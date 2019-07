Ngành thuế có gần 40.000 tỷ nợ khó thu

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành thuế đã đôn đốc, thu hồi được 16.381 tỷ đồng tiền nợ thuế, bằng 42,3% nợ thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018. Tổng số nợ thuế của toàn ngành ước tính đến 30/6/2019 là 83.389 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là 44.481 tỷ đồng.

Thống kê trên được nêu ra trong báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2019, do Tổng cục Thuế tổ chức ngày 15/7.

Theo Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn, trong 6 tháng đầu năm 2019, số thu do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt 597.786 tỷ đồng, bằng 51,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,5% so với cùng kỳ, trong đó, thu từ dầu thô đạt 30.350 tỷ đồng, bằng 68% dự toán.

Trong tổng số thu gần 600 nghìn tỷ đồng nói trên, thu nội địa ước đạt 567.437 tỷ đồng, bằng 50,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,2% so với cùng kỳ 2018. Trừ tiền sử dụng đất, cổ tức và thu từ xổ số kiến thiết và chênh chênh lệc thu chi của Ngân hàng Nhà nước, thì số thu ước đạt 48,9% dự toán pháp lệnh, tăng 13,5% so với cùng kỳ.

Có 50/63 địa phương tiến độ thu nội địa đạt trên 50% dự toán, trong đó có 44/63 địa phương đạt khá.

Đối với công tác thanh, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã thanh, kiểm tra được 35.344 doanh nghiệp, đạt 40,5% kế hoạch năm. Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra đạt 20.546 tỷ đồng, bằng 118% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, tăng thu là 5.691,9 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 929,8 tỷ đồng; giảm lỗ là 13.924 tỷ đồng.

Ngành thuế cũng đã tiến hành thanh tra 150 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phát 693,4 tỷ đồng; giảm lỗ 2.488,5 tỷ đồng; giảm khấu trừ 9,04 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.661,6 tỷ đồng. Thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng đối với 2.642 quyết định, tương ứng với số tiền hoàn là: 13.561, 94 tỷ đồng, qua đó truy hoàn và phạt là 75,83 tỷ đồng.

Về công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế bằng 8.417 văn bản, hơn 23.000 hỗ trợ qua hình thức điện tử…Cung cấp tổng số 84.167b tin, bài, tiểu phẩm, phóng sự trên các báo giấy, báo điện tử. Tổ chức 636 lớn tập huấn về chế độ, chính sách thuế, 581 buổi đối thoại với lượng người tham dự 86.671 người.

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, đến thời điểm 30/6/2019, toàn quốc có 729.466 đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 31.871 doanh nghiệp so với thời điểm 31/12/2018.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành thuế phấn đấu thu vượt tối thiểu 5% dự toán ngân sách nhà nước; thực hiện thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp đạt tối thiểu tỷ lệ 19% số doanh nghiệp đang hoạt động; giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% số thu ngân sách nhà nước năm 2019, thu tối thiểu 80% số tiền nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2018 chuyển sang.