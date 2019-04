Những nhân tố phân biệt bất động sản triển vọng “thật” và “ảo”

Trước xu hướng đầu tư đổ về các khu vực đô thị vệ tinh cạnh Tp.HCM, từ thời điểm những tháng đầu 2019, nhiều dự án đã bắt đầu triển khai nhằm đón đầu làn sóng đầu tư. Nguồn cung ồ ạt khiến nhà đầu tư khó phân biệt và có quyết định hợp lý. Vậy đâu là những yếu tố giúp nhận rõ tiềm năng của một bất động sản khi có quá nhiều thông tin được đưa ra.

Mức độ hoàn chỉnh về pháp lý

Điểm qua các thông tin rao vặt trên internet về khu vực Bình Dương, nhiều dự án được các nhân viên kinh doanh "tự tin" thổi phồng về dự án mình bán với pháp lý hoàn chỉnh, có 1/500, đã đóng tiền sử dụng đất và có sổ đỏ… Tuy nhiên, thực tế lại không như thế.

Chị Hoàng Nga (Tp.HCM), một trong những nhà đầu tư chuyên về đất nền chia sẻ: "Thấy thông tin dự án tốt, tôi liên hệ và được một bạn nhân viên hứa hẹn rất nhiều, nhưng khi đến trực tiếp tham quan lại không được như thế, dự án thì chỉ mới san lấp, còn pháp lý thì vẫn chưa hoàn thiện, sổ đỏ lại càng không có, rất mất thời gian và công sức".

Chính vì lẽ đó, mức độ hoàn thiện về pháp lý của một dự án như: Chấp thuận chủ đầu tư, quy hoạch 1/500, giấy phép xây dựng, nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với cơ quan nhà nước… là yếu tố tạo nên sự an tâm, tránh mất thời gian và lãng phí cơ hội cho nhà đầu tư, cũng như giúp phân hóa mức độ tiềm năng của các dự án trên thị trường hiện nay.

Bên cạnh đó là tiến độ xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Đây là yếu tố tiếp theo cần nhắc đến và có tác động mạnh mẽ đến việc thu hút dân cư và hình thành cho một dự án. Việc hoàn thiện các công trình ngầm như điện nước, hạ tầng giao thông, cảnh quan cây xanh… chính là sức sống cho một dự án và tạo nên sức thanh khoản cao do được nhiều người tìm đến.

Tuy nhiên số lượng dự án đáp ứng được điều này lại không nhiều, cũng như mức giá không rẻ do chi phí vốn đầu tư lớn. Vì thế chỉ những dự án hướng đến người mua thật và chủ đầu tư có tiềm lực mới có khả năng và tầm nhìn để triển khai.

Theo các chuyên gia nhận định, đây chính là yếu tố "thật" và quan trọng trong việc đánh giá sức sống và triển vọng cho dự án, bởi khi dự án có sức sống thì đồng vốn đầu tư không chỉ được đảm bảo mà còn có khả năng sinh lời cao.

Quy hoạch tiện ích và phát triển dân cư

Ngoài hai yếu tố cơ bản về pháp lý và tiến độ hoàn thiện hạ tầng, giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và tạo ra nền tảng tốt, thì vị trí và kết nối giao thông ảnh hưởng lớn đến mức độ gia tăng lợi nhuận. Những dự án nằm tại các trục giao thông lớn, kết nối liên vùng có mức độ thu hút dòng tiền đầu tư và khả năng tăng giá cao.

Đối với Bình Dương, thì bất động sản cạnh các trục giao thông lớn như Quốc Lộ 13 (đại lộ Bình Dương), cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, Quốc lộ 1K… luôn có mức lợi nhuận và thanh khoản tốt do được ưu tiên đầu tư phát triển và kết nối nhanh với Tp.HCM. Tuy nhiên quỹ đất hiện tại lại không còn nhiều và nhu cầu luôn ở mức cao.

Trong khi đó, Thuận An cũng đang trở thành địa điểm mới hấp dẫn nhà đầu tư tại Bình Dương, vì ngoài định hướng trở thành đô thị loại 2 (thành phố trực thuộc tỉnh) vào 2020, thì Thuận An đang có vị trí chiến lược do nằm giữa 2 trục giao thông lớn của tỉnh là Quốc lộ 13 và cao tốc Mỹ Phước-Tân Vạn, cửa ngỏ vào Tp.HCM và cạnh Tp.Thủ Dầu Một.

Tuy nhiên chỉ những dự án nằm dọc trục đường Quốc lộ 13 hoặc các trục kết nối chính và dự kiến mở rộng như: đường 22 tháng 12, đường Nguyễn Trãi… mới tạo ra giá trị lớn.

Yếu tố tiếp theo tạo ra khác biệt chính là hạ tầng dân cư và các tiện ích dịch vụ xung quanh. Mức độ hoàn chỉnh các tiện ích như giáo dục, y tế, mua sắm, giải trí… chính là thước đo cho khoảng cách giữa giá trị sống "thật" và "ảo".

