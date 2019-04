Những điểm đến du lịch thú vị dịp 30/4

Cảnh đẹp yên bình, phương tiện đi lại thuận lợi, chi phí hợp lý, không khí trong lành và các dịch vụ đảm bảo... là những tiêu chí để lựa chọn các điểm đến du lịch cùng gia đình dịp nghỉ lễ 30/4.

Còn gì lý tưởng hơn khi tạm gác lại bộn bề cuộc sống để cùng người thân "trốn" đến những vùng thiên đường mát mẻ, thanh bình, tránh xa cái nóng thị thành, vẫy vùng trong làn nước biển xanh mát, tận hưởng ẩm thực tuyệt ngon hay đơn giản ngồi bên nhau uống một tách trà ngắm mây bay trên đỉnh núi… Dưới đây là gợi ý về loạt điểm hẹn nghỉ lễ 30/4 lý tưởng mà gia đình bạn không nên bỏ lỡ.

SaPa

Khi các tỉnh phía Bắc ở Việt Nam đang trải qua thời kỳ khắc nghiệt nhất của mùa hè, thì Sapa lại là thiên đường mát lành với nhiệt độ dưới 20 độ C. Sapa có tất cả bốn mùa trong một ngày: mùa xuân vào buổi sáng, mùa hè vào buổi trưa với nắng dịu nhẹ, mùa thu vào buổi chiều với những đám mây mát mẻ, và mùa đông vào ban đêm với dư vị lạnh đặc trưng.

Sapa là điểm hẹn mùa hè đẹp và bình yên.

Nổi tiếng với đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương, ruộng bậc thang ngoạn mục và chợ tình lãng mạn kết hợp giữa phong tục tập quán của hơn 30 dân tộc tạo nên những tấm thảm văn hóa đầy màu sắc ngọt ngào, không còn nghi ngờ gì khi Sapa nhiều lần nằm trong top điểm nghỉ mát hấp dẫn nhất Việt Nam.



Đến Sapa mùa hè, cả gia đình cùng nhau quây quần ăn đặc sản rừng núi, uống trà ngắm mây, nghỉ tại homestay lãng mạn cũng đủ để cảm nhận những bình dị quanh mình.

Hạ Long

Được mệnh danh là "kỳ quan đất dựng giữa trời cao", Vịnh Hạ Long mang vẻ đẹp thoát tục của nước trong xanh in bóng những núi đá vôi nhiều hình dáng, những động thạch nhũ tuyệt đẹp, bãi tắm hoang sơ mát lành…

Vào cuối tháng 4 hàng năm, Lễ hội Carnaval Hạ Long sẽ được tổ chức, khởi đầu cho mùa du lịch hè sôi động. Nhưng nếu muốn yên tĩnh, bạn có thể chọn điểm những điểm hẹn du lịch tâm linh như thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, tham quan các bãi biển hoặc nghỉ dưỡng tại những quần thể nổi tiếng có đủ tiện ích đẳng cấp.

FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort với 100% phòng nghỉ hướng biển sẽ cho bạn một trải nghiệm hè yên bình.

Đà Nẵng - Hội An



Với khí hậu ôn hoà và cơ sở vật chất phục vụ du lịch phong phú, Đà Nẵng – Hội An là một điểm đến không thể bỏ qua trong dịp lễ này cùng những điểm đến ấn tượng: Bãi biển Mỹ Khê, Cầu Rồng, phố cổ Hội An… Đến Hội An, bạn sẽ cảm nhận một Việt Nam xưa đẹp êm đềm, thơ mộng đến vậy. Từ nét cổ xưa chùa Cầu, vẻ thơ mộng bên bờ sông Hoài đến xanh ngắt biển An Bàng, tất cả đều mang vẻ đẹp rất riêng.

Thả đèn hoa đăng trên sông Hoài tại Hội An.

Thay vì nghỉ ngơi tại khách sạn sang trọng nhưng lại đông đúc vào dịp lễ, bạn có thể "đổi gió" tại những homestay vừa xinh đẹp vừa ấm áp, tạo cảm giác như trở về chính ngôi nhà của mình. Và rồi với không khí phố cổ trầm lắng, những chiếc đèn lồng treo cao, dạo thuyền trên sông Hoài thả đèn hoa đăng là những trải nghiệm khó quên nơi quê hương phố cổ.



Quy Nhơn

Nếu cách đây không lâu, Phú Yên là cái tên được "truy lùng", tìm kiếm nhiều nhất thì những năm trở lại đây, nhiều gia đình chọn Quy Nhơn - thành phố biển trên dải đất miền Trung để khám phá những điều thú vị, mới mẻ.

Hạ tầng du lịch hạn chế về chất lượng lưu trú của Quy Nhơn cũng được thổi làn gió mới với sự xuất hiện của những khu nghỉ dưỡng hạng sang, chẳng hạn như FLC Quy Nhơn - một lựa chọn cho du khách muốn tận hưởng dịch vụ cao cấp nhưng không cần chen lấn, xô đẩy.

FLC Quy Nhơn ngày càng được du khách ưa chuộng bởi đẳng cấp lưu trú, tiện ích và ẩm thực 5 sao.

Quảng Bình



Nhắc đến những địa điểm du lịch hấp dẫn tại miền Trung, Quảng Bình luôn là cái tên nằm trong top đầu. Vùng đất này nổi tiếng bởi cảnh quan thiên nhiên phong phú với nhiều thắng cảnh đẹp, biển xanh, những đồi cát trắng và hệ thống hang động hoành tráng như: bãi Đá Nhảy, biển Nhật Lệ, Vũng Chùa Đảo Yến…

Sau những chuyến khám phá các hang động lộng lẫy trong vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, suối Nước Moọc là điểm dừng chân lý tưởng, giúp bạn rũ bỏ hết mệt nhọc, nóng bức. Hãy cùng gia đình tham gia các hoạt động vui chơi đừng quên thưởng thức những món ăn đậm chất vùng núi rừng nơi đây.

Suối nước Moọc nép mình dưới tán rừng già rậm rạp và được bao bọc những vách núi đá vôi cao vút , đây được xem như viên ngọc bích, hoang sơ và đầy mê hoặc.

Ưu đãi dịp lễ 30/4-1/5: Tận hưởng nghỉ dưỡng tại hệ thống FLC Hotels & Resort với mức giá từ 4.100.000 VND/ phòng/ đêm (FLC Hạ Long), từ 4.200.000 VND/ phòng/ đêm (FLC Quy Nhơn).



Giá phòng bao gồm: Ăn sáng buffet hàng ngày và thuế, phí. Buffet trưa/ tối hàng ngày (tùy khu nghỉ) cho số khách quy định theo mỗi loại phòng. Miễn phí tham dự các hoạt động giải trí đặc biệt của khu nghỉ ngày 30/4 và 1/5.

* Thông tin chi tiết:

