Những thị trấn giàu có nhất tại Mỹ

Thị trấn Atherton tại Thung lũng Silicon, bang California - nơi nhiều tỷ phú từ các hãng công nghệ như Google và Facebook sinh sống, là cộng đồng giàu có nhất tại Mỹ trong 3 năm liền, theo xếp hạng thường niên Richest Places Index 2019 của Bloomberg.

Tại Atherton, thu nhập trung bình của hộ gia đình là 450.696 USD trong năm 2017.

Video: Bloomberg

Bill Widmer, thị trưởng của Atherton, nói rằng những con đường rợp bóng cây và những lô đất rộng ít nhất 0,5 hecta mang lại cho cư dân ở đây sự riêng tư, đồng thời cách không xa các trường đại học như Stanford hay trụ sở công ty như Google, Facebook.

Thị trấn Scarsdale, bang New York, nằm ở phía bắc Manhattan, vươn lên giữ vị trí thứ 2 trong xếp hạng năm nay khi thu nhập trung bình năm của hộ gia đình tại đây tăng thêm 30.000 USD lên 417.335 USD trong năm 2017.

"Chúng tôi chuyển đến đây, giống như nhiều người, bởi vì hệ thống trường học vượt trội", Dan Hochvert - thị trưởng của Scarsdale, người đã sống 40 năm ở thị trấn này, cho biết. "Đó là một trong những động lực chính".



Vị trí gần với các trung tâm thành phố cũng là đặc điểm chung chủ đạo của các thị trấn giàu có này. Atherton nằm gần với San Francisco còn Scarsdale cách không xa thành phố New York. Cherry Hills Village, bang Colorado, ở vị trí thứ 3 trong danh sách, chỉ cách Denver và trung tâm công nghệ của thành phố này 15 - 20 phút lái xe.

Hơn 50% trong số 100 nơi giàu nhất tại Mỹ đều nằm ở khu vực thành phố New York hoặc bang California. Nhiều thị trấn thuộc khu vực tây nam và trung tây của Mỹ lọt vào top 20. 6 hạt tập trung nhiều thị trấn giàu nhất gồm Westchester, New York; Bergen, New Jersey; Fairfield, Connecticut; Cook County, Chicago; Los Angeles County, và Montgomery County, bang Maryland, tiếp giáp Washington D.C.

Highland Park, bang Illinois - thị trấn thứ 100 trong danh sách này, có thu nhập trung bình năm của hộ gia đình là 209.000 USD. Năm ngoái, thu nhập trung bình năm của hộ gia đình tại thị trấn thứ 100 là 198.000 USD.

Richest Places Index của Bloomberg được đưa ra dựa trên dữ liệu về hộ gia đình đã điều chỉnh theo lạm phát tại tất cả khu vực ở Mỹ - theo định nghĩa của Cục Thống kê Dân số Mỹ là những nơi có ít nhất 2.000 hộ gia đình, và xếp hạng dựa theo thu nhập trung bình của các hộ gia đình. Có gần 6.250 khu vực tại Mỹ đáp ứng tiêu chí trên. Thu nhập trung bình được tính không bao gồm những hộ gia đình không có bất kỳ nguồn thu nhập nào.