Những trải nghiệm mới tại tổ hợp giải trí tuyết ở Ninh Chữ

Theo công bố của Tập đoàn Crystal Bay, với chiến lược biến mỗi dự án vui chơi giải trí - nghỉ dưỡng biển thành một điểm đến hấp dẫn, tại Sailing Bay Ninh Chữ sẽ có tổ hợp giải trí tuyết Ski Ninh Chữ Bay rộng 8.000m2, lớn thứ 3 thế giới. Tổ hợp này sẽ mang tới những điểm độc đáo hiếm có cho du khách khi tới đây vì vừa trải nghiệm sa mạc, vừa trải nghiệm tuyết như một Dubai thu nhỏ.

Trải nghiệm băng tuyết độc đáo giữa miền sa thảo

Không lâu nữa, tại vùng đất đầy nắng và gió Ninh Thuận, du khách sẽ trải nghiệm cái lạnh và tuyết như tại trời Âu. Đó là những khoảnh khắc vỡ òa khi thấy tuyết rơi giữa thời tiết lạnh âm 1-2 độ C, nhâm nhi ly cà phê, ly chocolate nóng hổi với bạn bè trong quán cà phê băng, hay cả nhà cùng phấn khích với cảm giác phiêu lưu bên những lòng máng trượt tuyết tốc độ cao...

Những nét đặc trưng nhất của băng và tuyết sẽ có tại Tổ hợp giải trí tuyết Ski Ninh Chữ Bay. Tổ hợp đặc biệt này xuất hiện ở Ninh Chữ (Ninh Thuận) với quy mô 8.000m2, lớn thứ 3 thế giới, tương tự mô hình Ski Dubai lừng danh. Đây là lần đầu tiên một tổ hợp giải trí tuyết có mặt trong một dự án bất động sản du lịch ở Việt Nam.

Trong tổ hợp giải trí tuyết Ski Ninh Chữ Bay có nhiều địa điểm "check -in" để du khách trải nghiệm như: khu vực điêu khắc băng nghệ thuật, lâu đài băng tuyết, nhà tuyết cho trẻ em, thế giới của những chú chim cánh cụt, chó Bắc Cực kéo xe. Hai bên sườn tổ hợp giải trí tuyết là khu Làng Bắc Âu dưới dạng các các kios. Tại đây, du khách sẽ gặp những ông già Tuyết đáng yêu bấy lâu chỉ thấy trong phim ảnh và chuyện cổ tích, tận tay trải nghiệm những món đồ lưu niệm từ xứ sở băng giá... Ngoài ra còn có khu vực chụp hình, quay video lưu giữ những kỷ niệm về một kỳ nghỉ đáng nhớ với băng tuyết ngay giữa miền sa thảo nhiều nắng và gió.

Trên thế giới, những tổ hợp vui chơi, thể thao tuyết luôn thu hút lượng lớn du khách, bất kể ở châu Âu, châu Á hay Trung Đông… Đơn cử tại Hà Lan, hệ thống 7 đường trượt tuyết SnowWorld đón 3 triệu lượt khách mỗi năm. Tại Ski Dubai - nhà tuyết nổi tiếng thế giới, nằm trong Top 5 điểm đến hàng đầu khi tới Dubai, đón 750.000 lượt khách hàng năm.

Tổ hợp giải trí tuyết Ski Ninh Chữ Bay là mô hình đầu tư mới của chủ đầu tư Crystal Bay trong chiến lược khai thác du lịch bền vững tại các dự án bất động sản du lịch trong hệ sinh thái của mình. Với những trải nghiệm băng tuyết độc đáo ngay giữa miền sao thảo đầy nắng và gió, Ski Ninh Chữ Bay được kỳ vọng sẽ là điểm đến thu hút hàng triệu lượt khách đến với Ninh Thuận trong tương lai không xa.

Đón đầu xu hướng phát triển những tiện ích độc đáo

Hệ thống chuỗi tiện ích tại Sailing Bay Ninh Chữ vừa minh chứng cho sự tiên phong đón đầu nhu cầu du khách của Crystal Bay, vừa cho thấy sự chuyển động theo xu hướng tập trung phát triển tiện ích của thị trường bất động sản du lịch.

Các chuyên gia cho rằng, tiện ích đang là xu hướng mạnh của du lịch thế giới. Nhiều ví dụ về khả năng thu hút du khách bền vững từ hệ sinh thái tiện ích chuẩn 5 sao và hơn thế đã được chứng minh. Emirates Palace Hotel (Abu Dhabi) là một trong những khách sạn nổi tiếng nhất thế giới, sở hữu dải bãi biển riêng dài 1,3 km với chuỗi tiện ích liên hoàn, bao gồm: 14 nhà hàng sang trọng, 2 hồ bơi lớn tráng lệ và chuỗi spa với đầy đủ liệu pháp chăm sóc cơ thể. Những trung tâm thể dục, câu lạc bộ cho trẻ em, công viên nước rộng lớn, 4 sân quần vợt ngoài trời, bến du thuyền… mang đến cho du khách những kỳ nghỉ đáng nhớ.

"Với 20 năm kinh nghiệm lữ hành du lịch, Crystal Bay thực hiện các dự án bất động sản du lịch, trung tâm giải trí, tiện ích, dịch vụ quy mô lớn theo mô hình "All - in -One". Mô hình này không chỉ mang đến những trải nghiệm mới mẻ, một kỳ nghỉ đong đầy kỷ niệm mà còn là lực hấp dẫn đưa du khách trở lại nhiều lần nữa, tạo đột phá cho các miền đất mới giàu tiềm năng du lịch", ông Ngô Hữu Trường, Phó tổng Giám đốc tập đoàn Crystal Bay nhận định.

Với mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới, Crystal Bay đã sử dụng tới 81,5% diện tích không gian cho tiện ích/cảnh quan khi phát triển dự án Sailing Bay Ninh Chữ. Bên cạnh nhà tuyết, khi lựa chọn ApartHotel Sailing Bay Ninh Chữ, du khách còn được sử dụng các tiện ích như 2ha rừng dương để trải nghiệm các hoạt động ngoài trời phù hợp.

Nằm tại trung tâm bãi biển Ninh Chữ - 1 trong 9 bãi biển đẹp nhất Việt Nam, dự án còn là điểm dừng chân cho những người đam mê các môn thể thao mạo hiểm như lướt ván diều, sailing, motor nước, kayak…

Ngoài ra, các hoạt động xem phim trên bãi biển, biểu diễn nghệ thuật ngoài trời, nhà hát biểu diễn nghệ thuật; bể bơi panorama tầm nhìn ngút mắt ra đại dương, 4 hồ bơi lớn tràn bờ đạt chuẩn Olympic… góp phần hoàn thiện hệ thống tiện ích "All - in - One" của dự án 4.000 phòng Sailing Bay Ninh Chữ .

Được thiết kế theo kiến trúc hình cánh buồm căng gió, Sailing Bay Ninh Chữ với tổ hợp giải trí tuyết Ski Ninh Chữ Bay mới lạ sẽ đưa Ninh Thuận trở thành điểm đến mới của Châu Á.

* Sailing Bay Ninh Chữ - dự án mô hình ApartHotel của tập đoàn Crystal Bay được khởi dựng tại trung tâm khu du lịch quốc gia Ninh Chữ (Ninh Hải, Ninh Thuận). Dự án dành tới 81.5% diện tích cho 101 tiện ích quy mô lớn và cảnh quan. Trong thiết kế hình cánh buồm căng gió, Sailing Bay Ninh Chữ là biểu tượng phồn vinh của vùng đất này. Dự án được quản lý và vận hành bởi Crystal Bay Hospitality.