Những yếu tố quan trọng nhà đầu tư “second home” cần quan tâm

Một khảo sát cho thấy gần 80% khách hàng sở hữu ngôi nhà thứ hai "second home" với mục đích là nghỉ dưỡng và cho thuê. Trong đó, những yếu tố được khách hàng quan tâm là vị trí, quy mô dự án, chủ đầu tư, pháp lý sở hữu.

Sở hữu second home ngày càng phổ biến

Việt Nam được nhật báo Anh Quốc (Telegraph) xếp hạng là 1 trong 20 thị trường có tốc độ tăng trưởng second home nghỉ dưỡng cao nhất thế giới. Xu hướng sở hữu biệt thự, nhà phố biển hay căn hộ nghỉ dưỡng ven biển trong 2 năm gần đây tăng cao.

Theo ông Neil MacGregor, Tổng giám đốc của Savills Việt Nam, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ở Việt Nam đang ở giai đoạn đầu phát triển, tiềm năng khai thác còn rất lớn. Trong đó, loại hình second home giá còn thấp hơn các nước khác nên được nhà đầu tư chú ý.

Chưa kể, người mua còn nhận được lợi ích kép, bên cạnh là tiềm năng tăng giá tốt nhờ việc đón đầu nhu cầu cho thuê từ lượng du khách dồi dào và ngày càng tăng trưởng thì lợi nhuận còn đến từ việc sinh lời cho thuê rất khả quan, nhất là tại các dự án tại những thành phố biển có hạ tầng phát triển, kết nối thuận tiện bằng đường hàng không.

Vị trí là yếu tố quan trọng

Theo Savills, vị trí, hạ tầng có vai trò quan trọng trong quyết định chọn second home ảnh hưởng đển khả năng khai thác sinh lợi cho thuê hoặc kinh doanh. Vị trí còn liên quan đến việc gia tăng giá trị sản phẩm second home trong tương lai. Người mua có xu hướng chọn mua nhà nghỉ dưỡng tại những điểm đến có giao thông phát triển, thuận tiện đi lại, nhất là gần sân bay.

Thực tế, những thị trường phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển như Đà Nẵng, Cam Ranh, Nha Trang, Phú Quốc, Bình Thuận, Vũng Tàu được nhiều khách hàng săn đón second home vì sản phẩm ở thị trường này sẽ dễ dàng cho thuê lại khi không sử dụng. Theo báo cáo của batdongsan.com.vn nhu cầu tìm kiếm bất động sản du lịch của năm 2019 tăng trên 40% so với năm ngoái. Trong đó, Cam Ranh là một trong ba thị trường đáng chú ý về nhu cầu đầu tư bất động sản kể từ đầu năm 2019.

Đặc biệt các second home trong tổ hợp "all in one" giúp khách hàng thừa hưởng các tiện ích đẳng cấp hơn cũng như tiềm năng cho thuê lớn được nhà đầu tư săn đón, kể đến như KN Paradise - phức hợp giải trí và nghỉ dưỡng được vinh danh hạng mục Best Integrated Resort (IR) tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019.

Integrated Resort (IR) là quần thể nghỉ dưỡng cung cấp các dịch vụ nghỉ dưỡng đa dạng bao gồm khách sạn, casino, trung tâm hội nghị và triển lãm, giải trí, bán lẻ và dịch vụ ăn uống cao cấp và nhiều dịch vụ khác. Nhà phố biển Para Grus phân khu đầu tiên của KN Paradise đang thu hút khách hàng. 80% khách hàng khi được khảo sát về vị trí second home, ưu tiên chọn Second home gần biển và thuộc tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí tích hợp đầy đủ tiện ích nội khu như Para Grus.

Pháp lý sở hữu và chi phí đầu tư

Pháp lý ổn định, sở hữu lâu dài được đa số khách hàng quan tâm khi chọn mua second home. Tâm lý người Việt "ăn chắc mặc bền" thích sở hữu nhà mặt đất, loại tài sản có giá trị lâu dài.

Khảo sát cũng cho thấy, hơn 90% khách hàng được khảo sát sẽ chi ra khoảng 3-5 tỷ để sở hữu một second home với mong muốn sở hữu lâu dài, vị trí kết nối thuận tiện và thuộc tổ hợp vui chơi giải trí nghỉ dưỡng.

KN Paradise với việc đa dạng hoá sản phẩm, khách hàng hoàn toàn sở hữu second home cạnh golf, hướng biển với chi phí hợp lý và vẫn sở hữu lâu dài. Đó chính là nhà phố biển Para Grus - phân khu bất động sản đầu tiên của KN Paradise.

Dự án quy mô và Chủ đầu tư uy tín

Những dự án quy mô lớn, tích hợp nhiều tiện ích và thường xuyên tổ chức các hoạt động lễ hội sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, gia tăng thời gian lưu trú của du khách, góp phần tạo ra lợi nhuận ổn định cho nhà đầu tư.

KN Paradise gây ấn tượng với quy mô lớn gần 800 ha, quy hoạch và kiến trúc độc đáo, gồm 5 phân khu chức năng: Giải trí - Casino - nghỉ dưỡng, Sân golf, thương mại - dịch vụ, bất động sản và tiện ích cộng đồng với tổng vốn đầu tư lên tới 46.371 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng của du lịch Khánh Hoà.

Dự án thu hút hơn 10.000 chuyên gia, kỹ sư, chuyên viên vận hành, Para Grus chính là giải pháp an cư phù hợp cho hơn 10.000 chuyên gia này.

KN Paradise được phát triển bởi công ty KN Cam Ranh thành viên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng Doanh nghiệp vì sự phát triển xã hội bền vững năm 2019 tại Đông Nam Á năm 2019, diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 tại Thái Lan.

Ngoài ra một số hạng mục của KN Paradise cũng nhận giải thưởng lớn như sân golf KN Golf Links - sân golf mới tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương 2018, sân golf đẹp nhất 2019.

