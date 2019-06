Nhơn Hội New City hút nhà đầu tư

Hơn 800 lượt giao dịch và gần 1.000 lượt booking của dự án Nhơn Hội New City đã được giới đầu tư đặt cọc ngay cả khi không làm lễ mở bán. Điều này chứng tỏ sức hút của Nhơn Hội New City đang được các nhà đầu tư bất động sản chú ý trong những ngày gần đây.

Sau một thời gian dài im ắng, thị trường bất động sản năm 2019 đang được nhiều chuyên gia dự báo sẽ trở lại rất mạnh mẽ nhờ hàng loạt dự án bất động sản chất lượng có quy mô lớn và nhỏ trên khắp Việt Nam.

Ở các khu vực trọng điểm, trung tâm thành phố, đất nền đang ngày càng khan hiếm và đắt đỏ. Vì vậy, các nhà đầu tư đang hướng tới những khu vực có tiềm năng lớn như Quy Nhơn, Bình Định... Và Nhơn Hội New City là một cái tên minh chứng cho điều này.

Thực tế cho thấy, chỉ trong thời gian ngắn, đã có hơn 800 sản phẩm của khu đô thị Nhơn Hội New City bán ra với hơn 1000 booking ngay khi chỉ có ít thông tin dự án, chứng tỏ được sức hút của dự án và uy tín của nhà đầu tư phát triển dự án DKR.

Ngoài sức hấp dẫn do giá cả tốt, đa dạng sản phẩm (bao gồm shophouse, nhà liền kề và khu chung cư phức hợp) và hệ thống hạ tầng giao thông đô thị tuyến giáp Quốc lộ 19B được đầu tư chỉn chu thì Nhơn Hội New City còn có một lý do đặc biệt khiến các nhà đầu tư, và cả những chủ doanh nghiệp phát triển bất động sản có thể đưa ra quyết định mua hàng nhanh như vậy chính là nhờ chính sách pháp lý rõ ràng.

Sổ đỏ trao tay - cơ sở pháp lý hoàn chỉnh, cam kết sổ đỏ riêng từng nền, chính là những gì chủ đầu tư cùng nhà phát triển dự án tự tin bảo đảm với khách hàng. Chủ sở hữu khu đất có thể xây dựng tự do, được toàn quyền xây dựng theo thiết kế riêng của mình mà không bị gò bó những đại đa số những dự án khác.

Và đáng kể nhất, Nhơn Hội New City còn sở hữu một vị trí đắc địa với ba mặt tiền. Đầu tiên là liền kề quảng trường biển của thành phố Quy Nhơn, với không gian thoáng và rộng nằm cạnh biển. Tiếp đến là trường đào tạo nhân lực FLC - được xây dựng trở thành trung tâm đào tạo về nhân lực chất lượng cao lớn nhất của khu vực.

Bao quanh dự án Nhơn Hội New City là quần thể FLC Quy Nhơn với hàng loạt khách sạn, resort, công viên Safari,.. Cuối cùng là Eo Gió, eo biển đẹp nhất cũng như là nơi ngắm bình minh đẹp nhất Việt Nam…

Nhơn Hội New City tự hào mang đến cho cư dân một khu đô thị đa chức năng, tiên phong kiến tạo "khu phức hợp thương mại - du lịch và giải trí ven biển" hội tụ những lợi thế vượt trội, đầy đủ lựa chọn về bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản ven biển và bất động sản thương mại, xứng đáng là điểm đến đầu tư.