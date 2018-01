Nhận định chứng khoán ngày 12/1: "Chưa có tín hiệu đảo chiều"

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/1, VN-Index tăng 10,06 điểm lên 1.048,17 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,92 điểm lên 122,84 điểm.

Rủi ro điều chỉnh ngắn hạn tăng dần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

"Thị trường tiếp tục chuỗi phiên tăng điểm nhưng rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang ngày một tăng dần. Mặc dù có thể có diễn biến điều chỉnh nhưng sự phân hóa ở mức cao sẽ vẫn xuất hiện giữa các nhóm ngành".

Tiếp tục hung phấn trong giai đoạn tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Thị trường đang cho thấy một bộ mặt rất tích cực. Dòng tiền dồi dào từ nhà đầu tư tiếp tục lan tỏa ra nhóm các cổ phiếu vừa và nhỏ khiến cho sắc xanh đang chiếm được ưu thế. Bên cạnh đó, sự phục hồi từ nhóm các cổ phiếu VN30 trong phiên hôm nay cũng là chỗ dựa tâm lý cho các nhà đầu tư.



Thông tin giảm lãi suất cũng sẽ là một tín hiệu khá tích cực đối với thị trường chứng khoán khi mà dòng tiền tiếp tục được cũng cố sẽ giúp cho các chỉ số tiếp tục cán đổ những mốc mới. BSC nhận định thị trường sẽ tiếp tục hưng phấn trong giai đoạn tiếp theo, nhà đầu tư có thể xem xét gia tăng tỷ trọng cổ phiếu để nâng cao lợi nhuận".

Tăng điểm để thử thách ngưỡng tâm lý 1.050

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Thanh khoản trên hai sàn trong phiên hôm nay sụt giảm nhưng vẫn ở mức cao với hơn 9.100 tỷ đồng cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư có dấu hiệu gia tăng khi thị trường đang ở gần những ngưỡng kháng cự tâm lý mạnh.



Đà tăng có thể tiếp tục nhưng áp lực chốt lời trong các phiên sắp tới sẽ gia tăng tương đối. Dự báo, trong phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index có thể sẽ tăng điểm để thử thách ngưỡng kháng cự tâm lý 1.050 điểm, áp lực bán quanh ngưỡng này dự báo sẽ là khá mạnh.



Nhà đầu tư ngắn hạn đang có tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục nên hạn chế mua thêm có thể cân nhắc chốt lời dần những mã đã tăng nóng hoặc đã đạt mức giá mục tiêu. Nhà đầu tư trung và dài hạn tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu đang có vị thế tốt và triển vọng tăng trưởng năm 2018 tích cực".

Sẽ xảy ra áp lực rung lắc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

"Nhà đầu tư lướt sóng được khuyến nghị thận trọng, quan sát diễn biến thị trường để tìm cơ hội tái cơ cấu lại danh mục, chốt lời những cổ phiếu ở mức giá tốt. Các vị thế mua mới sẽ cần được cân nhắc sau khi thị trường cho thấy dấu hiệu củng cố nền tảng giá cao mới.



Nhà đầu tư trung và dài hạn vẫn có thể nắm giữ những cổ phiếu đang có vị thế tốt, chờ đón kỳ báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2017".

Chưa có tín hiệu đảo chiều

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)

"Hai chỉ số đồng loạt tăng giá trở lại sau áp lực chốt lời ở phiên trước đó, dòng tiền tham gia vẫn đang khá tích cực, xu hướng tăng trên VN-Index và HNX-Index chưa có tín hiệu đảo chiều, do vậy nhà đầu tư vẫn có thể duy trì trạng thái nắm giữ và tận dụng các nhịp điều chỉnh để gi tăng tỷ trọng cổ phiếu".

Sẽ có biến động xấu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

"Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì ở mức Tích cực đối với những VN-Index hay HNX-Index. Tuy nhiên, tín hiệu mà nhà đầu tư cần cẩn trọng là thanh khoản của nhóm dẫn dắt VN30 bất ngờ giảm mạnh xuống dưới mức bình quân 5 và 10 phiên.



Điều này cho thấy khả năng sự tăng điểm của chỉ số trong phiên 11/1 là do sự tiết chế của bên bán, thay vì do lực cầu của thị trường mạnh. Do đó, nhiều khả năng các chỉ số chủ chốt sẽ có những biến động xấu sau khi chạm vào vùng kháng cự mạnh trong phiên giao dịch ngày mai".

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.