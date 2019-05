Nhận định chứng khoán tuần 13-17/5: "VN-Index có thể có nỗ lực vượt lên trên mốc 955"

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần 13-17/5/2019.

Đóng cửa phiên cuối tuần ngày 10/5, VN-Index tăng 5,54 điểm lên 952,55 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,60 điểm lên 105,86 điểm.

Kỳ vọng thị trường sẽ hồi phục và bước vào nhịp tăng điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

"Diễn biến thị trường trong tuần tới sẽ chịu sự ảnh hưởng chi phối từ kết quả của cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung quốc dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này. Ngoài ra, thứ 5 tới là ngày đáo hạn hợp đồng tương lai kỳ hạn 1 tháng nên diễn biến của các cổ phiếu bluechips trong rổ VN30 sẽ biến động tương đối khó lường. Trong kịch bản tích cực, chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ hồi phục và bước vào nhịp tăng điểm ngắn từ vùng hỗ trợ 940-950 điểm trong tuần tới. Dù vậy, đà hồi phục của thị trường (nếu có) dự kiến cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trước áp lực bán ròng của khối ngoại.

Thị trường đang nằm trong giai đoạn biến động mạnh và tương đối khó lường. Do đó, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên tiếp tục đứng ngoài thị trường hoặc chỉ nên nắm giữ tỷ trọng ở mức trung bình 25-35% cổ phiếu trong giai đoạn này. Các phiên tăng điểm của thị trường (nếu có) có thể chỉ là nhịp hồi ngắn mang tính kỹ thuật nên đó được xem là cơ hội bán đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao. Các hoạt động trading nên ưu tiên các cổ phiếu đang có sẵn trong danh mục và chỉ thực hiện mua trading khi giá cổ phiếu đã giảm về các vùng hỗ trợ mạnh".

Tâm lý nhà đầu tư trong nước trở nên thận trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Chỉ số VN-Index trong phiên sáng giảm nhẹ so với phiên hôm qua, kết thúc phiên sáng, chỉ số Vn-Index giảm 1.21 điểm tương đương 0.13%. Các cổ phiếu kéo thị trường giảm mạnh nhất gồm VHM, GAS, BVH. Trong phiên chiều tiếp tục đà giảm so với phiên sáng do những cổ phiếu như VHM, GAS, BVH tiếp tục giảm mạnh cũng như việc nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng trên tất cả các sàn. Thị trường Việt Nam và Châu Á đồng loạt giảm, cùng yếu tố khối ngoại bán ròng đang khiến tâm lý giới đầu tư trong nước trở nên thận trọng hơn. Nhà đầu tư nước ngoài quyết định chốt lời trước những bất ổn lớn trong quan hệ Mỹ-Trung".

Vẫn nên tập trung quản trị rủi ro danh mục



(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)

"Xu hướng chung của VN-Index vẫn đang tiêu cực do chưa thể lấp Gap tạo ra trong phiên 8/5 và dưới đường MA(200), nhưng đang có cơ hội để chỉ số kiểm tra vùng quan trọng 955-957.5 điểm trong thời gian gần tới. Do đó, quý nhà đầu tư vẫn nên tập trung quản trị rủi ro danh mục và theo dõi sát diễn biến của thị trường tại vùng quan trọng để có thể ra quyết định hợp lý".

VN-Index có thể có nỗ lực vượt lên trên mốc 955

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

"Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn và trung hạn của VN-Index, VN30 và HNX-Index vẫn duy trì ở mức Tiêu cực, tuy nhiên, VN30 và HNX-Index đang thể hiện nỗ lực cải thiện tín hiệu ngắn hạn khi vượt nhẹ lên trên kháng cự MA5 ngày đang nằm tại 975 điểm và 105,6 điểm. Dự báo, áp lực cung tiềm ẩn tại kháng cự 955 điểm của VN-Index có thể khiến chỉ số này và thị trường nói chung điều chỉnh giảm trong phiên tới, theo đó, VN30 và HNX-Index có thể kiểm định lại hỗ trợ MA5 ngày vừa vượt qua. Trong trường hợp lực cầu giá thấp được duy trì tốt, thị trường có thể tăng điểm vào cuối phiên, theo đó, VN-Index có thể có nỗ lực vượt lên phía trên mốc 955 điểm để cải thiện lại tín hiệu của xu hướng Trung hạn. Mặc dù vậy, trước khi điều này xảy ra, chiến lược quan sát vẫn nên được áp dụng".

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.