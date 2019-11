Ninh Thuận: Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn với 3,5 triệu lượt khách năm 2025

Với kế hoạch đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đón 3,5 triệu lượt khách năm 2025, cùng những chính sách ưu đãi thu hút vốn phát triển du lịch, Ninh Thuận là vùng đất mới sinh lời cho các nhà đầu tư bất động sản du lịch có tầm nhìn đầu tư dài hạn đáp ứng nhu cầu du khách trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng du lịch

Trong 2 năm 2018 - 2019, du lịch Ninh Thuận có những dấu mốc đột phá khi đón 4,54 triệu lượt khách đem về doanh thu hơn 2.300 tỉ đồng. Riêng năm 2019, tỉnh này đã đón 2,35 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 1.250 tỉ đồng, tăng lần lượt 7,3% và 19% so với năm 2018.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, thời gian tới, địa phương này tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, thu hút đầu tư, với mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách vào năm 2025.

Tỉnh Ninh Thuận đã công bố kế hoạch hành động cụ thể. Trong đó, ưu tiên thu hút đầu tư xây dựng các bến thủy nội địa, bến thuyền, tiếp tục xây dựng và nâng cấp nhiều tuyến đường kết nối các điểm, tour du lịch…

Đặc biệt, tỉnh hướng đến phát triển các loại hình cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên, đa dạng hóa các loại sản phẩm - dịch vụ vui chơi giải trí có sức hút cao.

"Trong thời gian tới, Ninh Thuận tiến hành rà soát các quy hoạch, quỹ đất để tiếp tục ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư cho giai đoạn 2020 - 2025.

Tiếp tục tập trung thu hút phát triển hệ thống khách sạn, khu resort cao cấp, tổ hợp khách sạn kết hợp trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế kết hợp nghỉ dưỡng ở các khu vực ven biển.

Thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài và khuyến khích các doanh nghiệp, tập đoàn lớn có thương hiệu nổi tiếng về lĩnh vực bất động sản du lịch vào Ninh Thuận", ông Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận thông tin.

Lãnh đạo Ninh Thuận cho biết sẽ đẩy mạnh phát triển các thị trường Đông Nam Á, Nga, Tây Âu và hướng đến mở rộng thị trường khách các nước Australia, Trung Đông, Ấn Độ, Bắc Mỹ.

Nhà đầu tư chiến lược

Bên cạnh chính sách trải thảm đỏ của tỉnh Ninh Thuận, các nhà phát triển BĐS và du lịch mang đến hàng loạt con số ấn tượng tạo sức bật cho du lịch Ninh Thuận. Đến nay đã có 409 dự án được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn hơn 130.248 tỉ đồng. Trong đó, có 49 dự án đã được chấp thuận chủ trương địa điểm với tổng vốn 60.369 tỉ đồng.

Đóng vai trò nhà đầu tư chiến lược, Tập đoàn Crystal Bay đã phát triển nhiều dự án bất động sản du lịch tích hợp "All in one" theo mô hình đầu tư ApartHotel tại Ninh Thuận.

Trong năm 2019, Crystal Bay đã triển khai xây dựng dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang quy mô 3.300 căn ApartHotel tại vị trí trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang là dự án ApartHotel đầu tiên được phát triển tại Việt Nam với quy mô tiện ích vượt trội.

Dự án tiếp theo được Crystal Bay khởi tạo ở Ninh Thuận là Sailing Bay Ninh Chữ với qui mô 4.000 căn ApartHotel. Dự án này giải bài toán buồng phòng cao cấp cho Ninh Thuận trong bối cảnh địa phương chưa có khách sạn 5 sao, hiện chỉ có 1 resort cao cấp với 53 phòng và 1 khách sạn 4 sao.

"Việc Crystal Bay triển khai các bất động sản du lịch cao cấp xu hướng "All - in - one" - "tất cả trong một" mô hình ApartHotel phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm, đa thế hệ, đón đầu nhu cầu du lịch năm sau tăng hơn năm trước trên toàn thế giới và đón được du khách quốc tế tới Việt Nam nói chung, Ninh Thuận nói riêng. Các dự án sẽ phục vụ tốt cho mục đích khai thác bền vững ", ông Ngô Hữu Trường, Phó tổng giám đốc của Crystal Bay nhấn mạnh.

Trong chiến lược biến mỗi dự án giải trí - nghỉ dưỡng biển thành một điểm đến hấp dẫn, tại Sailing Bay Ninh Chữ sẽ có tổ hợp giải trí tuyết Ski Ninh Chữ Bay rộng 8.000m2, lớn thứ 3 thế giới với nhiều hạng mục hấp dẫn như: khu trượt tuyết lòng máng, điêu khắc băng nghệ thuật, làng Bắc Âu và sự xuất hiện của những chú chim cánh cụt…

Tổ hợp giải trí tuyết Ski Ninh Chữ Bay còn mang đến những trải nghiệm khác cho du khách như: công viên nước, bể bơi chuẩn Olympics, khu biểu diễn nghệ thuật ngoài trời, khu dã ngoại…

"Với chiến lược biến mỗi dự án thành một điểm đến hấp dẫn, theo xu hướng All - in - one, 81.5% diện tích không gian dự án Sailing Bay Ninh Chữ được dành trọn cho tiện ích và cảnh quan, đảm bảo trải nghiệm đa dạng nhất cho du khách nhiều thế hệ", ông Trường khẳng định.

Là chủ đầu tư có khả năng tự chủ nguồn khách với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực lữ hành inbound, kết hợp cùng các dự án quy mô lớn đang triển khai, Crystal Bay tự tin đưa dòng khách quốc tế tấp nập tới Ninh Thuận. Nền tảng của điều này là số lượt du khách quốc tế tăng trưởng liên tục hàng năm của Crystal Bay. Tới thời điểm này năm 2019, Crystal Bay sử dụng 18 máy bay charter, thực hiện khoảng 1500 chuyến bay đón 400.000 lượt khách quốc tế tới Việt Nam.