Ngành quỹ đầu cơ chốt quý lãi lớn nhất 10 năm

Các quỹ đầu cơ trên toàn cầu vừa có quý lãi lớn nhất trong 1 thập kỷ, sau khi gặp nhiều khó khăn trong năm 2018.

Hãng tin Bloomberg dẫn một báo cáo từ Hedge Fund Research cho biết mức lãi trung bình của các quỹ đầu cơ trong quý 1/2019 là 5,9%. Trong đó, lãi nhiều nhất là các quỹ theo đuổi chiến lược đầu cơ giá lên-giá xuống, với mức lãi 7,9%.

Nếu không rót vốn vào các quỹ đầu cơ, các nhà đầu tư vẫn có nhiều cách khác để kiếm lời trong quý 1 năm nay.

Chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ tăng 14% trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, cũng đánh dấu quý tăng mạnh nhất kể từ 2009. Việc ngành quỹ đầu cơ đạt mức lãi ít hơn so với mức tăng của S&P 500 trong quý 1 có thể đến từ việc các nhà quản lý quỹ chần chừ trong việc gom cổ phiếu.

Năm ngoái, ngành quỹ đầu cơ lỗ 4,8%, đánh dấu năm lỗ nặng nhất kể từ 2011, do sự sụt giảm nói chung của thị trường chứng khoán toàn cầu.

Theo một cuộc khảo sát của JPMorgan Chase, sự khởi sắc của ngành quỹ đầu cơ trong năm nay đã thu hút sự trở lại của các nhà đầu tư tổ chức. Khoảng 1/3 số nhà đầu tư tổ chức được hỏi cho biết có kế hoặc tăng vốn phân bổ vào các quỹ đầu cơ trong 2019, so với tỷ lệ 15% trong 2018.

Nhiều công ty quỹ đầu cơ vào hàng lớn nhất thế giới như Citadel, Point72 Asset Management và Balyasny Asset Management đều mang về lợi nhuận cho nhà đầu tư trong quý 1. Mức lãi của 3 quỹ này tương ứng lần lượt là 6,4%, 4,8% và 4,2%, theo nguồn thạo tin.

Quỹ Renaissance Institutional Equities Fund, một quỹ chỉ giao dịch cổ phiếu niêm yết tại Mỹ, đạt mức lãi 4,7% trong quý.

Quỹ Third Point Offshore Investors Ltd. của nhà đầu cơ Dan Loeb lãi 8,8% trong quý 1. Quỹ Pershing Square Holdings Ltd. của nhà đầu cơ Bill Ackman thậm chí lãi 37%.