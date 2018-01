Những cái “bắt tay” tạo nên giá trị trên thị trường địa ốc

Sau một năm thị trường sôi động với hàng loạt dự án khẳng định tên tuổi của các "ông lớn" địa ốc, nhiều chuyên gia dự đoán năm 2018 sẽ là năm nhiều thử thách cũng như cơ hội cho thương hiệu bất động sản, tạo dấu ấn mới trên thị trường.

Năm 2018, dự báo thị trường bất động sản sẽ tiếp nối sự ổn định của năm 2017 và có phần mạnh mẽ hơn. Các dòng sản phẩm thuộc phân khúc đất nền và shophouse vẫn là được ưa chuộng, trong khi phân khúc thị trường cao cấp sẽ có sự tái cấu trúc để phù hợp với sức mua của khách hàng.

Việc phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng, giao thông, cảnh quan sẽ đẩy mạnh sự phát triển của khu vực, kéo theo đó là sự gia tăng giá trị bất động sản.

Tại khu vực miền Trung, trung tâm cửa ngõ Đà Nẵng - Hội An vẫn đang được chú trọng về đầu tư, giúp thay đổi diện mạo khu vực, đưa miền đất này hứa hẹn trở thành tâm điểm của thị trường trong năm nay.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, sự hợp tác của các ông lớn chủ đầu tư cùng đối tác có thương hiệu mạnh về phát triển dự án chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu đa dạng và mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng...

Từ định hướng đầu tư các dự án chất lượng mang đến trải nghiệm sống hoàn hảo cho khách hàng, nhiều dự án của chủ đầu tư uy tín được khách hàng đón nhận và đạt tính thanh khoản cao, điển hình như Khu phố chợ Điện Nam Bắc, Khu đô thị Green City, Khu độ thị Ngọc Dương Riverside, Khu đô thị Ngân Câu - Ngân Giang... của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng.

Bên cạnh đó, lòng tin của khách hàng cũng được tạo dựng ở những dự án có tiện ích đồng bộ khi đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án - Công ty Cổ phần Địa ốc First Real chú trọng triển khai như: Khu đô thị River View (6 công viên, 12.000m2 cộng đồng,..), Khu phố chợ Điện Nam Bắc (chợ trung tâm được quy hoạch với diện tích lên tới 4.461m2...), hay Khu đô thị Sea View (hơn 10 tiện ích trong và ngoài dự án, chợ trung tâm được quy hoạch hiện đại, công viên cây xanh tạo quan cảnh thân thiện..),...

Trước đó, First Real và Tập đoàn Đất Quảng đã bắt tay hợp tác thành công dự án khu phố chợ Điện Nam Bắc. Sang năm 2018, First Real kỳ vọng mỗi dự án hợp tác sẽ tiếp tục mang đến nhiều giá trị, đảm bảo toàn bộ quá trình, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của cả giới đầu tư cũng như khách hàng.

Ông Vũ Đình Cương - Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Địa ốc First Real cho biết: "Với tâm huyết là cầu nối giữa chủ đầu tư và khách hàng, First Real định hướng phát triển những công trình Việt nhiều tiện ích, đáp ứng nhu cầu của cư dân, nơi an cư lý tưởng và cơ hội đầu tư hấp dẫn".

Sự xích lại giữa các "ông lớn" trong ngành bất động sản sẽ phát huy thế mạnh của nhau, hỗ trợ nhau, tạo ra sự thúc đẩy phát triển.

Cái "bắt tay" của các doanh nghiệp uy tín sẽ góp phần tạo nên những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thực tế và nâng cao chất lượng sống cho cư dân.