Ô nhiễm không khí lập kỷ lục mới tại Ấn Độ

Chính phủ Ấn Độ vừa phải ban bố tình trạng khẩn cấp cho sức khỏe khi mức độ khói bụi đã tăng lên mức trên cả "nguy hiểm cho sức khỏe" tại thủ đô New Delhi, ảnh hưởng tới hơn 40 triệu người dân trong khu vực.

Theo Hệ thống Dự báo và nghiên cứu chất lượng không khí (SAFAR), mật độ bụi mịn PM2.5 đo được trong sáng 3/11 tại New Delhi là gần 900 microgram/m3, cao hơn nhiều so với mức "nguy hiểm" - 500 microgram/m3. Trong khi đó, chỉ số an toàn với sức khỏe theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là 25 microgram/m3.

Theo AFP, ô nhiễm không khí tại Ấn Độ thường trở nên tồi tệ hơn vào mùa đông và New Delhi đang trải qua tình trạng tồi tệ nhất trong vòng 3 năm qua. Tại một số con phố, tầm nhìn phía trước không tới 50m. Chính quyền New Delhi đã phải đóng cửa các trường học, hủy hoặc chuyển hướng nhiều chuyến bay.

Theo các quan chức thành phố, nguyên nhân của tình trạng này là việc nông dân tại các bang lân cận đốt rẫy sau vụ thu hoạch, khí thải từ hàng triệu phương tiện, khói bụi từ các công trình xây dựng và việc đốt pháo hoa tại Lễ hội Ánh sáng Diwali gần đây.

Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc năm ngoái, 14 trong số 15 thành phố ô nhiễm nhất thế giới đều ở Ấn Độ. Còn theo một nghiên cứu của Mỹ, tình trạng ô nhiễm này có thể khiến một triệu người chết sớm mỗi năm.