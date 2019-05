Trước khi trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ và thủ tướng, bà Theresa May từng là người giữ cương vị Bộ trưởng Nội vụ lâu nhất trong lịch sử hiện đại của Anh.

Trong thời gian bà May làm thủ tướng, có tổng cộng 36 bộ trưởng tuyên bố từ chức, chủ yếu do những bất động liên quan tới Brexit. Trong lịch sử Anh hiện đại, chưa có thủ tướng nào chứng kiến số lượng thành viên trong chính phủ của mình từ chức lớn đến vậy, theo Financial Times.