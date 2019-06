Người sáng lập Zoom "bỏ túi" 3,4 tỷ USD sau hơn 2 tháng IPO

Eric Yuan, người sáng lập của Zoom Video Communications Inc. vừa lọt vào danh sách 500 người giàu nhất thế giới Bloomberg Billionaire Index với tài sản 5,3 tỷ USD, tăng từ 1,9 tỷ USD vào thời điểm công ty lên sàn Nasdaq hồi tháng 4. Từ đó đến nay, cổ phiếu Zoom đã tăng giá 180%.

Cổ phiếu Zoom đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm ở mức giá 100,95 USD, đưa vốn hoá lên 27,5 tỷ USD. Trước đó, ngày 17/4, Zoom huy động được 751 triệu USD khi chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên sàn Nasdaq ở mức giá 36 USD/cổ phiếu.



"Chúng tôi mới chỉ bắt đầu", Yuan, 49 tuổi, nói trong một cuộc phỏng vấn. "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn nữa".



Zoom là một trong số ít hãng công nghệ có lợi nhuận mới niêm yết cổ phiếu tại Mỹ gần đây. Tuần trước, công ty dịch vụ hội nghị trực tuyến này báo cáo doanh thu và lợi nhuận quý 1 vượt dự báo của Phố Wall.

Theo hãng Transparency Market Research, thị trường dịch vụ hội nghị trực tuyến được dự báo sẽ tăng trưởng gần 8%/năm tới năm 2026 khi ngày càng nhiều người có xu hướng làm việc tại nhà.

Trong năm tài chính tính tới tháng 1/2019, Zoom báo lợi nhuận ròng đạt 7,6 triệu USD trên doanh thu 331 triệu USD. Công ty hiện có vốn hoá lớn gấp 27 lần so với mức định giá 1 tỷ USD trong một vòng gọi vốn vào 2 năm trước.

Trước khi thành lập Zoom vào năm 2011, Yuan là một trong những nhân viên đầu tiên của hãng cung cấp dịch vụ hội nghị trực tuyến WebEx Communications. Sau đó, ông làm việc cho Cisco Systems Inc. khi công ty này thâu tóm WebEx Communications với giá 3,2 tỷ USD vào năm 2007. Hiện Zoom có danh mục khách hàng lớn gồm nhiều công ty như Uber Technologies Inc. và Wells Fargo & Co.



30 năm trước, khi muốn đến Mỹ để thực hiện giấc mơ công nghệ trong làn sóng dot-com bùng nổ tại Thung lũng Silicon, Yuan đã bị từ chối cấp thị thực (visa) tới 8 lần. Sau 2 năm bị từ chối, doanh nhân Trung Quốc này mới được đặt chân lên đất Mỹ. Hiện ông là cổ đông lớn nhất của Zoom Video Communications Inc.