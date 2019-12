Nhà đầu tư tìm mua sản phẩm bất động sản giá trị thực tại Long An

Báo cáo của các công ty nghiên cứu thị trường cho thấy, 2019 tiếp tục là một năm mà thị trường bất động sản phát triển theo hướng thực chất. Đặc biệt, thị trường bất động sản tại các tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Dương, Long An,…đang phát triển rất tốt.

Sản phẩm thực, đáp ứng nhu cầu thực

Chị Hải Hà, một nhà đầu tư ngụ tại quận 9 (Tp.HCM) đang tìm mua bất động sản tại các khu vực vệ tinh. Tuy nhiên, chị Hà cho biết chỉ chủ yếu nhắm đến thị trường Long An. Bởi quỹ đất ở Đồng Nai hay Bình Dương đã dần khai thác hết, đẩy mặt bằng giá đất tăng cao hơn rất nhiều. Trong khi giá đất tại Long An vẫn giữ được mức bình ổn so với thị trường và tiềm năng phát triển của nơi đây vẫn còn rất lớn nhờ được định hướng trở thành đô thị mở rộng của Tp.HCM.

Theo chị Hà, với thu nhập của chị hiện nay, sản phẩm như đất nền có mức giá tầm 13 - 15 triệu/m2 khá phù hợp và nằm trong khả năng chi trả của chị. Hơn thế, bỏ tiền vào bất động sản không chỉ là một hình thức cất giữ tài sản có giá trị, mà còn mang lại khả năng sinh lời và thanh khoản tốt hơn những kênh đầu tư khác.

Nhiều người hiện nay cũng có chung quan điểm như chị Hà, thay vì đổ vốn vào mua căn hộ hoặc đất nền giá cao tại nơi "đất chật người đông" như Tp.HCM, các nhà đầu tư đã mở rộng tầm nhìn ra các vùng kế cận thành phố bởi mức giá hợp lý và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Cũng trong thời điểm này, nhiều chủ đầu tư bất động sản tên tuổi đã nhanh chóngxuất hiện tại các vùng đất mới như Đức Hòa, Bến Lức Long An để tận dụng lợi thế sẵn có về hạ tầng kết nối và quy hoạch đồng bộ.

Có thể thấy thị trường bất động sản Việt Nam đang có những sự khởi sắc rõ rệt. Không chỉ ở việc thanh khoản trên thị trường tốt lên hay nhu cầu tăng, mà ngày càng có nhiều dự án chất lượng được giới thiệu đến thị trường qua bàn tay của chủ đầu tư uy tín và xứng tầm.

Việt Úc Varea - Đô thị đa năng cho cộng đồng văn minh, thịnh vượng

"Theo xu hướng chung, tôi quan tâm đến dự án tập trung vào các yếu tố môi trường sống sạch, cảnh quan xanh mát cùng với giá bán và chính sách thanh toán hấp dẫn. Đặc biệt, các dự án khu đô thị hiện đại có vị trí liền kề Tp.HCM sẽ thu hút được nhiều sự chú ý từ người mua như tôi", chị Hà cho biết thêm về yêu cầu khi chọn mua sản phẩm bất động sản.

Đáp lại xu hướng và nhu cầu chung của thị trường, vừa qua, Thịnh Hưng Holdings đã cho ra mắt khu đô thị đa năng Việt Úc Varea tọa lạc tại mặt tiền đường vành đai 4 (Tỉnh lộ 830) thuộc trung tâm Bến Lức, Long An. Dự án mang tâm huyết của chủ đầu tư với mong muốn kiến tạo nên hệ thống tiện ích hoàn chỉnh hội đủ các giá trị an cư, giải trí, y tế, giáo dục và đặc biệt là môi trường sống xanh riêng dành cho cộng đồng dân cư.

Trên quy mô 20,5 ha, Việt Úc Varea gồm 1.200 sản phẩm vừa túi tiền chỉ khoảng 1,2 tỷ đồng cho diện tích từ 88m2 trở lên. Còn lại, hơn 8.500 m2 được dành riêng cho khu tiện ích sẽ tạo nên giá trị sống đẳng cấp cho những gia đình trẻ, chuyên gia làm việc trong cụm khu công nghiệp của huyện.

Việt Úc Varea là dự án đầu tiên tại Long An được đầu tư chuỗi tiện ích đẳng cấp trị giá "triệu đô" nhằm mang lại không gian sống thật sự đẳng cấp và khác biệt cho cư dân.

Có thể điểm qua một số tiện ích tiêu biểu như: Quảng trường nước Light Square, công viên ven sông River Star, khu phức hợp thể thao đa năng, phố đi bộ, khu vui chơi trẻ em; chợ đêm, trung tâm thương mại Diamond, chợ nội đô Easy Shopping; hệ thống trường học quốc tế mầm non và cấp 1, bệnh viện quốc tế Việt Úc,…

Dự kiến khi hình thành, Việt Úc Varea sẽ tạo thành vòng tròn khép kín để phục vụ cư dân, đồng thời tạo nên một cộng đồng văn minh, giàu có với nhịp sống hiện đại, năng động bậc nhất địa phương.

"Nếu trở thành cư dân tại Việt Úc Varea, tôi và gia đình sẽ được thụ hưởng những tiện ích và dịch vụ tốt nhất mà không phải dự án nào cũng đáp ứng được. Sẽ thật tuyệt nếu có bác sĩ thăm khám tại nhà, hay chăm sóc sắc đẹp ở spa và đi mua sắm tại các cửa hiệu lớn chỉ trong vài bước chân", chị Bạch An, một khách hàng vừa chọn mua đất nền của Việt Úc Varea cho biết.

Ngoài hệ thống tiện ích, Thịnh Hưng Holdings cũng rất chú trọng tạo ra những giá trị thật cho dự án khi mạnh tay đầu tư hạ tầng, pháp lý hoàn chỉnh. Hiện nay, dự án đã có phê duyệt quy hạch 1/500, giấy phép xây dựng và hoàn thiện 80% hạ tầng. Đặc biệt ưu đãi đợt bán hàng đầu tiên nên giá bán chỉ 13,6 triệu đồng/ m2 và thanh toán 30% là ký hợp đồng sở hữu sản phẩm.

* Thông tin chi tiết:

Khu đô thị đa năng Vietuc Varea

Địa chỉ: Mặt tiền vành đai 4 (Tỉnh lộ 830)

Số lượng sản phẩm: Đất nền - 1.200 sản phẩm

Pháp lý: Đã phê duyệt 1/500, giấy phép xây dựng

Hiện trạng: Hạ tầng hoàn thiện 80%, đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng

Hotline: 0964 555 650

Website: https://vietucvarea.com.vn