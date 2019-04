Nhận định chứng khoán ngày 11/4: "Xu hướng VN-Index nghiêng về giảm nhiều hơn"

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/4/2019.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/4, VN-Index giảm 6,57 điểm xuống 981,91 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 0,27 điểm xuống 107,43 điểm.

Tiếp tục dao động theo hướng giằng co, đi ngang

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

"Thị trường dự báo sẽ biến động theo chiều hướng tích cực hơn trong phiên kế tiếp. Thị trường có thể vẫn xuất hiện các nhịp giảm điểm trong phiên nhưng khả năng cao VN-Index sẽ kết phiên ngày mai với mức điểm tăng. Vùng 975-980 điểm được đánh giá là ngưỡng hỗ trợ cứng của chỉ số trong những phiên còn lại của tuần này.



Do vậy, chúng tôi cũng đặt kỳ vọng vào khả năng thị trường sẽ sớm quay lại thử thách các vùng kháng cự 995-1000 điểm. Dòng tiền vẫn sẽ hướng sự quan tâm đến các nhóm ngành như công nghệ thông tin, dệt may, thủy sản, cao su, dầu khí và một số cổ phiếu trong nhóm ngành bất động sản… để tìm kiếm lợi nhuận. Trong khi, các cổ phiếu bluechips và nhóm ngân hàng dự kiến sẽ tiếp tục dao động theo hướng giằng co, đi ngang là chủ đạo.



Trong giai đoạn này, các nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng 35-45% cổ phiếu. Hạn chế việc mua cổ phiếu ở các mức giá cao trong phiên. Đồng thời, chỉ mở các vị thế trading tại các vùng hỗ trợ cụ thể của từng cổ phiếu trong các phiên thị trường điều chỉnh".

Có phiên điều chỉnh do tâm lý lo ngại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Theo quan điểm của BSC, thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên điều chỉnh và ngược chiều vận động với các thị trường trong khu vực do tâm lí lo ngại từ việc IMF điều chỉnh dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi diễn biến vĩ mô trên thế giới, đặc biệt là giữ tâm lý thận trọng trước rủi ro cuộc chiến thương mại thứ hai bùng nổ".

Nên hạn chế giải ngân trong giai đoạn hiện tại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)

"Các chỉ số tiếp tuc giảm cả về điểm số và thanh khoản. Xu hướng giảm hiện đang chiếm ưu thế và các phiên tăng điểm nhiều khả năng sẽ chỉ là phục hồi kỹ thuật. Nhà đầu tư nên hạn chế giải ngân trong giai đoạn hiện tại để chờ mua ở các vùng giá thấp hơn".

Thị trường có khả năng giảm trở lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

"Với việc đóng cửa dưới đường MA10, tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index, VN30 và HNX-Index đều chuyển về mức tiêu cực, cho thấy sự xấu đi của xu hướng đầu cơ hiện tại. Mặc dù vậy, mẫu nến hammer thể hiện động thái bắt đáy vào cuối phiên hôm nay có thể tạo hiệu ứng giúp thị trường có sự hồi phục nhất định trong phiên ngày mai. Dự báo, những VN-Index, HNXIndex có thể xuất hiện nhịp tăng nhẹ để kiểm định lại kháng cự của đường MA10 đang nằm tại 987-990 điểm và 107,7-108 điểm.



Nếu lực cầu giá cao không đủ mạnh để giúp các chỉ số vượt qua kháng cự này để củng cố lại tín hiệu Tích cực, thể hiện qua phiên giao dịch với thanh khoản giảm cùng với các mẫu nến cho thấy sự do dự của bên mua, thị trường sẽ có khả năng giảm trở lại sau đó khi áp lực bán gia tăng trở lại theo các tín hiệu xu hướng tiêu cực đã phát ra".

Xu hướng VN-Index nghiêng về giảm nhiều hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên suy yếu hơn trong bối cảnh các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới diễn biến không mấy tích cực do ảnh hưởng bởi các thông tin về căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu. Khối ngoại quay trở lại mua ròng trong phiên hôm nay với hơn 100 tỷ đồng trên hai sàn là một yếu hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.



Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 tháng 4 giảm nhẹ hơn so với chỉ số cơ sở VN30, qua đó thu hẹp mức chiết khấu xuống còn 8 điểm. Trong bối cảnh chỉ còn 5 phiên nữa là đáo hạn, thì động thái thu hẹp basis này là hoàn toàn dễ hiểu nhưng cũng phản ánh một phần về tâm lý nhà đầu tư nghiêng về khả năng thị trường sẽ khó giảm sâu.



Dự báo, trong phiên giao dịch tiếp theo 11/4, xu hướng của VN-Index nghiêng về giảm nhiều hơn với ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại 980 điểm và xa hơn quanh 965 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên hạn chế mua mới trong giai đoạn này và có thể tận dụng những nhịp tăng điểm để bán giảm tỷ trọng cổ phiếu. Nhà đầu tư trung và dài hạn vẫn có thể tích lũy thêm cổ phiếu trong các phiên điều chỉnh của thị trường".

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.