Nghi án chuỗi Seven.AM cắt mác: Phạt 170 triệu đồng

Tổng cục Quản lý thị trường vừa thông tin kết quả việc xác minh, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với thương hiệu thời trang Seven.AM của Công ty cổ phần MHA và Công ty TNHH thời trang quốc tế Thư Kỳ.

Trước đó, Tổng cục Quản lý thị trường đã kiểm tra 5 cửa hàng trong hệ thống Seven.AM và tạm thu giữ 9.000 sản phẩm quần áo thời trang.

Sau hơn nửa tháng xác minh, Tổng cục Quản lý thị trường đã phát hiện Công ty Cổ phần MHA sản xuất, kinh doanh hàng hóa (váy, quần áo, túi, ví) có nhãn không ghi đủ nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định và xử phạt 27,5 triệu đồng.

Seven.AM kinh doanh hàng hóa có nhãn bị sửa chữa làm sai lệch thông tin về hàng hóa theo quy định (năm sản xuất của mặt hàng túi, ví) phạt 17,5 triệu đồng.

Công ty cũng không thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa thuộc đối tượng phải công bố hợp quy phạt 35 triệu đồng.

Đồng thời, MHA đã sản xuất hàng hoá có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng (kết quả thử nghiệm tiêu chuẩn polyeste có kết quả 100% trong khi nhãn hàng hóa có ghi thành phần 60% cotton, 40% polyeste) phạt 30 triệu đồng.



Tổng các hình phạt đối với MHA là 110 triệu đồng.



Đối với Công ty TNHH thời trang quốc tế Thư Kỳ, căn cứ thực tế, hồ sơ vụ việc kiểm tra công ty có những vi phạm như kinh doanh hàng hóa có nhãn không ghi đủ nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa phạt 27,5 triệu đồng;

Kinh doanh hàng hóa có nhãn bị sửa chữa làm sai lệch thông tin về hàng hóa theo quy định (năm sản xuất của mặt hàng túi, ví) phạt 17,5 triệu đồng;



Kinh doanh hàng hóa không công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa thuộc đối tượng phải công bố hợp quy phạt tiền 15 triệu đồng.

Tổng mức phạt với Thư Kỳ là 60 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng hóa mang nhãn hiệu Seven.AM do Công ty cổ phần MHA chịu trách nhiệm và phân phối. Sản phẩm váy, quần áo được sản xuất tại Công ty TNHH thời trang quốc tế Bảo Anh, địa chỉ tại tầng 4 - tầng 5 tòa nhà 135 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội. Thời điểm năm 2017 và 2018, Công ty có nhập khẩu trực tiếp một số mặt hàng là ba lô, túi, ví, giày, dép, dây lưng từ Trung Quốc của Công ty TNHH Guangxi PingXiang Znguan Import & Export Trading co. LTD nhưng đã bán hết. Hiện công ty không kinh doanh các mặt hàng trên.



Công ty TNHH thời trang quốc tế Thư Kỳ là đơn vị được Công ty cổ phần MHA nhượng quyền kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu SEVEN.AM. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh trên đang kinh doanh các sản phẩm quần, áo, váy, ví, túi các loại mang thương hiệu SEVEN.AM do Công ty cổ phần MHA chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện có dấu hiệu mua hàng dệt may của nước ngoài về để gắn nhãn hiệu và ghi nhãn theo phản ánh.

Tổng cục Quản lý thị trường đang tiếp tục giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của Công ty cổ phần MHA, Công ty TNHH thời trang quốc tế Bảo Anh và các đơn vị có liên quan để làm rõ.

Tổng cục Quản lý thị trường khuyến cáo các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp bán lẻ các mặt hàng thời trang, dệt may cần tuân thủ quy định pháp luật về nhãn hàng hóa, xuất xứ hàng hóa cũng như chất lượng hàng hóa. Trong thời gian tới, Tổng cục sẽ tăng cường kiểm tra các công ty, cửa hàng bán lẻ các mặt hàng này để chống các hành vi gian lận thương mại và bảo vệ người tiêu dùng.

Vừa qua, một số cơ quan truyền thông thông tin về khách hàng của Seven.AM tố một số sản phẩm tại chuỗi cửa hàng Seven.AM bị cho là cắt nhãn mác Trung Quốc để gắn nhãn mác của thương hiệu này.

Theo đó, những kiện hàng như túi, khăn, quần áo… được đưa về kho của Công ty Cổ phần MHA trước khi xuất đi hàng chục showroom thì các công nhân sẽ kiểm tra từng sản phẩm, nếu thấy bất kỳ chữ Trung Quốc nào là phải loại bỏ ngay và thay vào đó bằng nhãn hiệu Seven.AM.

Thương hiệu thời trang Seven.AM ra mắt vào năm 2009, đến nay phát triển tới 24 cửa hàng tại 18 tỉnh thành phố lớn trên cả nước. Seven.AM là thương hiệu được sở hữu bởi Công ty cổ phần MHA mà người đứng đầu và sáng lập là diễn viên Nguyễn Vũ Hải Anh.

Công ty Cổ phần MHA có vốn điều lệ 9,9 tỷ đồng và có 3 cổ đông sáng lập là ông Nguyễn Vũ Hải Anh nắm 60%, ông Đặng Quốc Anh nắm 30% và bà Nguyễn Vũ Mai Hương nắm 10%. Ông Đặng Quốc Anh cũng là người đại diện theo pháp luật của công ty này.

Seven.AM là thương hiệu thời trang khá nổi tiếng và được quảng bá là "made in Vietnam". Thương hiệu này từng nhận được nhiều giải thưởng danh giá như Top 20 doanh nghiệp Toàn quốc có sản phẩm và dịch vụ được tin dùng; Bằng khen vinh danh thương hiệu cấp nhà nước - Top 15 Doanh nghiệp Hội Nhập và Phát triển toàn quốc.

Liên quan đến thông tin, hệ thống cửa hàng thời trang mang nhãn hiệu Seven.AM nhập, cắt mác hàng Trung Quốc dán mác Việt Nam, ông Nguyễn Vũ Hải Anh, Tổng giám đốc, xác nhận với báo chí rằng có nhập hàng Trung Quốc nhưng đều có hoá đơn.

"Đôi khi có cắt mác cổ vì khách hàng kêu ngứa, những chỗ khác như mác sườn thì vẫn còn. Tôi khẳng định những sản phẩm nào bên tôi không sản xuất thì không gắn mác Seven.AM. Khi bán hàng nhân viên cũng nói rõ đây là hàng Trung Quốc", ông Hải Anh nói với báo giới.