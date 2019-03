Những mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất tháng 2

Máy vi tính, sản phẩm điện từ và linh kiện là ngành hàng mà Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất trong tháng 2/2019, ước đạt 3,34 tỷ USD.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2019, có tới 48/53 nhóm hàng nhập khẩu chính giảm so với tháng 1. Nguyên nhân được cho là do tháng 2 có dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán nên nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng giảm. Trong đó, giảm mạnh là các nhóm như máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; vải các loại; điện thoại các loại và linh kiện…

Như vậy, tính đến hết tháng 2/2019, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 36,18 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

5 nhóm hàng mà Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất trong tháng 2 và hai tháng đầu năm 2019 là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc thiết bị; dệt may; điện thoại và chất dẻo.

Cụ thể, đối với máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, Việt Nam đã nhập khẩu 3,34 tỷ USD mặt hàng này trong tháng 2, giảm 15,2% so với tháng trước đó, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm này trong hai tháng đầu năm 2019 đạt 7,3 tỷ USD tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam trong hai tháng qua chủ yếu là Hàn Quốc với kim ngạch 2,9 tỷ USD, giảm 1,3% so với năm trước; Trung Quốc với 1,55 tỷ USD, tăng 47,7% và Đài Loan với 746 triệu USD, tăng 29,9%...

10 nhóm hàng nhập khẩu đạt mức tăng về trị giá lớn nhất trong 2 tháng/2019.Nguồn: Tổng cục Hải quan

Mặt hàng nhập khẩu nhiều thứ hai là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng với giá trị nhập khẩu trong tháng 2/2019 đạt 2,09 tỷ USD, giảm 38,7% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng này trong 2 tháng đầu năm nay đạt 5,52 tỷ USD tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Việt Nam chủ yếu nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc với 2,02 tỷ USD, tăng 18,5%; từ Hàn Quốc đạt 1,01 tỷ USD, tăng 8,1% và từ Nhật Bản đạt 720 triệu USD, tăng 7,9%... so với cùng kỳ năm 2018.

Xếp thứ ba là nhóm mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày (bao gồm: bông, xơ sợi dệt, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy). Việt Nam đã nhập khẩu 1,25 tỷ USD mặt hàng này trong tháng 2/2019, giảm 40,8% so với tháng trước, qua đó đưa trị giá nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm đạt 3,36 tỷ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong hai tháng qua, doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 1,49 tỷ USD, tăng 3,8%; xuất xứ từ Hàn Quốc với 442 triệu USD, giảm 3,2%; xuất xứ Đài Loan với 336 triệu USD, tăng 3,4%; xuất xứ từ Hoa Kỳ với 298 triệu USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Điện thoại các loại và linh kiện là ngành hàng nhập khẩu nhiều thứ tư. Ước tính, nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 665 triệu USD, giảm 42,5% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 2/2019 trị giá nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 1,83 tỷ USD giảm 22,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Hàn Quốc và Trung Quốc là 2 thị trường chính cung cấp điện thoại các loại và linh kiện trong hai tháng qua cho Việt Nam với trị giá chiếm 95,1% trị giá nhập khẩu của mặt hàng này của cả nước. Tong đó, nhập khẩu từ Trung Quốc là 931 triệu USD, giảm 34,4% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Hàn Quốc là 805 triệu USD, tăng 0,5%…

Đứng thứ năm là nhóm hàng chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm từ chất dẻo. Trong tháng 2/2019, nhập khẩu hai nhóm hàng chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm từ chất dẻo đạt 914 triệu USD, giảm 32,1% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng này trong 2 tháng đạt 2,29 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Việt Nam chủ yếu nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm từ các quốc gia: Hàn Quốc đạt 579 triệu USD tăng 7,8%; Trung Quốc đạt 475 triệu USD tăng 4,6%; Đài Loan đạt 215 triệu USD tăng 4,1%... so với cùng kỳ năm 2018.