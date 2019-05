Nhà đầu tư lãi bao nhiêu nếu mua 1.000 USD cổ phiếu Best Buy năm 2009?

Chuỗi cửa hàng bán lẻ Best Buy vừa công bố lợi nhuận quý 1/2019 vượt dự báo của các nhà phân tích Phố Wall. Thông tin này giúp cổ phiếu Best Buy tăng 2% giữa phiên giao dịch ngày thứ Năm (23/5).

Nếu mua 1.000 USD cổ phiếu này vào ngày 23/5/2009, khoản đầu tư này sẽ tăng lên hơn 2.400 USD vào giữa phiên ngày 23/5/2019, tương đương mức lợi nhuận hơn 145%, theo tính toán của CNBC. Trong cùng thời gian này, chỉ số S&P 500 tăng hơn 218%.

Theo hãng cung cấp dữ liệu thị trường tài chính Refinitiv, lợi nhuận của Best Buy trong quý 1 đạt 1,02 USD/cổ phiếu. Doanh số bán lẻ của các cửa hàng đã mở trên một năm của hãng này tăng 1,1%, vượt mức dự báo 0,9% của các nhà phân tích Phố Wall. Trong khi đó, doanh số bán lẻ trực tuyến tại Mỹ tăng 14,5% lên 1,31 tỷ USD, chiếm 15,4% tổng doanh thu quý.

Dù lợi nhuận trên một cổ phiếu của Best Buy vượt qua dự báo, tổng doanh thu lại không đạt mức dự báo. Tổng doanh thu của công ty tăng nhẹ lên 9,14 tỷ USD, dưới mức dự báo của các nhà phân tích. Một số chuyên gia trong ngành cho rằng nguy cơ bị đánh thêm thuế do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể ảnh hưởng tới doanh thu của Best Buy. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây công bố danh sách gần 300 tỷ USD hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc có thể bị áp thuế suất tới 25%.

Các nhà phân tích cũng lo rằng sự thay đổi trong ban lãnh đạo, có hiệu lực từ ngày 11/6 tới, có thể khiến tăng trưởng doanh số của Best Buy giảm tốc. Theo thay đổi này, Corie Barry, giám đốc tài chính kiêm giám đốc chuyển đổi chiến lược của Best Buy sẽ trở thành giám đốc điều hành mới của công ty. Bà là phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vị trí này. Ngoài ra, Hubert Joly, giám đốc điều hành hiện tại của công ty, trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của công ty.

Doanh thu của Best Buy tăng lên trong quý 1 một phần nhờ vào việc chuyển đổi sang hình thức bán hàng trực tuyến và hỗ trợ công nghệ cho khách hàng. Công ty này cũng đầu tư vào dịch vụ giao hàng và dịch vụ "nhấp chuột và kết nối", giúp khách hàng mua trực tuyến rồi nhận hàng tại cửa hàng. Công ty này dự báo doanh thu và lợi nhuận quý 2 sẽ tiếp tục vượt dự báo của Phố Wall.