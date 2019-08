Nhà An Toàn khẳng định vị thế hàng đầu về phân phối Camera và Smarthome

Tham dự Secutech 2019, Nhà An Toàn đã mang đến nhiều sản phẩm công nghệ mới từ thương hiệu HIKVISION như: Easy 4.0, Turbo X, Turbo 5.0,… Những sản phẩm này đã góp phần thu hút đông đảo khách tham quan đến với gian hàng.



Lần thứ 9 tham dự Secutech, Nhà An Toàn khẳng định sự chuyên nghiệp với những sản phẩm demo chất lượng và đội ngũ tư vấn khách hàng nhiệt tình. Tông màu đỏ trắng và thiết kế hiện đại, gian hàng Nhà An Toàn nổi bật tại khu triển lãm.

Nhà An Toàn - thương hiệu uy tín 20 năm trong ngành CCTV

Công ty Cổ phần Nhà An Toàn được thành lập ngày 10 tháng 3 năm 2000 là một trong những đơn vị đầu tiên hoạt động về lĩnh vực thiết bị an ninh tại Việt Nam. Nhận được sự tín nhiệm hợp tác của các đại lý cũng như để mở rộng thị trường và cung cấp dịch vụ hậu mãi tốt hơn cho khách hàng, công ty đã tiến hành mở chi nhánh Nhà An Toàn tại Tp.HCM vào ngày 19 tháng 5 năm 2015.

Đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của một thương hiệu. Tính đến hiện nay, Nhà An Toàn đã có gần 2000 đại lý lớn nhỏ trên khắp 64 tỉnh thành. Trong dịp triển lãm này, Nhà An Toàn đã tiếp đón hơn 200 đại lý thân thiết trên cả nước đến thăm gian hàng, trao đổi về những công nghệ mới và sự chuyển đổi mới của thị trường nhằm định hướng cho sự hợp tác chung trong thời gian sắp tới.

Để có sự phát triển vững mạnh, Nhà An Toàn cũng chú trọng đến việc tìm kiếm thị trường và chăm sóc đại lý. Công ty luôn dành những chính sách ưu đãi và những dịch vụ hậu mãi tốt cho khách hàng nhằm hướng đến hợp tác lâu dài và cùng đồng hành phát triển.

Với 2 trung tâm bảo hành tại Hà Nội, Tp.HCM, Nhà An Toàn luôn hoạt động hết công suất để phục phụ khách hàng. Bên cạnh đó: kho hàng diện tích 5000m2 và đội ngũ nhân viên giao hàng tận tình đảm bảo hàng hóa tới tay khách hàng nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Từ thương hiệu phân phối CCTV uy tín đến thương hiệu phân phối thiết bị Smarthome

Nhà An Toàn chính thức trở thành đối tác chiến lược của thương hiệu HIKVISON- một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm CCTV, vào năm 2011. Trong suốt thời gian hợp tác, công ty luôn giữ vững vị trí nhà phân phối có doanh số cao nhất tại thị trường Việt Nam.

Tính đến nay, CCTV vẫn là dòng sản phẩm phân phối của lực của Nhà An Toàn. Tuy nhiên, cùng với xu hướng của thế giới và nhu cầu của thị trường, Nhà An Toàn đã tiến hành hợp tác cùng thương hiệu ABB- (ASEA Brown Boveri) là một tập đoàn đa quốc gia Thụy Sĩ - Thụy Điển,để phân phối sản phẩm Smarthome cho chị trường Việt Nam.

Trong triển lãm Secutech 2019 lần này, Nhà An Toàn cũng đã ra mắt khách hàng với gian hàng thiết bị Smarthome với nhiều sản phẩm demo thân thiện và chuyên nghiệp.

Với những nỗ lực không ngừng trong hoàn thiện dịch vụ và mở rộng hệ thống sản phẩm phù hợp, Nhà An Toàn đã và đang khẳng định vị trí tin cậy cho khách hàng trong lĩnh vực thiết bị an ninh. Đồng thời góp phần mang lại những sản phẩm tiện ích thiết thực tới khách hàng.

* Thông tin chi tiết:

Trụ sở chính:

Địa chỉ: 88-90 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 024 3762 3200

Chi nhánh miền nam

319 Lý Thường Kiệt (Nhà D11), phường 15, quận 11, Tp. HCM

Số điện thoại: 028 38 685 689

Website: www.nhaantoan.com