Nhân viên chứng khoán ở Phố Wall lĩnh 27,5 tỷ USD tiền thưởng năm 2018

Lợi nhuận của các công ty chứng khoán Phố Wall đạt mức cao nhất 8 năm trong 2018, cho thấy sự phục hồi tiếp tục diễn ra kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính cách đây 1 thập niên.

Trang CNN Business dẫn số liệu do Thomas DiNapoli - người đứng đầu cơ quan kiểm toán và kiểm soát tài chính bang New York - công bố ngày 26/3 cho biết trong năm ngoái, các công ty chứng khoán Phố Wall đạt lãi trước thuế 27,3 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2017.

Từ năm 2015 đến nay, lợi nhuận của các công ty chứng khoán ở Phố Wall đã tăng gần gấp đôi, cho dù cơ quan chức năng siết chặt các quy chế giám sát vì lo ngại sự lặp lại của khủng hoảng tài chính.

Trong năm 2008, ngành ngân hàng đầu tư Mỹ thua lỗ 42,6 tỷ USD do khủng hoảng tài chính. Năm đó, Lehman Brothers sụp đổ và Bear Stearns bị JPMorgan Chase thâu tóm với mức giá "rẻ như bèo".

Các công ty chứng khoán Phố Wall đạt lợi nhuận tốt bất chấp biến động thị trường chứng khoán Mỹ và toàn cầu năm 2018. Chỉ số S&P 500 đã có tháng 12 tệ nhất kể từ Đại suy thoái do nỗi lo chiến tranh thương mại và suy giảm tăng trưởng kinh tế.

"Cho dù thị trường tài chính sụt giảm mạnh trong quý 4/2018, ngành chứng khoán vẫn có một năm tốt", ông DiNapoli nói trong một tuyên bố.

Bản báo cáo chỉ đánh giá hoạt động môi giới/giao dịch chứng khoán của các công ty thành viên Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Công ty mẹ của các công ty chứng khoán này thậm chí còn đạt lãi "khủng" hơn trong năm ngoái.

Tuy lợi nhuận tăng, các công ty chứng khoán ở New York giảm thưởng cho nhân viên trong 2018. Số tiền thưởng bình quân mà mỗi nhân viên chứng khoán Phố Wall nhận được trong năm ngoái là 153.700 USD, giảm 17% so với mức 184.400 USD của năm 2017. Tổng số tiền thưởng chi trả đạt 27,5 tỷ USD, giảm 14%.

Tuy nhiên, ông DiNapoli nhấn mạnh rằng mức thưởng bình quân ở Phố Wall vẫn cao gấp đôi so với mức lương trung bình của phần còn lại của lực lượng lao động tại thành phố New York.

Sau những đợt sa thải quy mô lớn trong thời gian khủng hoảng tài chính, Phố Wall đến nay vẫn tiếp tục tăng số lượng nhân viên. Trong năm ngoái, số nhân viên làm việc trong các công ty chứng khoán ở New York đã tăng thêm 4.700 người, đạt 181.300 người, mức cao nhất kể từ năm 2008.

Phố Wall là nguồn thu thuế quan trọng của thành phố New York nói riêng và toàn bang nói chung. Ngành chứng khoán đóng góp khoảng 18% thu ngân sách của bang New York trong tài khóa gần nhất và 7% của thành phố New York.

Kết quả kinh doanh khả quan của Phố Wall được đưa ra sau những báo cáo lợi nhuận "rực rỡ" của các ngân hàng Mỹ trong năm 2018 - kết quả có được nhờ nền kinh tế tăng trưởng mạnh và chương trình giảm thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump dành cho các doanh nghiệp.

Tổng lợi nhuận của các nhà băng JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs và Morgan Stanley đạt 120 tỷ USD trong năm ngoái.

Theo dữ liệu từ Công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC), toàn ngành ngân hàng nước này đạt lợi nhuận 237 tỷ USD trong 2018, tăng 44% so với năm 2017 và là mức cao nhất mọi thời đại.