Nhận định chứng khoán ngày 12/6: "Thiếu vắng dòng tiền lớn tiếp tục là khó khăn"

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 12/6/2019.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/6, VN-Index giảm 0,83 điểm xuống 962,07 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 0,04 điểm xuống 103,95 điểm.

Tiếp tục chịu áp lực từ vùng kháng cự 965-968

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

"Dòng tiền dự kiến sẽ vẫn luân chuyển ở các nhóm ngành được hưởng lợi từ các yếu tố vĩ mô như dệt may, bất động sản khu công nghiệp, công nghệ thông tin… Nhóm ngân hàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục quá trình dao động đi ngang trong những phiên tiếp theo. Các cổ phiếu dầu khí có thể tăng điểm trở lại sau hai phiên rung lắc trước đó.

Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục ở mức 30-40% cổ phiếu trong giai đoạn này. Có thể thực hiện các hoạt động mua trading trong các phiên điều thị trường điều chỉnh, ưu tiên các vị thế có sẵn trong danh mục".

Điều chỉnh nhẹ do áp lực chốt lời

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên sàn HOSE trong khi thanh khoản giảm so với phiên hôm trước cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư do thiếu thông tin hỗ trợ mới. Theo quan điểm của BSC, thị trường có phiên điều chỉnh nhẹ do chịu áp lực chốt lời tuy nhiên vẫn trên mốc 960 điểm".

Nhịp phục hồi đang tạm dừng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)

"Các chỉ số giằng co trong biên độ hẹp và đóng cửa giảm nhẹ. Nhịp phục hồi đang tạm dừng trước các ngưỡng kháng cự quan trọng. Đây vẫn là nhịp tăng ngắn hạn trong xu hướng giảm trung hạn. Nhà đầu tư cần quan sát kỹ các ngưỡng kháng cự gần nhất để có hành động kịp thời".

Thị trường sẽ có xu hướng giảm điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

"Dự báo trong phiên ngày mai, thị trường sẽ có xu hướng giảm điểm, có thể sẽ diễn ra trong phiên sáng để VN-Index kiểm định lại hỗ trợ tại 958 điểm. Nếu lực cầu giá thấp tại đây được duy trì tốt, có khả năng thị trường sẽ có sự hồi phục sau đó để VN-Index kiểm định kháng cự tại 963 điểm.



Vượt qua kháng cự này, VN-Index sẽ đối diện với hai ngưỡng cản tiếp theo tại 968 điểm (MA20) và 972 điểm (MA50). Chiến lược nắm giữ một tỷ trọng cổ phiếu vừa phải vẫn tiếp tục được chúng tôi khuyến nghị".

Thiếu vắng dòng tiền lớn tiếp tục là khó khăn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Trên góc độ kỹ thuật, các chỉ báo cũng đang cho tín hiệu thị trường đang bước vào pha đi ngang với biên dưới được xác định quanh 955 điểm (MA200) và biên trên quanh ngưỡng 970 điểm (MA20-50). Sẽ cần sự bứt phá ra khỏi vùng này để chuyển trạng thái xu hướng.



Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai VN30 vẫn cao hơn VN30 từ 6,1-7,3 điểm cho thấy nhà đầu tư vẫn tích cực về xu hướng của thị trường. Việc thiếu vắng dòng tiền lớn sẽ tiếp tục là khó khăn đối với thị trường trong các phiên tiếp theo. Khối ngoại mua ròng gần 270 tỷ đồng trên hai sàn trong đó mua ròng mạnh chứng chỉ quỹ E1VFVN30 khoảng 118 tỷ đồng là một điểm nhấn tích cực.



Dự báo, trong phiên giao dịch tiếp theo 12/6, VN-Index có thể có phiên thứ 3 liên tiếp giao dịch giằng co và đi ngang trong biên độ 955-970 điểm (MA200-20-50). Nhà đầu tư nên duy trì danh mục cổ phiếu ở mức vừa phải trong giai đoạn này và đứng ngoài quan sát diễn biến của thị trường".

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.