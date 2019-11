Nhu cầu cho thuê tăng, căn hộ cao cấp khu Tây Hà Nội thành "hàng hot"

Theo báo cáo thị trường quý 3/2019 của Savills Việt Nam, cùng với khu trung tâm, khu vực phía Tây Hà Nội dẫn đầu công suất thuê phòng khách sạn với tỷ lệ lấp đầy 80% và doanh thu buồng lên tới 103 USD/phòng/đêm.



Căn hộ cao cấp "lấn sân" khách sạn

Savills Việt Nam cho biết, tính riêng trong quý 3/2019, Hà Nội đón tới 7,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 4% theo quý, trong đó khách quốc tế đạt 1,5 triệu lượt. Hàn Quốc là nước có lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam lớn nhất, theo sau là Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Anh.

"Mức tăng trưởng khách quốc tế 9,6% theo năm tại Hà Nội đến từ các quốc gia đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (vốn FDI) đã thúc đẩy hoạt động của phân khúc khách sạn và căn hộ dịch vụ cao cấp. Giải đua xe Công thức 1 năm sau sẽ gia tăng khách du lịch ngắn ngày trong quý 2/2020 và sẽ giúp lấp đầy thị trường", ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội nhận định.

Khu vực phía Tây cũng quy tụ nhiều văn phòng, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước cùng với sự xuất hiện của hàng loạt tòa nhà văn phòng tầm cỡ như Keangnam Landmark, Sông Đà Tower, CEO Tower hay các cao ốc khu vực Duy Tân, Cầu Giấy, Mỹ Đình… kéo theo nhu cầu cho thuê căn hộ rất lớn dành cho đội ngũ quản lý cao cấp, chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc.

Theo quy hoạch, trụ sở của 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước sẽ xây dựng trên diện tích 28 ha tại quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm. Nhiều trường học, công ty, tập đoàn đa quốc gia... cũng đã lên kế hoạch chuyển về đây.

Ghi nhận cho thấy, phía Tây Hà Nội nói chung và khu vực Mỹ Đình nói riêng hiện nay là nơi tập trung nhiều người Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản bậc nhất thủ đô. Giá phòng khách sạn đắt đỏ chính là lý do khiến một lượng lớn người nước ngoài lưu trú lâu dài ở đây có nhu cầu thuê căn hộ chung cư.

Tại đây cũng đang hình thành một cộng đồng đông đảo người Hàn, Nhật với hệ thống tiện ích dịch vụ phục vụ nhu cầu đời sống hằng ngày rất đồng bộ, như hệ thống K-mart, Jeju Island Sea food, Malatang & Mala Xiang Gou Café.., các cửa hàng tiện ích, nhà hàng, địa điểm vui chơi giải trí mang phong cách Hàn, Nhật.

Rộng mở cơ hội đầu tư căn hộ cao cấp cho thuê



Trong khi nguồn cầu tăng thì, lượng cung căn hộ cho thuê đang có dấu hiệu giảm mạnh. Theo báo cáo của Savills, trong quý 3 vừa qua, toàn thị trường Hà Nội có tổng cộng 4.330 căn, giảm -8% theo quý sau khi hai dự án đóng cửa và một dự án mới vào. Giá thuê trung bình tăng 4% theo quý và mức công suất cao tại 84%.

Giá thuê chung cư ở khu vực này theo khảo sát có mức trung bình khoảng 1.000USD - 2.000USD/tháng (tương đương khoảng 23 – 46 triệu đồng/tháng) cho một căn hộ. Tuy nhiên, nếu so sánh với chi phí đi thuê khách sạn thì thuê căn hộ vẫn rẻ hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, các chung cư cao cấp hiện nay có thiết kế tiện ích, bài trí không gian sống đẹp và tiện lợi không kém gì các khách sạn.

"Nằm trong xu hướng căn hộ nhỏ gọn, tỷ trọng căn studio và 1-phòng ngủ tăng mạnh từ 16% vào năm 1996 lên 46% trong quý 3/2019. Khách thuê không chỉ là các chuyên gia nước ngoài và thương nhân cấp cao với nhu cầu thuê lâu dài mà còn cá thể doanh nhân/MICE/khách du lịch với nhu cầu ở ngắn hạn. Nhờ hợp tác với các đại lý du lịch trực tuyến, hơn 90% các nhà quản lý căn hộ dịch vụ đáp ứng nhu cầu thuê theo tháng và theo ngày thay vì hợp đồng năm", Savills nhận định.

Nhu cầu cao, đặc biệt là từ nhóm khách thuê ngoại quốc có khả năng chi trả tốt là lý do mà bất cứ chủ đầu tư lớn nào cũng "thèm muốn" phát triển một dự án trong khu vực Mỹ Đình, nhất là vào thời điểm mà giải đua công thức 1 đã cận kề.

Mới đây, MIKGroup đã công bố sẽ phát triển dự án The Matrix One nằm ngay trục đường lớn: Lê Quang Đạo – Mễ Trì – Châu Văn Liêm (thuộc quận Nam Từ Liêm). Với tổng diện tích lên tới 39,8ha, trong đó có khu công viên và hồ nước rộng tới 14ha, dự án này được chủ đầu tư kỳ vọng sẽ là một siêu phẩm bất động sản không chỉ ở khu vực Mỹ Đình mà còn trên toàn Hà Nội.

Vị trí tọa lạc của The Matrix One được cho là "siêu đẹp" với hệ thống hạ tầng giao thông và tiện ích đồng bộ đã được đưa vào sử dụng. Đặc biệt, theo tiết lộ của chủ đầu tư, đây là tổ hợp sẽ hưởng trọn tầm view đường đua F1. Với những lợi thế ưu việt đó, The Matrix One hứa hẹn sẽ tạo ra "cơn sốt" để sở hữu những căn hộ cho thuê ở khu vực Mỹ Đình.

Theo tổng kết của Savills Việt Nam quý 3 vừa qua, những dự án có thương hiệu dẫn dắt thị trường khi giá thuê của những dự án có thương hiệu cao hơn 19% so với những dự án còn lại.

Nhu cầu cao nhưng theo ý kiến của một số chuyên gia, hiện tại Mỹ Đình chưa có nhiều dự án đáp ứng được đòi hỏi cao của khách thuê ngoại quốc. Với những dự án tốt, quy định mỗi dự án không được bán cho khách nước ngoài vượt quá 30% tổng quỹ căn dẫn đến nhu cầu thuê căn hộ của khách nước ngoài rất lớn.