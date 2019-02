Người mua vàng lỗ gần 1 triệu đồng/lượng sau ngày Thần Tài

Sau khi bị đẩy cao trong ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch, giá vàng miếng trong nước sáng nay (15/2) đã sụt về gần ngưỡng cũ. Giá các sản phẩm vàng 999,9 cũng giảm khá mạnh.

Lúc gần 11h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,85 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng giảm 650.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng SJC ở mức 36,58 triệu đồng/lượng và 36,8 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và giá bán.

Trong dịp ngày Thần Tài diễn ra vào ngày thứ Năm, nhu cầu vàng trong nước được đẩy lên cao do người dân xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng cầu may. Giá vàng miếng do đó có lúc được nâng lên mức 37,6 triệu đồng/lượng, cao nhất trong vòng 1 năm.

Những ai mua vàng miếng trúng mức đỉnh này, nếu đem bán vào hôm nay sẽ gánh mức lỗ 950.000 đồng/lượng chỉ sau một đêm.

Không chỉ giá vàng miếng giảm nhanh sau ngày Thần Tài, mà giá nhiều sản phẩm vàng 999,9 cũng giảm đáng kể sau dịp này. Vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu lúc gần 11h có giá 36,59 triệu đồng/lượng và 37,14 triệu đồng/lượng, giá mua tăng 40.000 đồng/lượng nhưng giá bán giảm 160.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Dù đã thu hẹp so với hôm qua, khoảng cách giữa giá mua và bán vàng vẫn đang được các doanh nghiệp kim hoàn giữ ở mức rộng, đẩy rủi ro về phía người tiêu dùng và nhà đầu tư.

Chẳng hạn, chênh giá mua vàng miếng SJC tại DOJI hiện ở mức 200.000 đồng/lượng, cao gấp đôi so với mức chênh "chuẩn" 100.000 đồng/lượng.

Giá USD ngân hàng mấy ngày nay ổn định quanh ngưỡng 23.250 đồng. Vietcombank lúc gần 11h báo giá ngoại tệ này ở mức 23.150 đồng và 23.250 đồng, tương ứng giá mua và bán.

Giá vàng giao ngay tại châu Á lúc gần 11h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.313 USD/oz, không thay đổi so với đóng cửa phiên ngày thứ Năm tại New York. Trong phiên đêm qua tại Mỹ, giá vàng tăng 6,4 USD/oz.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác dao động quanh mốc 97,1 điểm trong phiên sáng nay tại châu Á, so với mức 96,7 điểm vào sáng qua. Đêm qua, chỉ số này có lúc đạt 97,2 điểm.

Xu hướng mạnh lên của đồng USD gần đây đã gây áp lực giảm giá lên vàng.

Tuy nhiên, trong phiên đêm qua, giá vàng được hỗ trợ sau khi số liệu thống kê cho thấy bán lẻ của Mỹ giảm mạnh trong tháng 12/2018. Dữ liệu này làm gia tăng mối lo của giới đầu tư về sự giảm tốc của nền kinh tế Mỹ và toàn cầu, đồng thời củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dừng nâng lãi suất.

Giá vàng thế giới đã tăng hơn 12% kể từ khi chạm đáy 1 năm rưỡi vào giữa tháng 8 năm ngoái. Sự hồi phục này chủ yếu dựa vào khả năng FED dừng nâng lãi suất.

Theo nhà phân tích Georgette Boele của ngân hàng ABN AMRO, giá vàng hiện nay đang dao động trong vùng hẹp từ 1.300-1.325 USD/oz. Nếu đồng USD giảm giá trở lại, giá vàng có thể vượt ngưỡng 1.325 USD/oz, và thậm chí tăng lên mức 1.350 USD/oz.