và rủi ro từ những nguồn tín dụng không an toàn khác".

Miễn giảm hàng loạt phí dịch vụ vào mùa cao điểm

Không chỉ giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh dễ tiếp cận vốn vào mùa cao điểm cuối năm, MSB còn đưa ra nhiều giải pháp tài chính để giúp khách hàng giảm gánh nặng về phí.

Cụ thể, với các doanh nghiệp xuất khẩu, MSB có chương trình ưu đãi phí chuyển ngoại tệ (áp dụng đến 31/12/2019). Theo đó, khách hàng có nhu cầu chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để nhập khẩu nguyên liệu vào mùa kinh doanh cuối năm sẽ được miễn phí 100% giao dịch đầu tiên và giảm 50% các giao dịch tiếp theo trong 3 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên…

Hay với các khách hàng doanh nghiệp khác có nhu cầu giao dịch ngân hàng cao, MSB cũng có giải pháp giúp khách hàng tiết kiệm phí giao dịch, giảm thời gian chờ đợi giao dịch bằng Siêu tài khoản Zezo+. Theo đó, sử dụng gói tài khoản này, doanh nghiệp được hưởng nhiều ưu đãi như: Miễn phí chuyển tiền trực tuyến nội bộ và liên ngân hàng, miễn phí thường niên Internet banking năm đầu tiên; Miễn phí giao dịch nộp thuế điện tử nội địa & hải quan mọi lúc, mọi nơi; Miễn phí dịch vụ thanh toán lương, thanh toán theo lô trực tuyến với siêu hạn mức chuyển tiền lên tới 100 tỷ đồng/ ngày. Ngoài ra, khách hàng không cần tốn thời gian đến tận quầy giao dịch và có thể chuyển tiền trực tuyến mọi lúc, mọi nơi…

Chị Trần Thị Bạch Tuyết chia sẻ: "MSB có dịch vụ chuyển tiền đến ngân hàng khác không thu phí, đây là một lợi thế của MSB khiến tôi rất hài lòng. Ngoài ra, nhân viên bên MSB thân thiện nhiệt tình hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất hồ sơ vay vốn nhanh chóng, gọn lẹ khiến tôi rất an tâm khi sử dụng dịch vụ".

Tương tự, một doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng cho hay, nhờ MSB giảm sâu cho các phí giao dịch chuyển ngoại tệ cũng như chuyển tiền trong nước cuối năm, doanh nghiệp có thêm nguồn thu vào quỹ lợi nhuận, từ đó có điều kiện tăng thêm thu nhập cho người lao động cuối năm.

"Sự thấu hiểu và chia sẻ của ngân hàng vào mùa cao điểm của doanh nghiệp khiến chúng tôi thấy ngân hàng như một người bạn. Sự gắn bó của doanh nghiệp chúng tôi với MSB cũng xuất phát từ sự chia sẻ như vậy", lãnh đạo doanh nghiệp này cho hay.

Chính sự thấu hiểu và đồng hành của MSB đã tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp, giúp họ yên tâm phát triển kinh doanh, không chỉ hoàn thành mục tiêu kinh doanh trong năm 2019 mà xa hơn là cùng nhau vươn lên những tầm cao mới trong tương lai.