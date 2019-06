Nhà Xuất bản Giáo dục “trần tình” về hai mức giá trên cùng một tên sách

Liên quan đến việc trên thị trường hiện đang tồn tại hai mức giá bán khác nhau ở cùng một tên sách giáo khoa, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã có phản hồi về vấn đề này.



Theo ông Lê Hoàng Hải, Phó giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2019 đơn vị này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính cho phép điều chỉnh tăng giá sách giáo khoa để đảm bảo cân đối những chi phí cần thiết.

Quyết định tăng giá sách giáo khoa bắt đầu có hiệu lực chính thức từ năm học 2019 - 2020. Do vậy, những sách giáo khoa đã in từ những năm 2018 trở về trước còn tồn tại trên thị trường sẽ bán theo giá cũ, riêng những sách in mới năm nay sẽ được điều chỉnh theo giá tăng cao hơn. Đó là nguyên nhân dẫn đến việc trên thị trường tồn tại hai mức giá khác nhau trong cùng một tên sách giáo khoa.

Thừa nhận đã lường trước được vấn đề này, đại diện Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, bên cạnh việc công bố, công khai thông tin trên phương tiện truyền thông, đơn vị cũng thực hiện in các bảng giá chuyển về địa phương, yêu cầu niêm yết công khai giá bán và đường dây nóng để giải đáp thắc mắc cho người tiêu dùng.

Theo ông Hải, thống kê của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cho thấy, tùy vào cấp học, bậc học song nhìn chung tỷ lệ sách giáo khoa in từ năm 2018 trở về trước không lớn, chỉ còn khoảng 3,5% đang lưu thông trên thị trường.

Ngoài vấn đề chênh lệch giá bán, ông Hải cũng khẳng định, năm học 2019 - 2020 cũng là năm cuối cùng sử dụng sách giáo khoa theo chương trình hiện hành, trước khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Để khắc phục tình trạng các nhà sách không nhập thêm sách để tránh tồn kho, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hỗ trợ các công ty sách địa phương để các đơn vị yên tâm dự trữ, không gây thiếu sách trên thị trường.

Đại diện Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng cho biết thêm, hiện đơn vị này đang thực hiện nhiều giải pháp để đáp ứng đầy đủ, đồng bộ sách giáo khoa, gấp rút thực hiện khâu in sách phục vụ trước thời điểm khai giảng năm học mới.

"Ngoài những sách giáo khoa bắt buộc, phụ huynh cũng không nên mua quá nhiều sách tham khảo nhưng lại không dùng đến", đại diện Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam khuyến cáo thêm.