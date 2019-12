Những chủ đầu tư chi trăm tỷ để “xoá bỏ” những chiếc ban công nhếch nhác tại Sài Gòn

99% ban công tại các chung cư ở Sài Gòn đều được sử dụng làm nơi phơi quần áo, để cục nóng lạnh thay vì phát triển không gian thư giãn.

Những chiếc ban công chỉ để phơi quần áo

Chiều chủ nhật, sau giấc ngủ trưa, Huy tính mang ghế ra ban công ngồi ngắm hoa tường vy nở, hóng gió mát từ ngoài sông Sài Gòn thổi vào mát rượi. Vừa mở ban công ra, những móc phơi quần áo treo lủng lẳng trên giàn phơi thông minh thổi phấp phới giữa chiếc ban công chật hẹp làm Huy mất hứng.

Huy mua căn hộ ven sông ở Quận 7 này cách đây 2 năm, với mức giá được xem là cao cấp. Ngày mua căn hộ này, Huy từng mơ về một không gian sống thơ mộng với ban công đầy hoa hồng leo. Mỗi khi chiều về, cả gia đình cùng ngồi bên ban công ngắm thuyền chạy trên sông, tận hưởng làn gió mát rượi. Mỗi khi rảnh rỗi, mời bạn về nhà, vừa uống trà nói chuyện, vừa ngắm sông xanh mát qua khung cửa phòng khách thực sự là cảm giác tuyệt vời.

Tuy nhiên, từ ngày nhận nhà, ban công nhà Huy chưa bao giờ trở thành không gian ngập tràn hoa như anh mơ ước. Hai năm qua, số lần anh ngồi ban công hóng gió, vãn cảnh sông chiều chỉ đếm trên đầu ngón tay vì khó chịu với mớ áo quần lủng lẳng.

Tại nhiều chung cư giữa Sài Gòn, không chỉ phơi quần áo, chăn màn, thảm lót sàn… cũng được "chưng" hết ra ban công, khiến bộ mặt phố xá trở nên nhếch nhác, kém sang trọng. Ngoài chức năng phơi đồ, ban công hay lô gia chung cư của người Việt cũng phải "gánh" thêm hai công năng là nơi lắp cục nóng điều hòa và để… máy giặt.

Đáng chú ý, do xu hướng mua chung cư hiện nay của người Việt đa phần là các vợ chồng trẻ với con nhỏ. Do đó, để an toàn cho các cháu, rất nhiều căn hộ chung cư được các hộ dân lắp thêm rào chắn (dạng lưới, dạng rèm…). Tuy không quá thô kệch như những "chuồng cọp" trước đây của các khu tập thể những thập niên 1960 hay 1970, nhưng việc "rào chắn" ban công hiện nay cũng khiến không gian mở duy nhất của nhiều căn hộ trở nên… ngột ngạt.

Thị trường xuất hiện những căn hộ "nói không" với những ban công nhếch nhác

Theo ông Nguyễn Minh Hải – Tổng giám đốc một sàn bất động sản lớn ở Quận 1, đa phần các chung cư của Việt Nam chỉ có diện tích 1-3 m2. Diện tích quá nhỏ khiến ban công khó có thể thể làm nơi thư giãn. Việc lãng phí ban công làm nơi phơi đồ, che mất tầm nhìn phòng khách là tình trạng chung của nhiều căn hộ, kể cả căn hộ cao cấp.

Tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có các dự án siêu sang như: Vinhomes Bason (Quận 1); Centennial Bason (Quận 1); Sunshine Diamond River (Quận 7); Sunshine City Sài Gòn (Quận 7)… là giải quyết được tận gốc vấn đề nhếch nhác của ban công.

Tại dự án Sunshine City Sài Gòn, khu vực để máy nóng lạnh, phơi đồ, được chủ đầu tư bố trí khuất ở phía bếp nhằm đảm bảo mỹ quan cho căn hộ. Toàn bộ không gian phía trước phòng khách, chủ đầu tư đã thiết kế kính tràn bao trọn toàn bộ mặt tiền, kéo từ trần xuống sàn nhà. Với thiết kế này, phòng khách của Sunshine City Sài Gòn được thiết kế như một khách sạn 5 sao với tầm nhìn bao trọn sông Cả Cấm, Phú Mỹ Hưng, hay hồ cảnh quan cùng chuỗi vườn nhiệt đới trong dự án, mà không bị che chắn bởi những hàng quần áo, cục nóng lạnh tại ban công như đa số các dự án trên thị trường.

Tại Sunshine City Sài Gòn, những tòa nhà lát kính chỉn chu, sắc màu, giàu tính thẩm mỹ sẽ thay thế cho hình ảnh những khu chung cư phất phơ quần áo mất mỹ quan.

Được biết, Sunshine City Sài Gòn gồm 9 tòa tháp có quy mô hơn 3.000 căn hộ tiêu chuẩn 5 sao. Mỗi tòa tháp tại dự án này là một "ốc đảo" được bao bọc bởi diện tích mặt nước 12.000 m2 cùng không gian cây xanh lớn. Quanh hồ, chủ đầu tư sẽ bố trí hệ thống đường dạo bộ nhiệt đới dài gần 1.000 mét cùng hệ thống cầu dạo bộ nối các tổ hợp Bungalow trên mặt hồ. Ngoài ra, Sunshine Group còn bố trí các thác nước có độ cao hàng chục mét, đổ nước trắng xóa xuống mặt hồ.

Để đảm bảo mọi căn hộ đều thoáng mát và trong lành, Sunshine Group còn chi hàng trăm tỉ đồng phát triển 99 khu vườn nhiệt đới có tổng quy mô lên đến gần 10.000 m2 trong lòng các tòa tháp. Cụ thể, trên mỗi tầng căn hộ lẻ, chủ đầu tư sẽ bố trí một khu vườn nhiệt đới có diện tích 70 – 80 m2. Tính toán sơ bộ, cứ trên dưới 10 căn hộ thì được đầu tư một khu vườn quy mô.

Khu vực tầng thượng trên cùng của dự án được phủ xanh bởi hàng loạt hồ bơi chân mây, vườn thiền thủy cực, đường dạo bộ trên không, vườn gia vị, công viên nhiệt đới.

Sunshine City Sài Gòn sở hữu nhiều tiện ích hiện đại: Hồ cảnh quan và công viên hàng chục nghìn m2, vườn treo trên từng tầng căn hộ, thác tràn, khu nghỉ dưỡng với Bungalow, nhà hàng, hồ bơi bốn mùa trong nhà, trường mầm non quốc tế… Đây cũng là dự án đầu tiên sử dụng công nghệ Face ID để nhận diện khuôn mặt cư dân, camera bố trí dày đặc khắp các lối giúp ngăn không cho người lạ xâm nhập vào dự án.

Ngoài Sunshine City Sài Gòn, gần đây Sunshine Group còn khắc phục được tình trạng ban công chỉ là nơi phơi đồ, bằng cách phát triển những ban công có diện tích lớn cho mỗi căn hộ. Cụ thể, mỗi ban công của Sunshine Diamond River có diện tích siêu lớn từ 14- 25 m2, có thể phát triển thành một khu vườn thư giãn trước thềm nhà.

Chủ đầu tư Sunshine Group cho biết, nếu khách hàng nào thích phòng khách như khách sạn 5 sao, với không gian kính tràn từ trần xuống sàn, không bị che bởi ban công khi ngắm sông thì chọn cách thiết kế của Sunshine City Sài Gòn. Khách nào thích không gian thiên nhiên ngoài trời với nhiều cây cối thì có thể chọn Sunshine Diamond River.