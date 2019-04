Nhận định chứng khoán ngày 19/4: "Có thể test lại ngưỡng 965"

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/4/2019.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/4, VN-Index giảm 9,80 điểm xuống 962,30 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 0,68 điểm xuống 105,75 điểm.

Hoạt động giải ngân mới nên được hạn chế

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

"Thị trường đang phải đối mặt với nguy cơ sụt giảm về các vùng hỗ trợ sâu hơn trong thời gian tới khi ngưỡng 964 điểm đã bị phá vỡ. Nếu không thể vượt lên trở lại vùng 964-968 điểm trong phiên cuối tuần, VN-Index có thể sẽ tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ mạnh hơn nằm tại 940-950 điểm trong những phiên tiếp theo. Tại đây, chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ cho phản ứng hồi phục tăng điểm trở lại.

Áp lực cung chốt lời nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng ở nhiều nhóm cổ phiếu trong ngắn hạn. Do đó, trong giai đoạn này, các nhà đầu tư tiếp tục xem xét giảm tỷ trọng danh mục về mức trung bình thấp 20-30% cổ phiếu.



Nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu vượt quá mức cân bằng nên tận dụng các nhịp hồi phục của thị trường để bán giảm tỷ trọng. Các hoạt động giải ngân mới nên được hạn chế tối đa khi thị trường vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro trong giai đoạn này".

Thị trường đang điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Theo quan điểm của BSC, thị trường đang điều chỉnh, thanh khoản thị trường ở mức thấp hơn so với phiên trước và vẫn khá thấp so với mặt bằng chung cho thấy mức độ thận trọng của thị trường đang tăng, Việt Nam đang cùng chiều so với thị trường Châu Á do tâm lí bán mạnh từ cuối phiên sáng đến đầu phiên chiều do phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 4 và hiệp định thương mại Trung - Mỹ dự kiến được kí vào tháng 5".

Xu hướng giảm tiếp tục phát triển

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)

"Xu hướng giảm tiếp tục phát triển trên cả hai chỉ số và đang thử thách các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Trong ngắn hạn, cơ hội tìm kiếm lợi nhuận là tương đối khó khăn. Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro danh mục thay vì cố gắng tìm kiếm lợi nhuận trong thời điểm này".

Có thể test lại ngưỡng 965

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 tháng 5 giảm nhẹ hơn so với chỉ số cơ sở VN30, nhưng vẫn giữ mức chiết khấu khá cao là 12,62 điểm, cho thấy nhà đầu tư vẫn đang nghiêng về đà giảm trong ngắn hạn. Tóm lại, thị trường vẫn đang trong pha giảm với các yếu tố kỹ thuật đang dần xấu đi, những nhịp hồi kỹ thuật (pullback) sẽ là cơ hội để nhà đầu tư giảm tỷ trọng cổ phiếu.



Dự báo, trong phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index có thể hồi kỹ thuật để test lại ngưỡng 965 điểm mà chỉ số vừa đánh mất và có thể giảm trở lại sau đó. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục hạn chế mua vào trong giai đoạn này và chỉ nên tận dụng những phiên hồi phục để giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục".

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.