Ngành du lịch dự kiến đem về 700.000 tỷ, phục vụ 103 triệu lượt khách

Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch, 6 tháng đầu năm 2019 được, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt gần 8,5 triệu lượt (tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018); khách du lịch nội địa ước đạt 45,5 triệu lượt (khách lưu trú đạt 22,9 triệu lượt); tổng thu từ khách du lịch đạt 338.200 tỷ đồng (tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018).

"Mức tăng 7,5% khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2019 dù thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 nhưng vẫn cao hơn mức độ tăng trưởng khách quốc tế của thế giới là 3-4% và khu vực châu Á - Thái Bình Dương là 5-6%", Tổng cục Du lịch cho biết.

Tổng cục Du lịch cũng đã hoàn thiện và báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ đề án "Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050".



Tuy nhiên, hoạt động du lịch thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế: công tác bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường vẫn còn nhiều thiếu sót, rác thải ô nhiễm, tai nạn ảnh hưởng đến an toàn của khách du lịch tại các điểm du lịch còn xảy ra, đặc biệt vào các dịp lễ hội, mùa cao điểm du lịch; ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức, cá nhân trong hoạt động du lịch chưa cao.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, du lịch Việt Nam sẽ tập trung triển khai các hoạt động xúc tiến để hoàn thành mục tiêu đón phục vụ khoảng 17,5 - 18 triệu lượt khách quốc tế, 85 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 700.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó Tổng cục Du lịch sẽ thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý điểm đến, nâng cao chất lượng dịch vụ lữ hành, lưu trú, vận chuyển du lịch, hướng dẫn viên…