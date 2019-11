Ngôi nhà thứ hai giữa biển và rừng

Hơn thế, khoa học cũng đã chứng minh, trẻ nhỏ được lăn lộn, vui đùa giữa thiên nhiên là cách phát triển cả vận động và tâm thức một cách tốt nhất.



Ý tưởng về một ngôi nhà sinh thái

Nuôi con, bà mẹ nào cũng tìm đọc sách dạy con theo khoa học. Nào là kiểu Nhật, kiểu Mỹ, kiểu Do Thái… Bất cứ tài liệu nào cũng khẳng định trẻ nhỏ cần sống trong môi trường trong sạch, gần gũi với thiên nhiên. Chính vì thế, tặng con những "trải nghiệm xanh" luôn là mong muốn của các bậc cha mẹ thị thành.

Gần đây, thuật ngữ "second home" ra đời như một giải pháp cho những kỳ vọng về một ngôi nhà nghỉ dưỡng. Một chốn nghỉ dưỡng - giải trí đáp ứng mọi yếu tố về khoảng cách, thời gian, dịch vụ tiện ích cho những ngày nghỉ ngắn hạn. Một ngôi nhà để gia đình có thể trở về thư giãn, nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng cho tuần mới; thời gian còn lại, có thể cho thuê để tạo thêm thu nhập. Nhìn về miền biển, hay ngó lên chốn núi rừng tìm một ngôi nhà thứ hai đang là nhu cầu chung của rất nhiều gia đình.

Hiện thực hóa với nhà vườn sinh thái ven biển

Chị Thuý Hà - vợ một CEO ngành may mặc cũng trong dòng người đang kiếm tìm second home. Do vợ chồng chị du học ở Nhật rồi ở lại đi làm nhiều năm, nên ít nhiều ảnh hưởng cách nuôi con từ văn hóa Nhật. Chị luôn muốn tận dụng tối đa mọi cơ hội cho cô bé tuổi tiểu học vận động chạy nhảy. Dù vậy, giữa trung tâm Tp.HCM, những khoảng xanh công viên đều nằm ngay cạnh đường lớn nên bầu không khí cũng không được trong lành như vùng ngoại ô.

Chính những suy nghĩ này đã thôi thúc chị quyết định đầu tư ngôi nhà thứ 2 - second home ở phân kỳ The Tropicana thuộc dự án Novaworld Hồ Tràm. Anh chị nhắm tới dải đất ven biển Hồ Tràm (Bà Rịa Vũng Tàu) vì khu vực này cách Tp.HCM chỉ khoảng 90 phút chạy xe.



Điểm độc đáo nhất của địa lý nơi này là vừa có biển vừa có rừng, thuận về phong thuỷ. Cuối tuần, chỉ bỏ ít đồ đạc lên xe, bon bon trên đường cao tốc hơm trăm km là vợ chồng con cái đã có 2 ngày sống xanh trọn vẹn trong căn nhà của chính mình.

Điểm khiến chị Hà càng hài lòng hơn là ngôi nhà vườn ven biển này nằm trọn trong một tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí rất sinh thái. Second home của chị vừa hướng ra biển lại sát bên rừng và bên hồ tự nhiên. Vợ chồng chị hay "khoe" với bạn bè là đã tậu được một ngôi nhà "3 vườn". Một mảnh vườn riêng trong sân nhà, nơi chị có thể trồng những loại hoa yêu thích hay tự tay "tăng gia" vài loại rau hữu cơ. Mặt trước nhà là khoảng vườn "vô cực" – con đường dạo bộ xanh mát dài tới khoảng 15 km. Ngay phía sau là khu rừng tự nhiên, mang luồng không khí "nguyên sinh" tràn ngập ngôi nhà nghỉ dưỡng của anh chị.

Chị Hà cũng trông đợi các con chị sẽ sớm được trải nghiệm "tắm rừng" – một kiểu hoạt động rất bổ ích cho thể chất lẫn tinh thần kiểu người Nhật, hay đưa con vào Organic farm để làm một nông dân thực thụ hoặc cùng chèo thuyền kayak thử cảm giác mạnh…



Đồng thời, The Tropicana còn xây dựng chuỗi hệ thống tiện ích hiện đại với đầy đủ loại hình giải trí và nghỉ dưỡng cho người lớn lẫn trẻ em như 4 khu vực F&B quy tụ các thương hiệu quốc tế, công viên nước, trung tâm thể thao (sân tennis, bóng rổ,…), trung tâm giải trí gia đình, trung tâm yoga & spa, nhà hàng bể cá đại dương, jungle resort…

Khỏi phải nói, hội bạn của anh chị cũng đang cân nhắc rất nghiêm túc khả năng làm "hàng xóm" của nhau mỗi dịp cuối tuần tại NovaWorld Hồ Tràm.

