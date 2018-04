Ngân sách quý 1: Thu nội địa tăng, thu xuất nhập khẩu giảm

Số liệu từ Bộ Tài chính cho biết, mặc dù thu ngân sách từ xuất nhập khẩu giảm song tổng thu ngân sách quý 1 đã ở mức trên 300 nghìn tỷ đồng, hoàn thành hơn 23% nhiệm vụ của cả năm và tăng trên 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, hai khoản thu chính đều tăng và thu xuất nhập khẩu giảm nhẹ so với cùng kỳ. Cụ thể, thu nội địa trong tháng 3 ước 81 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý 1 đạt 253,1 nghìn tỷ đồng, bằng 23% dự toán, tăng 7,2% so cùng kỳ năm 2017.

Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù (thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước), số thu nội địa còn lại ước đạt 209 nghìn tỷ đồng, bằng 24,1% dự toán, tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2017.

Theo nhận định của Bộ Tài chính, kinh tế tăng trưởng khả quan từ cuối năm 2017 đến nay đã tác động tích cực đến kết quả thu nội địa quý 1.

Trong đó: khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 22,5% dự toán, tăng 8,7%; thuế thu nhập cá nhân đạt 27,1% dự toán; các loại phí, lệ phí đạt 24,6% dự toán; riêng thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 25,7% dự toán - tiến độ cao nhất trong các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Bên cạnh đó, số thu khả quan còn có nguyên nhân từ việc từ ngày 1/1/2018, toàn bộ số thu từ các doanh nghiệp cổ phần mà Nhà nước không nắm cổ phần chi phối được điều chỉnh hạch toán từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước sang khu vực này.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh hạch toán thu này đã làm cho số thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước chỉ đạt ở mức trung bình 21,5% dự toán.

Ước tính cả nước có 49/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 24%), trong đó 32 địa phương thu đạt trên 26% dự toán; 43/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 20 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Về dầu thô, số thu trong tháng 3 ước 4,39 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý 1 đạt 13,2 nghìn tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2017. Thu từ dầu thô đạt cao là do giá dầu thô trên thị trường thế giới từ cuối tháng 12/2017 đến nay duy trì ở mức khả quan; giá dầu thanh toán khoảng 67,2 USD/thùng, tăng 17,2 USD/thùng so với dự toán.

Trong khi đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 3 ước 23,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu quý 1 đạt 67,58 nghìn tỷ đồng, bằng 23,9% dự toán, giảm 2,8% so cùng kỳ năm 2017.

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện cam kết khu vực kinh tế tự do ASEAN với trên 90% dòng hàng được cắt giảm thuế suất nhập khẩu về 0%, trong đó có một mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho ngân sách như ô tô nguyên chiếc và linh kiện, phụ tùng, sắt thép... là nguyên nhân chủ yếu làm cho số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt thấp hơn so cùng kỳ, dù hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng đạt khá.

Về chi ngân sách, Bộ Tài chính cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 3 ước 109,36 nghìn tỷ đồng; tổng chi ngân sách Nhà nước quý 1 đạt 287 nghìn tỷ đồng, bằng 18,8% dự toán, tăng 0,7% so cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 32,3 nghìn tỷ đồng, bằng 8,1% dự toán, bằng 73,2% so cùng kỳ năm 2017; chi trả nợ lãi đạt 31,4 nghìn tỷ đồng, bằng 27,9% dự toán, tăng 7,8%; chi thường xuyên đạt 222,55 nghìn tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 5,3%.

Riêng về thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản (bao gồm cả trái phiếu chính phủ), tổng số kế hoạch vốn năm 2018 Thủ tướng Chính phủ đã giao là 384,13 nghìn tỷ đồng, bằng 96,1% dự toán Quốc hội quyết định (kế hoạch vốn còn lại chưa giao là 15,56 nghìn tỷ đồng).

Tính đến nay, có 56/56 bộ, cơ quan Trung ương và 62/63 địa phương gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn năm 2018 được giao đến Bộ Tài chính.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách chính quyền địa phương các cấp được đảm bảo. Đến ngày 28/3/2018 đã thực hiện phát hành 40,408 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán.

Huy động vốn trái phiếu Chính phủ quý 1/2018 đạt 71,5% so với cùng kỳ năm 2017 do tiến độ giải ngân vốn đầu tư nguồn chậm hơn cùng kỳ năm trước

Tính đến ngày 31/3/2018, hệ thống kho bạc nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 177.943 tỷ đồng chi thường xuyên và khoảng 34.895 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển.

Đã phát hành được 40.408 tỷ đồng trái phiếu chính phủ có kỳ hạn từ 5 năm trở lên bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước và cho đầu tư phát triển, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán.