Những yếu tố tạo nên sức hút của biệt thự Xuân An Green Park

Tọa lạc tại vị trí chiến lược giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, sở hữu 33 tiện ích thượng lưu với mật độ xây dựng chỉ 21% bên hệ sinh thái trải rộng, 93 căn biệt thự tại Khu đô thị Xuân An Green Park đã và đang chinh phục giới "đại gia Việt" một cách ngoạn mục.



Vị trí kết nối – gia tăng giá trị

Xuân An Green Park nằm tại Nghi Xuân – huyện trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh, chỉ cách trung tâm TP Vinh 5 phút chạy xe. Dự án thừa hưởng lợi thế phát triển từ cả hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Từ khu đô thị, cư dân có thể kết nối đến: khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du (cách 4km); bệnh viện thành phố Vinh (cách 6km); UBND huyện Nghi Xuân (cách 3km); liền kề trường tiểu học Xuân An 1; liền kề trường THPT Nguyễn Công Trứ; công viên Trung tâm thành phố Vinh (cách 5km); đại học Vinh (4km); cầu Bến Thủy (cách 800m),…

Bốn phía khu đô thị giáp với các tuyến đường huyết mạch của huyện Nghi Xuân như: đường Nguyễn Khản (rộng 42m), Nguyễn Nghiễm (24m)… Đặc biệt, Xuân An Green Park còn nằm gần quy hoạch dự án cầu Cửa Hội nối Nghi Xuân và thị xã Cửa Lò (Nghệ An) tạo thành hệ thống giao thông liên hoàn kết hợp với Đường Quốc gia ven biển.

Với tiềm năng sẵn có, Nghi Xuân đã kết hợp du lịch biển, nghỉ dưỡng, sinh thái với tham quan các di tích văn hóa, tâm linh; du lịch lễ hội với trải nghiệm nông thôn mới... thành chuỗi tham quan độc đáo, mới lạ. Góp phần vào hệ thống du lịch tại đây, Xuân An Green Park là một trong những mắt xích quan trọng tạo thành mạng lưới các khu đô thị - du lịch kiểu mẫu: Khu đô thị Xuân Hội – Xuân Phổ - Khu du lịch sinh thái Xuân Giang – Xuân An Green Park – Khu đô thị Xuân Liên, tạo tính liên kết giữa các thị trường thành một khối kinh doanh hoàn chỉnh và vững mạnh.

Tiện ích kết hợp hài hòa với không gian xanh

Sở hữu quỹ đất rộng lên đến 27,3 ha nhưng khu đô thị Xuân An Green Park chỉ dành 21% (khoảng 5,7 ha) cho xây dựng nhà ở; diện tích còn lại dành cho cây xanh, công viên, mặt nước, giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Đây là điều ít có chủ đầu tư nào làm được bởi mối quan hệ tỉ lệ thuận giữa mật độ xây dựng và lợi nhuận kinh doanh.

Xuân An Green Park được mệnh danh là "lá phổi xanh" của Bắc Trung Bộ bởi hệ sinh thái đa dạng với cây và nước. Điểm đặc biệt khu đô thị là hồ điều hòa thanh khiết rộng 1,6 ha ngay trung tâm. Đây là "thỏi nam châm" thu hút đông đảo người dân đến tham quan, tận hưởng cảm giác thư thái bên mặt nước yên ả, dễ chịu, góp phần thúc đẩy sự phát triển của những khu đô thị ven hồ theo xu hướng chung.

Mỗi căn biệt thự cũng được thiết kế khoảng lùi hợp lý để trồng cây bao quanh, cho gia chủ vui vầy cuộc sống điền viên giữa thảm thực vật đa tầng tán và không gian xanh mướt đẹp như tranh vẽ.

Đúng với mục tiêu xây dựng một thiên đường sống mang phong cách nghỉ dưỡng, chủ đầu tư dành riêng cho các chủ nhân biệt thự những đặc quyền chưa từng có trên thị trường Bắc Trung Bộ. Đó là 33 tiện ích và dịch vụ quy tụ quanh khu biệt thự: từ mua sắm tại Trung tâm thương mại chỉ cách vài bước chân, đọc sách và làm việc trong không gian tĩnh tại của tự nhiên, dạo bộ dưới làn gió rì rào ngát hương thơm của hàng ngàn loài hoa quý hiếm, thư giãn trong làn nước tinh khiết từ đông đến hè tại Bể bơi bốn mùa, đến Hệ thống an ninh đa lớp bảo vệ 24/7 theo công nghệ 4.0,...

"Hội tụ tinh hoa", "định nghĩa chuẩn mực của lối sống thượng lưu" là những suy nghĩ định hướng cho nhà phát triển Khu đô thị Xuân An Green Park trong suốt quá trình hình thành dự án. Không chỉ sống hòa hợp giữa thiên nhiên, các chủ nhân biệt thự sẽ hình thành một cộng đồng thành đạt, cùng chia sẻ tầm nhìn, triết lý về kinh doanh và hưởng thụ.

