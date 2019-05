Những dự án nghỉ dưỡng được nhà băng cho vay tại Phan Thiết

Thị trường bất động sản Phan Thiết trong 5 tháng đầu năm có nhiều thay đổi đáng kể về giá đất. Diễn biến khó lường của "cơn sốt" đất khiến các ngân hàng thận trọng trong việc cho vay.

Ở thời điểm hiện tại có khoảng 5 dự án nghỉ dưỡng đang mở bán tại Phan Thiết được ngân hàng chấp thuận cho vay, với mức giá thẩm định sát với mức giá bán.

Ngân hàng thận trọng cho vay dự án tại Phan Thiết

Tháng 5, Phan Thiết "nóng" hơn trong cơn sốt đất trước thông tin sân bay Phan Thiết sẽ sớm được khởi công, cùng sự xuất hiện của hàng loạt các dự án như Novaword, Novahill.

Cơn sốt diễn ra đồng bộ từ Thiện Nghiệp, Tiến Thành, đến Phú Hài, Mũi Né, La Gi. Điều này đã đẩy giá bất động sản Phan Thiết tăng mạnh. Trước tết, giá đất đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông, khu Phú Hài quanh khu phố Tây hay Sealink Resort được giao dịch ở mức 10 - 13 triệu/m2, ở thời điểm đầu tháng 5, giá đất các dự án lớn tại khu vực này được chào bán ở mức 25-30 triệu/ m2.

Tại khu vực Mũi Né, các dự án như Goldsand Hill Villa, Monaco Hill… trước Tết được chào bán khoảng 8 triệu - 10 triệu/ m2. Đầu tháng 5, các sản phẩm của các dự án này được mua đi bán lại trên thị trường thứ cấp sôi động với mức giá 15 - 20 triệu/ m2, tuỳ vị trí, tăng khoảng 80-100% so với thời điểm được mở bán được đầu.

Giá đất tăng nhanh khiến các ngân hàng e ngại trong việc cho vay.

Anh Hoàng Huy - cán bộ tín dụng một ngân hàng lớn cho biết, từ đầu tết đến nay, có khoảng 18 dự án tại Phan Thiết gửi hồ sơ duyệt tín dụng vay tại ngân hàng, nhưng chưa có dự án nào được duyệt. Vì theo đánh giá của ngân hàng, giá đất Phan Thiết từ sau Tết diễn biến khó lường, nên khó định mức giá thực, hạn chế cho vay.



Chị Phùng Linh - một nhà đầu tư từ Hà Nội, xuống tiền mua 3 nền đất khoảng 6 tỷ tại một dự án sở hữu vị trí đắc địa thuộc phường Phú Hài, Phan Thiết cũng cho biết, mặc dù dự án này đã có sổ đỏ, hoàn thiện hạ tầng, nhưng khi cầm sổ đi vay 6 ngân hàng, các ngân hàng chỉ duyệt cho vay khoảng 35% - 40% giá trị khu đất.

Ngân hàng cho vay sát giá bán

Ở thời điểm hiện tại, số dự án được đa số các ngân hàng đánh giá an toàn, cho vay sát giá giao dịch chỉ đếm được trên đầu ngón tay như: Ocean Dunes, Silver Beach Phan Thiết Resort… Đặc điểm chung là các dự án này sở hữu vị trí rất đẹp gần biển, hoàn thiện xong hạ tầng, pháp lý an toàn đã có sổ đỏ hiện hữu và có mức giá hợp lý, không thay đổi quá nhiều so với thời điểm trước cơn sốt.

Trong nhóm các dự án được các ngân hàng đánh giá an toàn khi cho vay, dự án Ocean Dunes (của tập đoàn Rạng Đông) đang được mua đi bán lại sôi động nhất với mức giá 40-50 triệu/ m2. Hiện dự án này đã có sổ đỏ, hạ tầng hoàn thiện, vị trí đẹp nên có thể vay tại tất cả các ngân hàng ở Phan Thiết với mức giá thẩm định cho vay sát với mức giá chào bán.

Dự án Silver Beach Phan Thiết Resort, đã có sổ đỏ, pháp lý hoàn chỉnh.

Ngoài Ocean Dunes, dự án Silver Beach Phan Thiết Resort cũng hút nhà đầu tư. Hiện tại, dự án đang được chào bán ở mức giá từ 13 - 16 triệu/ m2. Đặc biệt, các khách hàng giao dịch tại Silver Beach Phan Thiết Resort có thể mang hồ sơ đi vay ngân hàng trên địa bàn thành phố Phan Thiết, mức giá dự án được các ngân hàng thẩm định gần như sát với mức giá thực mà chủ đầu tư dự án đang chào bán, mức duyệt hạn mức cho vay của dự án này cũng khá cao khoảng 70% giá trị mỗi lô đất.

Theo đánh giá của một chuyên viên tín dụng, sở dĩ Silver Beach Phan Thiết Resort được các ngân hàng đánh giá an toàn khi cho vay do giá đất của dự án đang được giao dịch ở mức 13 - 16 triệu/m2. Khoảng giá được xem là khá thấp so với mặt bằng giá của các dự án toạ lạc trên đường Võ Nguyên Giáp hoặc Nguyễn Thông trong bán kính 1 km tính từ bãi tắm Ông Địa (đất khu vực này đang được chào bán từ 24 - 40 triệu/m2).

Trên hết, 100% các biệt thự tại Silver Beach Phan Thiết Resort đều đã có sổ đỏ hiện hữu, hoàn chỉnh 100% về pháp lý. Đây là một trong số rất ít các dự án tại Phan Thiết đã hoàn thiện hết hạ tầng, có thể công chứng sổ trao tay ngay trong ngày.

Không chỉ sở hữu mức giá thực, pháp lý hoàn chỉnh 100%, có sổ đỏ hiện hữu công chứng trao tay ngay trong ngày, dự án này còn sở hữu vị trí đắc địa nên khả năng thanh khoản cao: Khu resort này nằm trên đồi, cách bãi tắm Ông Địa vài bước chân, liền kề khu nghỉ dưỡng Sealinks Resort. Đặc biệt, Silver Beach Phan Thiết Resort còn là 1 trong 2 resort hiếm hoi của Phan Thiết sở hữu 2 mặt tiền là những cung đường huyết mạch của thành phố: Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Thông.

Theo chia sẻ của Tiến sĩ Trần Nguyễn Minh Hải, hiện tại bất động sản Phan Thiết đang có nhiều thay đổi, nên cách tốt nhất để các nhà đầu tư thẩm định độ an toàn về pháp lý của dự án hay mức giá giao dịch có hợp lý hay không, thì nên mang hồ sơ đến nhờ các bên ngân hàng thẩm định, cho vay, định giá.