Nhiều cá nhân và công ty bị phạt tiền trên lĩnh vực chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa ra một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một số cá nhân và công ty.



Cụ thể, xử phạt ông Đinh Xuân Cường (Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) số tiền 550 triệu đồng do đã xử dụng 12 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần ANI (mã chứng khoán SIC).

Xử phạt 27,5 triệu đồng đối với ông Phạm Xuân Thành, Kế toán trưởng Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh (mã chứng khoán TBD) do đã bán 140.069 cổ phiếu TBD vào ngày 6/4/2018 nhưng đến tận ngày 18/4/2018 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch.

Xử phạt 12,5 triệu đồng đối với ông Yu Jen Chienh vì đã có hành vi báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã chứng khoán TST).

Bên cạnh 3 cá nhân trên, Ủy ban cũng ra quyết định xử phạt với 2 công ty gồm Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC và Công ty Cổ phần Dệt may Huế (mã chứng khoán HDM).

Trong đó, Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC bị phạt 85 triệu đồng vì nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng. Tại thời điểm ngày 28/4/2011, Công ty trở thành công ty đại chúng có vốn điều lệ 300 tỷ đồng và 178 cổ đông nhưng đến ngày 2/11/2018, Ủy ban mới nhận được hồ sơ đăng ký.

Còn Công ty Dệt may Huế bị phạt 60 triệu đồng do công bố không đúng thời hạn các thông tin như việc ký hợp đồng kiểm toán với công ty KPMG ngày 1/11/2017; thay đổi giấy phép kinh doanh 3 lần do thay đổi số điện thoại (ngày đăng ký thay đổi 17/2/2017); điều lệ sử đổi ngày 30/3/2018.