Nhiều cơ hội đầu tư với bất động sản nghỉ dưỡng phía Nam

Trong bối cảnh du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam đang phát triển mạnh thì tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng "all in one" - tất cả trong một bao gồm các tiện ích nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp sang trọng sẽ là cơ hội lớn cho nhà đầu tư, nhất là tại các khu vực vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng như Hồ Tràm - Bình Châu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Việt Nam hiện đang là 1 trong 10 quốc gia có tốc độ du lịch tăng trưởng cao nhất. Đơn cử tính đến tháng 10 của năm 2019, Việt Nam đã đón gần 14,5 triệu lượt khách quốc tế đến từ các thị trường, tăng 13% so với cùng kỳ. Năm 2018, Việt Nam cũng thu hút hơn 15 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 20% so với năm trước.

Chỉ tính riêng "thủ phủ" du lịch phía nam Bà Rịa - Vũng Tàu, đến quý I/2019, tỉnh này đã đón và phục vụ khoảng hơn 3 triệu lượt khách, trong đó hơn 130.000 lượt khách quốc tế, mức tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ. Năm 2018 toàn tỉnh đón 13,5 triệu du khách, trong đó có 3,1 triệu khách lưu trú, tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên theo báo cáo mới nhất của CBRE, hiện tại trên địa bàn Vũng Tàu chỉ có 800 căn khách sạn 4-5 sao; lượng phòng khách sạn 4-5 sao của Vũng Tàu chỉ bằng khoảng 15% của các thành phố khác trên cả nước. Hơn nữa phân khúc khách sạn cao cấp 3-5 sao của Vũng Tàu chưa đáp ứng được nhu cầu du khách và thua xa Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng mặc dù Vũng Tàu hiện đứng trong top 5 thành phố biển hút khách bậc nhất Việt Nam.

Phân khúc khách sạn 5 sao của Vũng Tàu thiếu trầm trọng, vì vậy thực trạng cháy phòng vào dịp cuối tuần luôn diễn ra. Theo công bố của CBRE, các khách sạn 4-5 sao tại Vũng Tàu có tỷ lệ lấp đầy trong 3 ngày cuối tuần luôn giao động từ 90% -100%. Đây là con số kỉ lục mà không thành phố du lịch nào tại Việt Nam có được như Vũng Tàu. Bình quân, tỷ lệ lấp đầy của phân khúc khách sạn 3-5 sao của Vũng Tàu trong năm đạt 55-60%.

Hiện Việt Nam đang trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn cho khách du lịch quốc tế và cả khách trong nước khi thu nhập bình quân của người dân gia tăng. Theo các chuyên gia, bất động sản nghỉ dưỡng được xem là một kênh đầu tư tiềm năng, đặc biệt hấp dẫn các nhà đầu tư cá nhân bởi tỉ suất lợi nhuận hàng năm tốt.

Trong đó khu vực Long Hải - Bình Châu, Bà Rịa Vũng Tàu đã có khoảng 10 dự án quy mô lớn được khởi động xây dựng tính từ cuối năm 2018 đến nay. Ngoài ra khu vực này còn được tập trung không dưới 20 dự án lớn nhỏ theo loại hình condotel và biệt thự nghỉ dưỡng đã hoàn thiện hoặc đang mở bán.

Nhiều dự án liên tiếp ra đời để đón đầu tiềm năng và cơ hội từ thị trường khiến sự cạnh tranh sẽ gay gắt. Lúc này, những dự án quy mô lớn được đầu tư bài bản, tạo được nét đặc sắc riêng, có nhà vận hành quốc tế, đặc biệt là các mô hình dự án nghỉ dưỡng phức hợp "all in one" sẽ đem lại cơ hội lớn cho nhà đầu tư.

Theo chuyên gia kinh tế, TS. Đinh Thế Hiển, Bình Châu sở hữu bãi biển đẹp được thế giới đánh giá cao. Chưa kể kênh CNNGo của Mỹ từng bình chọn Bình Châu là bãi biển thú vị nhất thế giới. Điều đó cho thấy Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn là nơi phát triển du lịch với tốc độ nhanh chóng thời gian qua.

Riêng Lagoona Bình Châu, TS.Đinh Thế Hiển đánh giá, dự án nằm trong khu vực "tâm điểm" về đầu tư du lịch với hàng loạt dự án đã và đang triển khai thời gian qua, hứa hẹn trở thành "thủ phủ" du lịch phía Nam. Bà Rịa - Vũng Tàu hiện cũng đang tập trung chính sách đẩy mạnh phát triển du lịch của địa phương trong 3 năm tới.

Về cơ sở hạ tầng, Bình Châu chỉ cách Tp.HCM khoảng 2 giờ lái xe. Trong tương lai, khi tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hoàn thành khoảng cách này sẽ tiếp tục rút ngắn. Cộng thêm các hạng mục giao thông quan trọng gần kề sắp sửa đi vào hoạt động như sân bay quốc tế Long Thành, sân bay Lộc An, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Xuyên Á… sẽ tạo thành mạng lưới hoàn chỉnh rút ngắn khoảng cách giữa vùng biển Bình Châu với các khu vực liền kề, biến nơi đây trở thành một "thiên đường nghỉ dưỡng" mới tại miền Nam Việt Nam.

Nằm trên trục đường ven biển Hồ Tràm - Bình Châu, Bà Rịa - Vũng Tàu Lagoona Bình Châu là quần thể nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp sang trọng với quy mô lên tới 27,50 ha, quy tụ nhiều tiện ích nội khu đẳng cấp thỏa mãn nhu cầu nghỉ dưỡng 5 sao của các gia đình thượng lưu: nhà hàng, hồ bơi, cafe-bar gallery, popup beach resort, popup mangrove resort, gym, spa, khu vui chơi trẻ em, công viên nhạc nước...

Nhằm bảo tồn hệ thống cảnh quan biển - hồ - vịnh đầm - đồi cát đặc sắc ở vùng biển Hồ Tràm Bình Châu, Lagoona Bình Châu được xây dựng theo tiêu chí bảo tồn vẻ đẹp thiên nhiên nguyên bản, gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Trong giai đoạn mở bán đợt 1, chủ đầu tư Đạt Gia ra mắt 169 căn park villa, shop villa thuộc phân khu Premier Village là bất động sản ven biển hiếm hoi cấp quyền sở hữu lâu dài.

Cộng hưởng các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa, Lagoona Bình Châu đang là một trong những lựa chọn hấp dẫn dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.