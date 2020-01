Nhu cầu tiêu dùng tăng cao, ngân hàng tung nhiều gói tín dụng ưu đãi cuối năm

Mặt bằng lãi suất được điều chỉnh giảm so với giữa năm, do vậy mà mùa mua sắm đầu tư tài sản cuối năm 2019 được ghi nhận nổi bật so với các năm trước khi liên tiếp các nhà băng đưa ra những gói vay ưu đãi với lãi suất khá mềm cho phép người vay có nhiều lựa chọn và dễ dàng tiếp cận vốn hơn.

Tiếp sau một loạt ngân hàng tiên phong đưa các gói vay ưu đãi phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm như: Vietcombank, BIDV, VPBank, TPBank, VIB… gói "Vay ưu đãi - lãi người nhà 6,99%" dành cho những khách hàng vay thế chấp mua nhà, mua ô tô, vay vốn kinh doanh và vay tiêu dùng của MSB cũng rất được khách hàng "chào đón".

Được biết, khi tham gia gói tín dụng này của MSB, khách hàng không chỉ được hưởng lãi suất ưu đãi từ 6,99% mà còn có thời gian vay lên đến 25 năm, hạn mvay đến 95% nhu cầu vốn.

Trước đó, trên thị trường phục vụ cho nhu cầu mua sắm ô tô, VPBank đã tung ra gói vay ưu đãi mua ô tô với lãi suất 7,49%/ năm, TPBank lãi suất từ 7,6%/ năm, BIDV từ 8%/năm, Techcombank từ 8,29%/ năm. Có thể thấy được độ vênh lãi suất giữa các ngân hàng đang là 2,3%/ năm.

Ngoài các gói cho vay đối với nhu cầu cụ thể như trên, các ngân hàng cũng tung nhiều hình thức cho vay tiêu dùng với lãi suất ưu đãi khác. Ví như tại MSB, khách hàng không cần chứng minh thu nhập từ lương cùng các điều kiện xét duyệt khác, sẽ được mở siêu tốc thẻ tín dụng với các đặc quyền cùng nhiều tiên ích tài chính.

Theo như thông tin MSB chia sẻ thì khách hàng chỉ mất 2 phút để đăng ký thông tin, mở thẻ hoàn toàn qua kênh online. Tối đa trong 16h làm việc để phê duyệt thẻ và sau đó thẻ sẽ được giao tận tay, tại nhà. Khách hàng còn được tặng 5% số tiền chi tiêu vào ngày sinh nhật và ưu đãi giảm đến 50% khi mua sắm với thế giới ưu đãi JOY và JOY+.

Việc các tổ chức tín dụng liên tiếp tung ra các gói ưu đãi mua sắm tiêu dùng cuối năm cũng là sự đáp ứng tất yếu so với nhu cầu của thị trường. Bởi tập quán bao đời nay của người Việt vào dịp cận kề Tết Nguyên Đán đó là "gấp rút" mua sắm những món đồ còn thiếu hay trang trí nhà cửa với hy vọng một năm an khang, thịnh vượng, thuận hòa cho gia đình.



Vì thế người dân sẵn sàng chi tiêu mạnh tay hơn cho sửa sang nhà cửa, mua nhà, mua xe, đồ gia dụng hay sản phẩm công nghệ… Nhờ vậy, thị trường mua sắm cuối năm luôn sôi động, kéo theo nhu cầu vay vốn tín dụng tăng đột biến.

Tuy nhiên, điểm nổi bật trong mùa mua sắm năm nay là các gói cho vay ưu đãi ra sau từ các bank có mức lãi suất khá mềm, điều kiện hấp dẫn hơn… cho phép người vay có nhiều lựa chọn và dễ dàng tiếp cận vốn hơn. Mức lãi suất cho vay tiêu dùng 6,99%/năm của MSB có thể xem làm mức lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh nhất hiện nay trên thị trường.

Giới chuyên môn đánh giá, sự nổi bật trên thị trường cho vay tiêu dùng năm nay đến từ triển vọng kinh tế khả quan, đặc biệt năm 2019 tăng trưởng kinh tế ấn tượng với 7,02%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra. Động lực chính của tăng trưởng kinh tế năm nay tiếp tục là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 11,29%) và các ngành dịch vụ thị trường (ngành vận tải, kho bãi tăng 9,12%; bán buôn và bán lẻ tăng 8,82%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,62%).

Hơn nữa, đến ngày 20/12/2019, tổng phương tiện thanh toán tăng 12,1% so với cuối năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 tăng 11,3%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 12,5% (cùng kỳ năm 2018 tăng 11,5%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế tăng 12,1% (cùng kỳ năm 2018 tăng 13,3%), nên các ngân hàng "khá dồi dào" về vốn.

Điểm tích cực tiếp theo là tài chính tiêu dùng phát triển mạnh sẽ giúp thị trường hạn chế được tín dụng đen, ổn định an sinh xã hội.

Rõ ràng, với "đặc tính" của vay tiêu dùng là thủ tục nhanh gọn nhẹ, nếu khách hàng tìm hiểu kỹ về hồ sơ vay, điều khoản về lãi suất và khả năng trả nợ, thì vay tiêu dùng rõ ràng là kênh hữu ích để khách hàng sử dụng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của mình.