Nhập khẩu súng điện, lựu đạn khói sẽ không phải kiểm tra trước thông quan

Kể từ ngày 10/5/2019, khi nhập khẩu các loại súng bắn lưới, súng điện đa năng, dùi cui điện, bình xịt cay, lá chắn điện, lựu đạn khói… sẽ không phải kiểm tra trước thông quan.

Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, Bộ Công an vừa ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an kèm theo Thông tư số 08 ngày 26/3/2019.

Theo đó, có 31 sản phẩm, hàng hóa không thực hiện kiểm tra trước thông quan khi nhập khẩu. Bao gồm, súng bắn lưới; súng điện đa năng (điện tử, đạn điện,...); đạn cao su 9,5 mm. Lựu đạn khói, lựu đạn khói cay, quả khói, quả rít khói màu, quả cay khói nổ, quả nổ nghiệp vụ.

Các loại dùi cui điện, gậy chỉ huy giao thông, bình xịt cay OC, bình xịt cay PAVA, bình xịt bột cay CS dạng rắn - khí, bình xịt hơi cay CS cầm tay dạng lỏng - khí, dung dịch chất cay dùng cho xe chống bạo loạn.

Lá chắn điện, áo giáp chống đạn cấp III, áo phao chống đạn cấp I, cấp II và cấp III, áo giáp chống đâm.

Bình chữa cháy tự động kích hoạt như bình bột loại treo, bình chữa cháy xách tay, bình chữa cháy có bánh xe.

Súng phóng quả nổ, lựu đạn khói cay đa năng, hộp phát khói, mặt nạ phòng độc.

Đồng thời, Bộ Công an cũng ban hành tiêu chuẩn/quy chuẩn cụ thể cho từng sản phẩm, hàng hóa nêu trên.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2019.

Như vậy, các sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an nêu trên thuộc danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành nhưng khi nhập khẩu hàng hóa không phải thực hiện kiểm tra trước thông quan.

Trước đó, theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 thì sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

Trước đây, danh mục các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn được các Bộ ngành quy định còn quá rộng, có nhiều mặt hàng không thực sự có nguy cơ gây mất an toàn, gây khó khăn, tốn kém chi phí cho doanh nghiệp trong công tác kiểm tra chuyên ngành.