Nhận định chứng khoán ngày 17/4: "Cơ hội tìm kiếm lợi nhuận vẫn xuất hiện"

Theo quan điểm của BSC, thị trường đang điều chỉnh, thanh khoản thị trường ở mức cao hơn so với phiên trước nhưng vẫn khá thấp cho thấy mức độ thận trọng của thị trường đang tăng, Việt Nam đang ngược chiều so với thị trường Châu Á do tâm lí thận trọng từ những sự kiện lớn ở tuần trước.