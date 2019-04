Nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - EU kéo chứng khoán Mỹ giảm điểm

Nhóm cổ phiếu công nghiệp nhạy cảm với thương mại đã kéo chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi căng thẳng thuế quan giữa Mỹ và Liên minh châu Âu ( EU) bắt đầu leo thang, và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2019.

Theo Reuters, cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều đóng cửa trong sắc đỏ. S&P 500 kết thúc chuỗi 8 phiên tăng điểm liên tiếp, dài nhất kể từ tháng 10/2017.

Hôm tối thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế lên 11 tỷ USD hàng hoá nhập khẩu từ EU, đẩy căng thẳng liên quan tới trợ cấp dành cho các hãng chế tạo máy bay lên cao, có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thương mại lớn hơn. Ngay sau động thái của Washington, một quan chức EU cho biết EU đã bắt đầu chuẩn bị để trả đũa lại những chính sách hỗ trợ mà Mỹ dành cho Boeing.

"Thuế quan lên hàng châu Âu khiến nhiều người bất ngờ, khi mà chúng ta đang giải quyết những vấn đề về thương mại với Trung Quốc", Peter Tuz, chủ tịch của Chase Investment Counsel tại Charlottesville, Virginia.

Những căng thẳng thương mại, cùng với nguy cơ Anh rời khỏi EU mà không có thoả thuận, khiến IMF quyết định hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2019 và cảnh báo có thể sẽ giảm hơn nữa.

Động thái từ IMF làm tăng thêm quan ngại về mùa báo cáo lợi nhuận quý sắp tới. Trước đó, các nhà phân tích dự báo lợi nhuận quý 1 của các doanh nghiệp sẽ chứng kiến lần giảm đầu tiên so với cùng kỳ năm trước kể từ năm 2016.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý đầu năm sẽ mở màn với Delta Air Lines Inc vào ngày hôm nay và Wells Fargo & Co vào thứ Sáu, theo sau là các nhà băng lớn của Mỹ vào tuần sau. Lợi nhuận quý 1 của các công ty thuộc nhóm S&P 500 được dự báo sẽ giảm khoảng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu của Refinitiv.

Chốt phiên thứ Ba, chỉ số Dow Jones giảm 0,72% xuống còn 26.150,58 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,61%, còn 2.878,2 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,56%, còn 7.909,28 điểm.

Trong 11 nhóm cổ phiếu chính của S&P 500, ngoài nhóm tiện ích và dịch vụ truyền thông, tất cả đều đóng cửa trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu công nghiệp sụt mạnh nhất với mức giảm 1,4%.

Cổ phiếu Boeing tiếp tục giảm trong phiên này sau khi báo cáo số liệu giao hàng giảm do 737 MAX bị đình bay. Cổ phiếu này đóng cửa giảm 1,5%.

Việc 737 MAX bị đình bay cũng khiến American Airlines Group Inc phải hạ dự báo doanh thu trong quý 1. Lúc đóng cửa, cổ phiếu của hãng hàng không này giảm 1,7%.

Một số cổ phiếu tăng điểm trong phiên thứ Ba gồm Wynn Resorts Ltd - tăng 3,9% sau khi "đại gia" sòng bạc hoàn tất thảo luận về việc mua lại Crown Resorts. Cổ phiếu Facebook tăng 1,5% sau khi được Morgan Stanley tăng giá mục tiêu nhờ doanh thu từ ứng dụng Instagram tăng.

Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu giảm giá phiên này nhiều gấp 2,74 lần số mã tăng. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 2,7.

Có tổng cộng 6,31 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công ở Phố Wall phiên này, so với mức trung bình 7,26 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.