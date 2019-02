Nhà sáng lập Huawei lên tiếng chỉ trích Mỹ

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC, nhà sáng lập hãng thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei Nhiệm Chính Phi nói rằng "nước Mỹ chẳng thể nào đè bẹp được chúng tôi".

"Thế giới không thể bỏ chúng tôi vì công nghệ của chúng tôi hiện đại hơn. Cho dù Mỹ có thuyết phục được thêm các quốc gia tạm thời không dùng chúng tôi, thì chúng tôi luôn có thể giảm bớt mọi thứ xuống một chút", ông Nhiệm nói.

Những phát biểu này của "cha đẻ" Huawei được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump kêu gọi các quốc gia đồng minh tránh dùng thiết bị viễn thông Huawei trong hạ tầng quan trọng, lập luận rằng những thiết bị này có thể được sử dụng để chia sẻ thông tin tình báo với Chính phủ Trung Quốc. Ông Nhiệm luôn phủ nhận những cáo buộc nói Huawei giúp Bắc Kinh nghe lén và khẳng định hãng này không gây thiệt hại cho khách hàng.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn BBC, ông Nhiệm đưa ra bình luận mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về vụ bắt giữ con gái ông, bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính (CFO) của Huawei. Bà Mạnh bị nhà chức trách Canada bắt ở Vancouver hồi tháng 12 năm ngoái theo đề nghị của Mỹ, do nghi án vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

"Tôi phản đối những gì Mỹ đã làm", ông Nhiệm nói. "Kiểu hành động có động cơ chính trị này là không thể chấp nhận. Mỹ thích trừng phạt nước khác, bất kỳ khi nào có vấn đề, họ đều sử dụng các phương pháp hiếu chiến như vậy. Chúng tôi phản đối điều này. Nhưng giờ chúng tôi đã đi theo con đường này, thì hãy để tòa án giải quyết".

Trong một diễn biến khác, Anh có vẻ như đang muốn đi ngược lại sức ép của Mỹ trong vấn đề Huawei. Tờ Financial Times mới đây nói rằng Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Anh (NCSC) đã tìm ra được cách để hạn chế rủi ro trong việc sử dụng thiết bị mạng 5G của Huawei.

Ông Nhiệm nói Huawei có thể chuyển sang Anh các khoản đầu tư mà hãng này dự định rót vào Mỹ.

"Chúng tôi vẫn tin tưởng vào nước Anh, và chúng tôi hy vọng Anh càng tin chúng tôi hơn", ông Nhiệm nói với BBC. "Chúng tôi sẽ đầu tư thêm vào Anh vì nếu Mỹ không tin chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyển đầu tư từ Mỹ sang Anh với quy mô thậm chí còn lớn hơn".

Hiện thiết bị Huawei đang bị cấm một phần ở Nhật Bản, Australia, New Zealand và Mỹ do những lo ngại về an ninh. Tuy nhiên, ông Nhiệm nói những nỗ lực của Mỹ nhằm "tẩy chay" Huawei sẽ không thể chặn đà phát triển của công ty.

"Nếu đèn tắt ở phương Tây, thì phương Đông lại bừng sáng. Và nếu phía Bắc tối đi, thì vẫn còn phương Nam. Nước Mỹ không đại diện cho thế giới. Nước Mỹ chỉ đại diện cho một phần của thế giới", ông Nhiệm phát biểu.

Cùng với sự chỉ trích mạnh mà người đứng đầu Huawei nhằm vào Mỹ, Chính phủ Trung Quốc ngày 18/2 cũng cáo buộc Mỹ tìm cách cản trở sự phát triển công nghiệp của nước này bằng cách đưa ra cáo buộc về an ninh mạng nhằm vào thiết bị Huawei.

Chính phủ Mỹ đang tìm cách "thêu dệt một cái cớ để chèn ép sự phát triển chính đáng" của doanh nghiệp Trung Quốc - hãng tin AP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang. Ông Geng cho rằng Mỹ đang sử dụng "các công cụ chính trị" để can thiệp vào hoạt động kinh tế, đồng thời nói hành động này là "phi đạo đức và không bình đẳng".

"Trung Quốc chưa từng và sẽ không bao giờ yêu cầu các công ty hay cá nhân thu thập hay cung cấp thông tin của các quốc gia khác cho Chính phủ Trung Quốc bằng cách thiết lập cửa sau hay có những hành động khác vi phạm luật pháp của nước sở tại", ông Geng nói.