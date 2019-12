Nhiều cơ hội việc làm dành cho lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, việc tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc làm đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm tìm được việc làm để quay lại với thị trường lao động.

Theo ông Tạ Văn Thảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, những năm gần đây, các sàn giao dịch việc làm đã thường xuyên tổ chức những phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động đang hưởng bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp. Trong một phiên giao dịch thường có sự tham gia của từ 30 đến 40 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng với các vị trí, ngành nghề đa dạng, mức lương hấp dẫn. Đặc biệt người lao động thất nghiệp tiếp cận được thông tin về học nghề, việc làm cũng như cơ hội tuyển dụng phù hợp với khả năng của bản thân.

"Trung tâm cũng đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động, trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài Hà Nội nhằm thu thập thông tin về tuyển dụng, việc làm trống để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người thất nghiệp nhanh chóng tìm được việc làm, sớm quay trở lại thị trường lao động", ông Thảo cho hay.

Vấn đề hình thức tư vấn tìm việc cũng được các sàn tổ chức phù hợp với người lao động như tư vấn trực tiếp chuyên sâu, tư vấn trực tuyến qua internet, thư điện tử, điện thoại, cập nhật trên fanpage, lập các nhóm group trên facebook...

Ông Thảo cũng cho biết thêm, nguồn dữ liệu việc làm được Trung tâm Dịch vụ Việc làm lấy từ các doanh nghiệp, người sử dụng lao động đến đăng ký tuyển dụng tại trung tâm, sàn giao dịch việc làm, đăng ký trực tuyến trên website, sau đó thống kê và lập bảng danh sách việc làm trống để giới thiệu đến người lao động.

Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, tham gia sàn việc làm này, đại đa số lao động đăng ký thất nghiệp là lao động phổ thông (chiếm hơn 90%), đời sống vốn khó khăn, khi bị mất việc, tiền trợ cấp mới chỉ bù được một phần khó khăn của cuộc sống, nên không có điều kiện để tái đầu tư cho kỹ năng làm việc. Do vậy, tâm lý chung của những người thất nghiệp là dành thời gian kiếm sống bằng các công việc không chính thức khác để duy trì cuộc sống trước khi tìm được việc làm mới.

Do đó, bên cạnh việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm còn mở rộng liên kết với các đơn vị cơ sở đào tạo nghề được Nhà nước cấp phép trên địa bàn thành phố để làm sao giúp người lao động có nhiều cơ hội, có nhiều ngành nghề để lựa chọn, cũng như có nhiều cơ sở đào tạo nghề để người lao động có sự lựa chọn để gần với nơi ở nhất. Các nghề liên kết đào tạo được xây dựng theo hướng phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường hiện nay, như: Lái xe, nấu ăn, kĩ thuật pha chế đồ uống, tin học văn phòng, kế toán, may công nghiệp...

Thông qua phiên giao dịch việc làm, người lao động và người sử dụng lao động có cơ hội gặp nhau. Người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp có cơ hội tìm được việc làm mới ổn định, các doanh nghiệp tìm được người phù hợp về trình độ, khả năng vào làm việc, đã có kinh nghiệm với công việc. Ðồng thời, các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, cơ sở đào tạo nghề có thể nắm bắt sát hơn nhu cầu tìm việc trên thị trường để có các giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động, giảm số lượng lao động rơi vào tình trạng thất nghiệp.

Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2019 đã tiếp nhận 31.687 người lao động đến nộp hồ sơ nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Con số này tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2018. Đáng chú ý, 100% người lao động đến Trung tâm nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được tư vấn về hỗ trợ học nghề cũng như là giới thiệu việc làm quay trở lại thị trường lao động.

Còn số liệu tổng hợp từ các địa phương của Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 10/2019 trên cả nước, kết quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên cả nước cho thấy số người được tư vấn, giới thiệu việc làm trên cả nước tháng 10/2019 là 151.536 lượt người, bằng 216,7% so với số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tỷ lệ này tăng 4,6% so với tháng 9/2019 (212,1%) và tăng 15%, so với tháng 10/2018 (201,7%).

Một số địa phương có tỷ lệ người được tư vấn, giới thiệu việc làm cao trên cả nước như sau: Trà Vinh (7.511 lượt người, bằng 1.181,0% số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp); Gia Lai (2.397 lượt người, bằng 932,7%); Vĩnh Long (4.364 lượt người, bằng 744,7%); Lào Cai (934 lượt người, bằng 662,4%); Đồng Tháp (4.767 lượt người, bằng 636,4%); Tiền Giang (7.783 lượt người, bằng 653,5%); Long An (12.229 lượt người; bằng 649,8%).