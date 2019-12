Nguyên nhân dòng vốn đổ vào Bến Cát, Bàu Bàng

Những ngày cuối năm 2019, thị trường bất động sản Bình Dương có những biến động mạnh. Giá đất liên tục tăng cùng với những chuyển dịch về xu hướng đầu tư đã đưa Bình Dương trở thành điểm nóng của thị trường, nhất là ở khu vực Bến Cát, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên. Đâu là nguyên nhân chính?

Mặt bằng giá chưa phản ánh đúng tiềm năng

Một báo cáo mới đây của JLL Việt Nam nhận định, Bình Dương từ trước đến nay là địa phương thành công nhất về phát triển công nghiệp. Cùng với đó, dân số của Bình Dương cũng gia tăng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu về nhà ở rất lớn.

Thực tế, những năm gần đây tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bình Dương luôn duy trì ở mức cao, khoảng 14,5%/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực với sự tăng trưởng của công nghiệp và dịch vụ. Bình Dương từ lâu được xem là "thủ phủ công nghiệp" của Việt Nam.

Tính đến nay, tỉnh Bình Dương đã thu hút hơn 3.700 dự án FDI từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký gần 34 tỷ USD, chủ yếu thuộc các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Trước đây, các khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp là thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An và Dĩ An nhưng hiện nay Bến Cát, Bàu Bàng và Tân Uyên đang nổi lên với nhiều khu công nghiệp lớn được tập trung đầu tư. Điển hình như VSIP 2 mở rộng, Protrade Singapore, Mỹ Phước, Bàu Bàng, Rạch Bắp, An Điền…

Bình Dương hiện là tỉnh có dân số đông thứ 6 trên cả nước với khoảng 2,5 triệu người và con số này đang tăng nhanh do lao động nhập cư. Dân số đông kéo theo nhu cầu về chỗ ở ngày một lớn, trở thành điểm tựa để bất động sản tỉnh Bình Dương phát triển.

Tuy nhiên, nhìn chung thị trường bất động sản Bình Dương vẫn chưa xứng với tiềm năng. Nhìn vào bảng giá bất động sản sẽ thấy mặt bằng chung còn rất thấp so với tiềm năng phát triển của tỉnh lẫn các địa phương giáp ranh Tp.HCM như Đồng Nai, Long An hay Bà Rịa Vũng Tàu.

Chẳng hạn, Bàu Bàng là một khu vực đầy tiềm năng phát triển công nghiệp nhưng giá đất hiện nay chỉ từ 9 - 12 triệu đồng/m2. Thậm chí, một số khu vực mức giá chỉ ở mức 6 - 8 triệu đồng/m2.

Ở thị xã Bến Cát, giá đất tuy cao hơn so với Bàu Bàng đôi chút nhưng vẫn chưa phản ánh đúng tiềm năng vốn có. Đây cũng là lý do Bình Dương dự kiến năm 2020 sẽ tăng khung giá đất từ 45-95%, tùy từng khu vực.

Cụ thể, thành phố Thủ Dầu Một sẽ tăng bình quân 50%; Thuận An và Dĩ An tăng bình quân 95%; thị xã Bến Cát và Tân Uyên tăng bình quân 60%; Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên tăng bình quân 80%; huyện Phú Giáo và Dầu Tiếng tăng bình quân 45% so với bảng giá hiện hành.

Năm 2020 sẽ xuất hiện "sóng" lớn?

Việc chính quyền tỉnh Bình Dương công bố dự thảo lấy ý kiến góp ý của người dân về bảng giá đất đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Một số chuyên gia dự báo, năm 2020 khái niệm "nhà đất giá rẻ" sẽ không còn tồn tại trên thị trường Bình Dương.

Quan sát thị trường sẽ thấy những tháng cuối năm 2019, dòng vốn đầu tư đang đổ mạnh vào các dự án ở Bến Cát, Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên để nắm bắt cơ hội. Việc Tổng công ty Becamex Bình Dương khởi động hai dự án lớn là siêu dự án Trung tâm Thương mại Thế giới và Khu Công nghiệp Khoa học Công nghệ diện tích lên đến 900 ha tại Bàu Bàng càng khiến cho thị trường tăng thêm sức nóng. Nhiều dự án như Hana Garden Mall, The Eden City… vừa được chủ đầu tư công bố đã hết sạch sản phẩm.

Công ty Cổ phần Cao su Lộc Phát vừa công bố ra thị trường dự án Phố thương mại Lộc Phát, tọa lạc cách trung tâm thị xã Bến Cát khoảng 3,5km, cũng được nhiều khách hàng quan tâm. Dự án có quy mô khoảng 7,2 ha, bao gồm 467 nền nhà phố vườn, shophouse và các tiện ích như trường học, công viên, khu thể dục thể thao, phố thương mại kết nối trực tiếp với đường ĐT 240 - trục giao thông chính từ Bến Cát lên Bàu Bàng, Dầu Tiếng và sang Tây Ninh.

Điểm nổi bật của Phố thương mại Lộc Phát là bên cạnh tiện ích nội khu đa dạng còn dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích của thị xã Bến Cát như trung tâm hội nghị - triển lãm Bến Cát, chợ Bến Cát, trung tâm thương mại Điện Quang Việt Hoa (Đài Loan), Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước, Đại học quốc tế Việt Đức, Đại học Thủ Dầu Một…

Đây cũng chính là khu vực được quy hoạch phát triển thương mại - dịch vụ trọng điểm ở phía Tây Bắc thị xã Bến Cát phục vụ các chuyên gia, doanh nhân nên giới đầu tư đánh giá rất cao về tiềm năng khai thác kinh doanh.

Theo tìm hiểu, Phố thương mại Lộc Phát có giá chỉ 560 triệu đồng/nền kèm theo chương trình khuyến mãi đặc biệt cuối năm của chủ đầu tư gồm: tặng ngay 1.000 USD, chiết khấu 10% trên tổng giá trị sản phẩm và cơ hội trúng sổ tiết kiệm trị giá lên đến 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, chương trình này chỉ kéo dài đến hết ngày 5-1-2019 dành cho đợt 1 gồm 160 nền được chủ đầu tư đưa ra thị trường.