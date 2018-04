Tại báo cáo thường niên vừa công bố, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, trong năm 2017, tổng số lượng cán bộ công nhân viên trung bình của doanh nghiệp này là 8.654 người, về cơ bản lao động không có biến động nhiều. Tiền lương bình quân ở mức 23,5 triệu đồng/người/tháng.

Theo báo cáo, năm 2017, ACV đạt doanh thu 13.675 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.219 tỷ đồng, vượt 142%.

Nợ phải trả tính đến 31/12/2017 là 21.757 tỷ đồng, trong đó, nợ dài hạn chiếm hơn 66% với 14.408 tỷ đồng, chủ yếu là khoản vay ODA bằng đồng Yên để xây dựng Nhà ga hành khách T2 Tân Sơn Nhất và Nhà ga hành khách T2 Nội Bài.

Trong năm, tổng vốn đã thực hiện đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng hàng không, hệ thống trang thiết bị của doanh nghiệp này lên tới 3.214 tỷ đồng. Trong đó, tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản là 8.602 tỷ đồng, đã giải ngân 2.710 tỷ đồng trong năm 2017; đầu tư trang thiết bị có tổng mức đầu tư 851 tỷ đồng, đã giải ngân 504 tỷ đồng.

Sang năm 2018, ACV đặt mục tiêu tổng sản lượng hành khách lên 101,8 triệu khách, tăng 8%; tổng doanh thu sẽ tăng 7% lên 16.029 tỷ đồng, lãi trước thuế 5.665 tỷ đồng, tăng 9% và sẽ chia cổ tức tỷ lệ 9%.

ACV dự báo tăng trưởng ngành hàng không năm 2018 sẽ chậm hơn so với năm 2017 do tăng trưởng thị trường nội địa giảm mạnh. Các năm qua, từ 2014-2016, thị trường có sự tham gia khai thác hãng hàng không tư nhân, chính sách giá linh hoạt, các hãng mở nhiều đường bay mới nên tăng trưởng thị trường nội địa những năm qua cao có lúc đến 30%. Đến năm 2017, tỷ lệ tăng trưởng thị trường nội địa giảm 18% so với năm 2016. Một phần nữa do giới hạn năng lực tiếp nhận khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất…

Dự kiến, tổng nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2018 khoảng 7.567 tỷ đồng.

Đối với dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ACV được giao làm chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1. Hiện, Tổng công ty này đã thực hiện các thủ tục phát hành hồ sơ yêu cầu để chỉ định đơn vị tư vấn HEERIM – Hàn Quốc là tác giả phương án được lựa chọn (bông sen) lập thiết kế cơ sở nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự kiến tháng 5 tới, công tác chỉ định thầu hoàn thành để thực hiện các bước tiếp theo.

Cũng trong tháng 5/2018, ACV dự kiến sẽ hoàn thành công tác xét thầu, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng với tư vấn để lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1.

Đầu tháng 6/2018 sẽ phát hành hồ sơ mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để chọn tư vấn thực hiện công tác đánh giá tác động môi trường giai đoạn 1.

ACV tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải, có quy mô khai thác vận chuyển, quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hàng không lớn nhất cả nước. Ngày 1/4/2016, ACV chuyển sang hoạt động theo hình thức cổ phần. Hiện tại, Bộ Giao thông Vận tải đang đại diện cổ đông Nhà nước nắm gần 2,1 tỷ cổ phiếu ACV, chiếm 95,4% vốn điều lệ ACV.